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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES претендуют на JUNO Awards



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The Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS) анонсировали претендентов на 53 JUNO Awards — церемония пройдет 23 марта в Halifax, Nova Scotia. В категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" на награду претендуют:

As Gomorrah Burns - Cryptopsy (Nuclear Blast / AEC/Believe)
Electric Sounds - Danko Jones (Sonic Unyon / Universal)
Goliath - Kataklysm (Nuclear Blast / AEC/Believe)
Void - KEN mode (Artoffact / MVD/The Orchard)
Morgöth Tales - Voivod (Century Media / Sony)

KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES Among Nominees For 53rd Annual JUNO Awards




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9 фев 2024
IJzerklompje
Я тут лично за Воевод.

просмотров: 143

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