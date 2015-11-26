Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 41
*Концертное видео ULVER 28
*Новая песня IRON MAIDEN 26
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

21 июл 2021 : 		 Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'

19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую

25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт



*
zoom
*
* *
Стремясь вернуть концерты в прежнее русло, сегодня Live Nation Canada объявила о том, что она вводит в действие протоколы, требующие от всех артистов и поклонников либо предъявления подтверждения вакцинации от COVID, либо отрицательного теста на COVID для посещения концертов на полностью принадлежащих и управляемых Live Nation Canada площадках, где это разрешено законом. Live Nation Canada заявила, что данная политика вступит в полную силу по всей стране не позднее 4 октября 2021 года, хотя многие шоу, скорее всего, внедрят эти протоколы раньше, поскольку стремятся перейти на новые стандарты как можно скорее. Кроме того, после 4 октября все сотрудники Live Nation Canada должны будут пройти полную вакцинацию, чтобы работать или посещать концертные площадки или офисы.

Являясь мировым лидером в области живых развлечений, компания Live Nation в течение всего лета проводила концерты по всему миру. Вакцинация и тестирование доказали, что они способствуют безопасному проведению концертов на полную мощность, и Live Nation Canada выступает за то, чтобы индустрия в целом приняла аналогичные требования по проверке здоровья. Live Nation уже внедрила эту модель на мероприятиях и фестивалях по всей территории США и Великобритании, включая Lollapalooza, Latitude, Camp Bestival и Wilderness. Данные продолжают показывать, что этот подход позволяет всем желающим наслаждаться живой музыкой, а также вдохновляет больше людей на вакцинацию. Например, на Lollapalooza 90% из 400 000 посетителей фестиваля пришли полностью привитыми, а 12% из них сообщили, что Lollapalooza стала для них стимулом для вакцинации.

«Live Nation и индустрия живой музыки объединяют людей, и вакцины — это один из лучших инструментов для того, чтобы все могли продолжать наслаждаться живой музыкой все вместе», — говорит Уэйн Зроник, президент по бизнес-операциям Live Nation Canada. «Мы уверены, что это правильный шаг для всех, кто приходит на концерты, включая артистов, поклонников, команду и наш персонал».

Хотя исследования показали, что открытые площадки по своей природе являются малоопасными, Live Nation все же будет внедрять протоколы на открытых площадках и фестивалях из соображений дополнительной предосторожности. В число принадлежащих и управляемых Live Nation Canada площадок входят Budweiser Stage (Торонто), History (Торонто), The Danforth Music Hall (Торонто), Commodore Ballroom (Ванкувер), Midway (Эдмонтон) и The Velvet Underground (Торонто). Live Nation также делится передовым опытом для артистов, чтобы они могли запросить эту политику на сторонних площадках, где Live Nation продвигает шоу, но не контролирует протоколы.

LIVE NATION Canada To Require Proof Of Vaccination, Negative Rapid Tests At Concerts



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 101

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом