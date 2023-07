сегодня



Немецкой BIG 4 быть!



20 июля в Amphitheater Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Germany пройдет фестиваль "Klash Of The Ruhrpott", в рамках которого выступят "Teutonic Big Four": КREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD.



Mille Petrozza (KREATOR): «Я так счастлив, что у нас есть возможность представить данный набор в самом лучшем виде! Это будет особенный день, полный любви и уважения... и самый масштабный сет KREATOR за всю историю... мы готовы глубоко нырнуть в историю!»



Thomas "Angelripper" Such (SODOM): «Я очень рад, что наконец-то смогу снова выйти на сцену со своими старыми товарищами и друзьями. Встреча с представителями этих четырех фантастических групп не может быть оценена по достоинству с точки зрения их культового статуса. Это будет особенное событие для нас и наших поклонников. А пока, пожалуйста, берегите здоровье и сохраняйте веру в себя. До скорой встречи...»



Schmier (DESTRUCTION): «О ДА — мы все ждали этого события, я очень рад, что оно наконец-то состоится! Надеюсь, что это только начало новых проектов! Мы очень рады участвовать в таком событии. Спасибо за приглашение, Mille!»



Andreas "Gerre" Geremia (TANKARD): «Все хорошее требует времени! Наконец-то четыре больших группы встретятся и устроят настоящий трэш. Мы очень гордимся тем, что станем частью этого исторического события!»







