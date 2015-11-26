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LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт



Стремясь вернуть концерты в прежнее русло, сегодня Live Nation Canada объявила о том, что она вводит в действие протоколы, требующие от всех артистов и поклонников либо предъявления подтверждения вакцинации от COVID, либо отрицательного теста на COVID для посещения концертов на полностью принадлежащих и управляемых Live Nation Canada площадках, где это разрешено законом. Live Nation Canada заявила, что данная политика вступит в полную силу по всей стране не позднее 4 октября 2021 года, хотя многие шоу, скорее всего, внедрят эти протоколы раньше, поскольку стремятся перейти на новые стандарты как можно скорее. Кроме того, после 4 октября все сотрудники Live Nation Canada должны будут пройти полную вакцинацию, чтобы работать или посещать концертные площадки или офисы.



Являясь мировым лидером в области живых развлечений, компания Live Nation в течение всего лета проводила концерты по всему миру. Вакцинация и тестирование доказали, что они способствуют безопасному проведению концертов на полную мощность, и Live Nation Canada выступает за то, чтобы индустрия в целом приняла аналогичные требования по проверке здоровья. Live Nation уже внедрила эту модель на мероприятиях и фестивалях по всей территории США и Великобритании, включая Lollapalooza, Latitude, Camp Bestival и Wilderness. Данные продолжают показывать, что этот подход позволяет всем желающим наслаждаться живой музыкой, а также вдохновляет больше людей на вакцинацию. Например, на Lollapalooza 90% из 400 000 посетителей фестиваля пришли полностью привитыми, а 12% из них сообщили, что Lollapalooza стала для них стимулом для вакцинации.



«Live Nation и индустрия живой музыки объединяют людей, и вакцины — это один из лучших инструментов для того, чтобы все могли продолжать наслаждаться живой музыкой все вместе», — говорит Уэйн Зроник, президент по бизнес-операциям Live Nation Canada. «Мы уверены, что это правильный шаг для всех, кто приходит на концерты, включая артистов, поклонников, команду и наш персонал».



Хотя исследования показали, что открытые площадки по своей природе являются малоопасными, Live Nation все же будет внедрять протоколы на открытых площадках и фестивалях из соображений дополнительной предосторожности. В число принадлежащих и управляемых Live Nation Canada площадок входят Budweiser Stage (Торонто), History (Торонто), The Danforth Music Hall (Торонто), Commodore Ballroom (Ванкувер), Midway (Эдмонтон) и The Velvet Underground (Торонто). Live Nation также делится передовым опытом для артистов, чтобы они могли запросить эту политику на сторонних площадках, где Live Nation продвигает шоу, но не контролирует протоколы.







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