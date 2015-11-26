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HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл



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Тяжелая музыка — это образ жизни, который формируется преданностью и страстью. Основанный в 1987 году Маркусом Штайгером, именно благодаря этой страсти и вниманию к талантливым артистам Nuclear Blast на протяжении трех десятилетий занимал лидирующие позиции среди независимых метал-лейблов.

Теперь начинается новая глава: Под новым названием Atomic Fire следующие группы будут выпускаться Маркусом Штайгером и поддерживаться командой специалистов в этом направлении, разделяющим его любовь к тяжелой музыке: Helloween, Opeth, Meshuggah, Amorphis, Michael Schenker Group, Primal Fear, Sonata Arctica, Agnostic Front, Rise Of The Northstar, а также сопутствующие проекты Silver Lake by Esa Holopainen и White Stones.

Помимо уже анонсированных студийных альбомов Sonata Arctica (Acoustic Adventures - Volume One, выходит 21 января) и Amorphis (Halo, выходит 11 февраля), в первой половине 2022 года выйдут новые работы Meshuggah, Michael Schenker Group и Rise Of The Northstar. Маркус Штайгер является владельцем и генеральным директором Atomic Fire GmbH.

Одновременно два бывших сотрудника Nuclear Blast Флориан Мильц и Маркус Восгиен основали лейбл Atomic Fire Records GmbH, в рамках которого они будут разделять обязанности генерального директора и руководителя лейбла. Они будут заниматься не только продвижением новых артистов, но и привлечением различных известных исполнителей.

Сотрудничая под общим именем Atomic Fire, целью всех сторон является укрепление физического продукта, а также продвижение цифрового сектора с помощью инновационных идей и внимания к деталям. Atomic Fire сотрудничает с крупными экспертами по продажам Warner Music (GAS) и ADA (остальной мир), за исключением Японии, где компания работает с Ward Records по лицензии.

Кроме того, лейбл будет работать с собственным магазином в Германии/Европе, Великобритании, Австралии и Северной Америке. Кроме того, Atomic Fire будет курировать реестр лейбла Reaper Entertainment, возглавляемого Флорианом Мильцем и Грегором Ротермелем, на котором выпускаются такие группы, как Tankard, Memoriam и Metal Church.

Штаб-квартира Atomic Fire находится в южногерманском городе Донздорф, где весной 2022 года будет открыт новый музыкальный магазин, а значит, и место встречи для поклонников металла.

Международные офисы и представительства находятся в Англии (директор: Дэн Тобин), США (директор: Лиз Чиаварелла-Бреннер), Швеции (директор: Даррен Эдвардс), Франции (директор: Оливье Гарнье), Италии (директор: Барбара Франконе) и Испании (директор: Серджи Рамос).

Штат новой компании включает в себя следующие должности: Уте Линхарт (продажи и товарооборот), Патрик Вальх и Сара Вальфарт (цифровые технологии), Филипп Адельсбергер (продвижение в прессе и реклама), Грегор Ротермель (графический дизайн и управление производством), Тимо Бейзель (издательская деятельность), Томас "Цвини" Цвирнер (почтовые и оптовые продажи), Маркус Виландт (информационные технологии и новые медиа), Зигги Попп (бухгалтерский учет) и Хайко Хайке/Zimmermann & Decker (юридические вопросы). Мат Синнер (старший консультант), Ахим Келер (A&R) и Ирис Бернотат (управление продуктом и продвижение) оказывают консультационную поддержку.

Сегодня Atomic Fire Records объявляет о своих первых подписаниях: Молодая исландская пауэр-метал сила POWER PALADIN, чей бодрящий дебютный альбом With The Magic Of Windfyre Steel снискал множество положительных отзывов в прессе и At The Movies, состоящая из участников Pretty Maids, HammerFall, King Diamond, The Night Flight Orchestra и Therion, чье сотрудничество увековечило известные кинохиты 80-х и 90-х годов в уникальном хард-роковом оформлении на двух альбомах The Soundtrack Of Your Life - Vol. 1 (80-е) и The Soundtrack Of Your Life - Vol. 2 (90-е). Все три вышеупомянутые работы будут выпущены 7 января 2022 года, ознаменовав собой первые релизы нового лейбла.

Former Nuclear Blast Head MARKUS STAIGER Launches Atomic Fire Records; Roster Includes HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR, And More



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Svarg_1349


11 ноя 2021, 19:00		Непонятно только, что там с самим Нуклером.

gravitgroove


11 ноя 2021, 19:06		"В октябре 2018 года французский независимый лейбл Believe Digital приобрёл контрольный пакет акций Nuclear Blast."

Мб это и повлияло на pешение сделать новый лейбл. Сделка на выгоду.

olly71


11 ноя 2021, 19:46		Какой то французский независимый лейбл название которого ничего никому не говорит приобрёл контрольный пакет акций самого большого в мире метал лейбла . Хм..... откуда такие деньжата у французика независимого и кто за ним действительно стоит ?

Darkside.ru Member

Blindman


11 ноя 2021, 20:15		Believe приобрел американский сервис распространения независимых исполнителей TuneCore в апреле 2015 года. Расширение Believe Digital было вызвано инвестициями, рост в размере 60 млн. долларов США от Technology Crossover Ventures (TCV) и XAnge. В августе 2016 года компания приобрела французский независимый лейбл Naive Records за 10 миллионов евро, стремясь повысить ценность обширного бэк-каталога компании, и возобновила выпуск лейблом новых записей на физических компакт-дисках в 2017 году.

В сентябре 2018 года Believe приобрел 49% акций французского инди-лейбла Tôt ou tard у Wagram Music . В октябре 2018 года Believe приобрел контрольный пакет акций немецкого лейбла Nuclear Blast .

Согласно новостным сообщениям, Believe прогнозировал, что в 2019 году выручка компании достигнет 700 миллионов евро, в то же время предоставляя и распространяя услуги дистрибьюции музыки 1,5 миллионам артистов. По оценкам, к концу 2019 года в нем будет работать 1200 сотрудников по всему миру.

father


11 ноя 2021, 20:28		olly71, думаешь, ручонки Паука например дотянулись до нуклеара?


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