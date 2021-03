сегодня



Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage



Of Bird And Cage, новая игра, включающая самых известных в мире музыки персонажей, будет выпущена Capricia Productions весной этого года. Трейлер доступен ниже.



В игре можно будет услышать:



Ron "Bumblefoot" Thal (ex-Guns N’ Roses)

Rob van der Loo (Epica)

Ruud Jolie (Within Temptation)

Danny Worsnop (Asking Alexandria)

Casey Grillo (ex-Kamelot)

Rocky Gray (ex-Evanescence)

Mike Lepond (Symphony X)

Kobra Paige (Kobra and the Lotus)

Davidavi 'Vidi' Dolev (Subterranean Masquerade)

Arnold Nesis (Capricia Productions)



+ имена остальных будут объявлены позднее.







