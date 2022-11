сегодня



OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми



OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST оказались в числе претендентов на награды Грэмми, церемония вручений которых состоится пятого февраля.



Best Rock Performance:



* For new vocal or instrumental solo, duo/group or collaborative rock recordings.



"So Happy It Hurts" - Bryan Adams

"Old Man" - Beck

"Wild Child" - The Black Keys

"Broken Horses" - Brandi Carlile

"Crawl!" - Idles

"Patient Number 9" - Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck

"Holiday" - Turnstile



Best Metal Performance:

* For new vocal or instrumental solo, duo/group or collaborative metal recordings.



"Call Me Little Sunshine" - Ghost

"We'll Be Back" - Megadeth

"Kill Or Be Killed" - Muse

"Degradation Rules" - Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

"Blackout" - Turnstile



Best Rock Song:

* A Songwriter(s) Award. Includes Rock, Hard Rock and Metal songs. A song is eligible if it was first released or if it first achieved prominence during the Eligibility Year. (Artist names appear in parentheses.) Singles or Tracks only.



"Black Summer" - Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis & Chad Smith, songwriters (Red Hot Chili Peppers)

"Blackout" - Brady Ebert, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)

"Broken Horses" - Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

"Harmonia's Dream" - Robbie Bennett & Adam Granduciel, songwriters (The War On Drugs)

"Patient Number 9" - John Osbourne, Chad Smith, Ali Tamposi, Robert Trujillo & Andrew Wotman, songwriters (Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck)



Best Rock Album:

* For albums containing greater than 50% playing time of new rock, hard rock or metal recordings.



Dropout Boogie - The Black Keys

The Boy Named If - Elvis Costello & The Imposters

Crawler - Idles

Mainstream Sellout - Machine Gun Kelly

Patient Number 9 - Ozzy Osbourne

Lucifer On The Sofa - Spoon







