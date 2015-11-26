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Церемонию Грэмми собираются отложить?



По сообщению Billboard, 64-церемония вручения призов Грэмми, намеченная на 31 января, будет отложена из-за омикрона. Однако представитель Академии звукозаписи сообщил журналу, что решение ещё не принято, и призвал с осторожностью относиться к спекуляциям, вызванным неназванным источником.







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