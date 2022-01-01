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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми



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OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST оказались в числе претендентов на награды Грэмми, церемония вручений которых состоится пятого февраля.

Best Rock Performance:

* For new vocal or instrumental solo, duo/group or collaborative rock recordings.

"So Happy It Hurts" - Bryan Adams
"Old Man" - Beck
"Wild Child" - The Black Keys
"Broken Horses" - Brandi Carlile
"Crawl!" - Idles
"Patient Number 9" - Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck
"Holiday" - Turnstile

Best Metal Performance:
* For new vocal or instrumental solo, duo/group or collaborative metal recordings.

"Call Me Little Sunshine" - Ghost
"We'll Be Back" - Megadeth
"Kill Or Be Killed" - Muse
"Degradation Rules" - Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi
"Blackout" - Turnstile

Best Rock Song:
* A Songwriter(s) Award. Includes Rock, Hard Rock and Metal songs. A song is eligible if it was first released or if it first achieved prominence during the Eligibility Year. (Artist names appear in parentheses.) Singles or Tracks only.

"Black Summer" - Flea, John Frusciante, Anthony Kiedis & Chad Smith, songwriters (Red Hot Chili Peppers)
"Blackout" - Brady Ebert, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)
"Broken Horses" - Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)
"Harmonia's Dream" - Robbie Bennett & Adam Granduciel, songwriters (The War On Drugs)
"Patient Number 9" - John Osbourne, Chad Smith, Ali Tamposi, Robert Trujillo & Andrew Wotman, songwriters (Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck)

Best Rock Album:
* For albums containing greater than 50% playing time of new rock, hard rock or metal recordings.

Dropout Boogie - The Black Keys
The Boy Named If - Elvis Costello & The Imposters
Crawler - Idles
Mainstream Sellout - Machine Gun Kelly
Patient Number 9 - Ozzy Osbourne
Lucifer On The Sofa - Spoon

OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST Among Nominees For 65th Grammy Awards




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