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*Умерла Шинейд О'Коннор 38
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*Новое видео U.D.O. 29
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 26
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
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Немецкой BIG 4 быть!



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20 июля в Amphitheater Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Germany пройдет фестиваль "Klash Of The Ruhrpott", в рамках которого выступят "Teutonic Big Four": КREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD.

Mille Petrozza (KREATOR): «Я так счастлив, что у нас есть возможность представить данный набор в самом лучшем виде! Это будет особенный день, полный любви и уважения... и самый масштабный сет KREATOR за всю историю... мы готовы глубоко нырнуть в историю!»

Thomas "Angelripper" Such (SODOM): «Я очень рад, что наконец-то смогу снова выйти на сцену со своими старыми товарищами и друзьями. Встреча с представителями этих четырех фантастических групп не может быть оценена по достоинству с точки зрения их культового статуса. Это будет особенное событие для нас и наших поклонников. А пока, пожалуйста, берегите здоровье и сохраняйте веру в себя. До скорой встречи...»

Schmier (DESTRUCTION): «О ДА — мы все ждали этого события, я очень рад, что оно наконец-то состоится! Надеюсь, что это только начало новых проектов! Мы очень рады участвовать в таком событии. Спасибо за приглашение, Mille!»

Andreas "Gerre" Geremia (TANKARD): «Все хорошее требует времени! Наконец-то четыре больших группы встретятся и устроят настоящий трэш. Мы очень гордимся тем, что станем частью этого исторического события!»




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КомментарииСкрыть/показать 17 )

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31 июл 2023
E
Evil3062
Отлично!!!
31 июл 2023
Corpsegrinder04
Вместо Танкарда лучше бы Mekong Delta воткнули.
Like!2
31 июл 2023
WahrandPhain
Corpsegrinder04, или Некрономикон,
31 июл 2023
k
klim
Corpsegrinder04, хз, ИМХО Танкард будет лучше и меконг дельты, и некрономикона вместе взятых (: М.б. еще и вместе с Desctruction
Хотя о вкусах не спорят
Like!1  Dislike!2
31 июл 2023
olly71
Corpsegrinder04, что американский BIG 4 что их немецкий вариант собирались не по принципу нравится мне или мои друганам НЕТ. А по принципу наибольшей продажи своих альбомов в жанре . Я бы с большим удовольствием вместо ANTHRAX в американской версии посмотрел бы MELIAH RAGE а в европейской вместо TANKARD и DESTRUCTION интересней было бы EVILE и XENTRIX но четвёрки набирались не по музыкальной интересности а по продажам. Там же внизу по продажам и твоя Mekong Delta
Like!2
31 июл 2023
E
Equitant
В логотип Kreator на этом баннере уместятся три остальных, ещё и с запасом :D
Плохо, если они всё организуют по примеру американской четвёрки, которая, по сути, была не четвёркой, а Metallica + 3 другие группы.
31 июл 2023
R
Reflection
Equitant, конечно, хотелось бы определенного равенства в таких вещах, но реальность такая, что Kreator в коммерческом плане сильно впереди остальных.
31 июл 2023
IJzerklompje
А по мне так вместо Танкарда хорошо было бы Святого Моисея поставить. Как раз эпичный гиг под занавес славной карьеры.
Like!3
31 июл 2023
R
Rutger
Пфф, да ну нафиг. Я конечно понимаю, что хитрован Милле своим стерильным поп-софт-"трэшем" насосал себе продажи, но какой из Креатор флагман? Шняга.
Металлика выглядела гораздо более гармонично как предводитель американской Big 4, и на афишах скромнее.
Like!2  Dislike!2
31 июл 2023
N
Nepalcev
Блэкфайр с Креаторами классику запилит?
31 июл 2023
WahrandPhain
интересно а есть люди, которые на полном серьезе любят танкард и различают их альбомы?
Like!2
31 июл 2023
E
Equitant
WahrandPhain, zombie attack форева!
31 июл 2023
N
Nihel
WahrandPhain, я например очень люблю их как концертную команду. Альбом B_day меня очень радует.
31 июл 2023
Hellg
Интересно стало развить тему и предположить, кто бы тогда вошёл в Russian Big Four?
1. Korrozia Metalla.
2. SHAH.
3. Д.И.В.
4. Hellraiser

Из современных групп, созданных после 90-х в фаворитах, конечно же, Гробовая Доска.
Но это уже молодежь, в сравнении с вышеперечисленными отцами.
31 июл 2023
W
Wasiliy
Hellg, не,вместо Д.И.В я бы трио Круиз поставил с Гаиной
31 июл 2023
Theopeshew
Tankard рулит! Рад за них. Крематори и Дестракшн молотый. Содом мне не особо

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