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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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TONY IOMMI, BRIAN MAY, ALEX LIFESON, SLASH в композиции MARK KNOPFLER



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15 марта MARK KNOPFLER выпустил новую версию "Going Home (Theme From Local Hero)" ради сбора средств для Teenage Cancer Trust и Teen Cancer America. В записи композиции приняло участие множество гостей (список ниже), а сам трек будет доступен на CD, 12"-сингле и делюкс-варианте CD+BluRay с заметками от Paul Sexton и звучании Dolby Atmos. За оформление релиза отвечал Sir Peter Blake (THE BEATLES, THE WHO)

Mark: «Больше всего на свете я хочу поблагодарить всех и каждого за такую бурную реакцию. Я действительно не представлял, что все будет именно так. Мы с Гаем довольно быстро поняли, что нам нужно как-то расширить эту часть, чтобы охватить то количество людей, которые присоединились. Не успел я опомниться, как в мою студию вошел Pete Townshend, вооруженный гитарой и усилителем. И тот первый мощный аккорд от Pete... чувак, честное слово. Мы были в этом пространстве, и это было просто фантастика. И дальше все пошло по нарастающей. Пришел Eric [Clapton], играл великолепно, просто один вкусный финт за другим. Потом появился Джефф Бек, и это было просто завораживающе. Я думаю, то, что у нас получилось, — это настоящее буйство красок. Кульминация всего!»

Список участников:

Joan Armatrading
Jeff Beck
Richard Bennett
Joe Bonamassa
Joe Brown
James Burton
Jonathan Cain
Paul Carrack
Eric Clapton
Ry Cooder
Jim Cox
Steve Cropper
Sheryl Crow
Danny Cummings
Roger Daltrey
Duane Eddy
Sam Fender
Guy Fletcher
Peter Frampton
Audley Freed
Vince Gill
David Gilmour
Buddy Guy
Keiji Haino
Tony Iommi
Joan Jett
John Jorgenson
Mark Knopfler
Sonny Landreth
Albert Lee
Greg Leisz
Alex Lifeson
Steve Lukather
Phil Manzanera
Dave Mason
Hank Marvin
Brian May
Robbie McIntosh
John McLaughlin
Tom Morello
Rick Nielsen
Orianthi
Brad Paisley
Nile Rodgers
Mike Rutherford
Joe Satriani
John Sebastian
Connor Selby
Slash
Bruce Springsteen
Ringo Starr
Zak Starkey
Sting
Andy Taylor
Susan Tedeschi
Derek Trucks
Ian Thomas
Pete Townshend
Keith Urban
Steve Vai
Waddy Wachtel
Joe Louis Walker
Joe Walsh
Ronnie Wood
Glenn Worf
Zucchero

MARK KNOPFLER's GUITAR HEROES Feat. TONY IOMMI, ALEX LIFESON, SLASH, BRIAN MAY, ROGER DALTREY And Others Release Teenage Cancer Trust Single "Going Home (Theme From Local Hero)"; Audio Streaming




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