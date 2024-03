сегодня



TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER



15 марта MARK KNOPFLER выпустил новую версию "Going Home (Theme From Local Hero)" ради сбора средств для Teenage Cancer Trust и Teen Cancer America. В записи композиции приняло участие множество гостей (список ниже), а сам трек будет доступен на CD, 12"-сингле и делюкс-варианте CD+BluRay с заметками от Paul Sexton и звучании Dolby Atmos. За оформление релиза отвечал Sir Peter Blake (THE BEATLES, THE WHO)



Mark: «Больше всего на свете я хочу поблагодарить всех и каждого за такую бурную реакцию. Я действительно не представлял, что все будет именно так. Мы с Гаем довольно быстро поняли, что нам нужно как-то расширить эту часть, чтобы охватить то количество людей, которые присоединились. Не успел я опомниться, как в мою студию вошел Pete Townshend, вооруженный гитарой и усилителем. И тот первый мощный аккорд от Pete... чувак, честное слово. Мы были в этом пространстве, и это было просто фантастика. И дальше все пошло по нарастающей. Пришел Eric [Clapton], играл великолепно, просто один вкусный финт за другим. Потом появился Джефф Бек, и это было просто завораживающе. Я думаю, то, что у нас получилось, — это настоящее буйство красок. Кульминация всего!»



Список участников:



Joan Armatrading

Jeff Beck

Richard Bennett

Joe Bonamassa

Joe Brown

James Burton

Jonathan Cain

Paul Carrack

Eric Clapton

Ry Cooder

Jim Cox

Steve Cropper

Sheryl Crow

Danny Cummings

Roger Daltrey

Duane Eddy

Sam Fender

Guy Fletcher

Peter Frampton

Audley Freed

Vince Gill

David Gilmour

Buddy Guy

Keiji Haino

Tony Iommi

Joan Jett

John Jorgenson

Mark Knopfler

Sonny Landreth

Albert Lee

Greg Leisz

Alex Lifeson

Steve Lukather

Phil Manzanera

Dave Mason

Hank Marvin

Brian May

Robbie McIntosh

John McLaughlin

Tom Morello

Rick Nielsen

Orianthi

Brad Paisley

Nile Rodgers

Mike Rutherford

Joe Satriani

John Sebastian

Connor Selby

Slash

Bruce Springsteen

Ringo Starr

Zak Starkey

Sting

Andy Taylor

Susan Tedeschi

Derek Trucks

Ian Thomas

Pete Townshend

Keith Urban

Steve Vai

Waddy Wachtel

Joe Louis Walker

Joe Walsh

Ronnie Wood

Glenn Worf

Zucchero







+0 -1



просмотров: 311