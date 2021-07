сегодня



Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'



Первый в рамках Music Box, документальный фильм 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage', режиссером которого был Garret Price ("Love, Antosha") и пролюсировавшийся Bill'ом Simmons'ом (HBO's "Andre The Giant", "Showbiz Kids"), расскажет историю о попытке повторить тридцать лет спустя успех фестиваля Woodstock.













