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TIM “RIPPER” OWENS, BUMBLEFOOT & DAVID ELLEFSON исполняют хит MARIAH CAREY



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Специально к приближающимся праздникам вышли две компиляции A Very Metal Christmas и A Very Metal Christmas II.

Трек-лист A Very Metal Christmas:

"All I Want For Christmas Is You" - Tim "Ripper" Owens, Ron "Bumblefoot" Thal, David Ellefson        
"Rockin' Around The Christmas Tree" - Cherie Currie, Tracii Guns
"Feliz Navidad" - Stephen Pearcy, Vinnie Moore    
"Carol Of The Bells" - Chris Poland
"Last Christmas" - Graham Bonnet, Mick Box        
"Please Come Home For Christmas" - Carmine Appice, Ty Tabor, Paul Shortino, Phil Soussan    
"White Christmas" - Bulletboys       
"Christmas Eve/Sarajevo 12/2"4 - George Lynch    
"Merry Xmas Everybody" - Kim McAuliffe & Cliff Evans
"Santa Claus Is Comin' To Town" - Paul Dianno   
"Happy Holiday" - Enuff Z'nuff     
"Little Saint Nick" - L.A. Guns      
"Donner & Blitzen" (Achim Koehler Mix) - Thor

Трек-лист A Very Metal Christmas II:

"O Holy Night" - Glenn Hughes       
"Blue Christmas" - Jack Russell, Chris Holmes       
"Winter Wonderland" - Fast Eddie Clarke, Steve Overland
"All I Want For Christmas Is You" - Janet Gardner  
"Another Rock And Roll Christmas" - Paul Dianno, Paul Samson
"Have Yourself A Merry Little Christmas" - Marty Friedman         
"It's A Wonderful Life" - George Lynch & Jeff Pilson         
"Father Christmas" - Pretty Boy Floyd         
"Santa Claus Is Comin' to Town" - Gilby Clarke     
"Rudolph the Red-Nosed Reindeer" - Helix           
"Run, Rudolph Run" - Faster Pussycat       
"Silent Night" - Frank DiMino, Tracii Guns          
"What Child Is This?" - Glen Drover

Hear TIM вЂњRIPPERвЂќ OWENS, BUMBLEFOOT & DAVID ELLEFSON Cover MARIAH CAREY's Christmas Classic; A Very Metal Christmas, A Very Metal Christmas II Albums Available Now




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