HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл



Тяжелая музыка — это образ жизни, который формируется преданностью и страстью. Основанный в 1987 году Маркусом Штайгером, именно благодаря этой страсти и вниманию к талантливым артистам Nuclear Blast на протяжении трех десятилетий занимал лидирующие позиции среди независимых метал-лейблов.



Теперь начинается новая глава: Под новым названием Atomic Fire следующие группы будут выпускаться Маркусом Штайгером и поддерживаться командой специалистов в этом направлении, разделяющим его любовь к тяжелой музыке: Helloween, Opeth, Meshuggah, Amorphis, Michael Schenker Group, Primal Fear, Sonata Arctica, Agnostic Front, Rise Of The Northstar, а также сопутствующие проекты Silver Lake by Esa Holopainen и White Stones.



Помимо уже анонсированных студийных альбомов Sonata Arctica (Acoustic Adventures - Volume One, выходит 21 января) и Amorphis (Halo, выходит 11 февраля), в первой половине 2022 года выйдут новые работы Meshuggah, Michael Schenker Group и Rise Of The Northstar. Маркус Штайгер является владельцем и генеральным директором Atomic Fire GmbH.



Одновременно два бывших сотрудника Nuclear Blast Флориан Мильц и Маркус Восгиен основали лейбл Atomic Fire Records GmbH, в рамках которого они будут разделять обязанности генерального директора и руководителя лейбла. Они будут заниматься не только продвижением новых артистов, но и привлечением различных известных исполнителей.



Сотрудничая под общим именем Atomic Fire, целью всех сторон является укрепление физического продукта, а также продвижение цифрового сектора с помощью инновационных идей и внимания к деталям. Atomic Fire сотрудничает с крупными экспертами по продажам Warner Music (GAS) и ADA (остальной мир), за исключением Японии, где компания работает с Ward Records по лицензии.



Кроме того, лейбл будет работать с собственным магазином в Германии/Европе, Великобритании, Австралии и Северной Америке. Кроме того, Atomic Fire будет курировать реестр лейбла Reaper Entertainment, возглавляемого Флорианом Мильцем и Грегором Ротермелем, на котором выпускаются такие группы, как Tankard, Memoriam и Metal Church.



Штаб-квартира Atomic Fire находится в южногерманском городе Донздорф, где весной 2022 года будет открыт новый музыкальный магазин, а значит, и место встречи для поклонников металла.



Международные офисы и представительства находятся в Англии (директор: Дэн Тобин), США (директор: Лиз Чиаварелла-Бреннер), Швеции (директор: Даррен Эдвардс), Франции (директор: Оливье Гарнье), Италии (директор: Барбара Франконе) и Испании (директор: Серджи Рамос).



Штат новой компании включает в себя следующие должности: Уте Линхарт (продажи и товарооборот), Патрик Вальх и Сара Вальфарт (цифровые технологии), Филипп Адельсбергер (продвижение в прессе и реклама), Грегор Ротермель (графический дизайн и управление производством), Тимо Бейзель (издательская деятельность), Томас "Цвини" Цвирнер (почтовые и оптовые продажи), Маркус Виландт (информационные технологии и новые медиа), Зигги Попп (бухгалтерский учет) и Хайко Хайке/Zimmermann & Decker (юридические вопросы). Мат Синнер (старший консультант), Ахим Келер (A&R) и Ирис Бернотат (управление продуктом и продвижение) оказывают консультационную поддержку.



Сегодня Atomic Fire Records объявляет о своих первых подписаниях: Молодая исландская пауэр-метал сила POWER PALADIN, чей бодрящий дебютный альбом With The Magic Of Windfyre Steel снискал множество положительных отзывов в прессе и At The Movies, состоящая из участников Pretty Maids, HammerFall, King Diamond, The Night Flight Orchestra и Therion, чье сотрудничество увековечило известные кинохиты 80-х и 90-х годов в уникальном хард-роковом оформлении на двух альбомах The Soundtrack Of Your Life - Vol. 1 (80-е) и The Soundtrack Of Your Life - Vol. 2 (90-е). Все три вышеупомянутые работы будут выпущены 7 января 2022 года, ознаменовав собой первые релизы нового лейбла.







