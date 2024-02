сегодня



KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES претендуют на JUNO Awards



The Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS) анонсировали претендентов на 53 JUNO Awards — церемония пройдет 23 марта в Halifax, Nova Scotia. В категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" на награду претендуют:



As Gomorrah Burns - Cryptopsy (Nuclear Blast / AEC/Believe)

Electric Sounds - Danko Jones (Sonic Unyon / Universal)

Goliath - Kataklysm (Nuclear Blast / AEC/Believe)

Void - KEN mode (Artoffact / MVD/The Orchard)

Morgöth Tales - Voivod (Century Media / Sony)







