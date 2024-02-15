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GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение



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Более 400 лидеров индустрии развлечений, включая басиста/вокалиста группы KISS Gene Simmons, вокалиста DISTURBED David Draiman и жену/менеджера Ozzy Osbourne Sharon, подписали открытое письмо некоммерческой организации Creative Community For Peace в поддержку публичного обязательства Европейского вещательного союза (EBU) включить Израиль в конкурс песни "Евровидение 2024".

Это письмо стало ответом на требования других участников, которые потребовали отстранить Израиль от участия в конкурсе. В декабре Ассоциация композиторов и лириков Исландии опубликовала заявление, в котором говорится, что военные действия Израиля в Газе делают его участие несовместимым с мероприятием, "характеризующимся радостью и оптимизмом". В Финляндии петиция, подписанная более чем 1400 профессионалами музыкальной индустрии, обвинила национальную вещательную компанию Yle в двойных стандартах, заявив, что она одной из первых потребовала запретить участие России в 2022 году.

В письме "Творческое сообщество за мир" подчеркивается уникальная способность "Евровидения" объединять людей из разных слоев общества и способность музыки оказывать позитивное влияние на мир. В письме говорится, что ежегодное мероприятие, на которое приходит больше зрителей, чем на Суперкубок, является праздником единства и не должно использоваться в качестве инструмента для политики.

Simmons: «Музыка объединяет людей из всех слоев общества. Это единственный язык, который понятен всем. Это прекрасная идея и отличный способ объединить людей". Те, кто выступает за исключение израильского певца из "Евровидения", не двигают дело к миру, а только еще больше вносят в него раскол».

Заявление является первым в своем роде — призыв индустрии развлечений недвусмысленно высказаться в поддержку допуска Израиля к участию в "Евровидении".

«Мы были шокированы и разочарованы тем, что некоторые представители развлекательного сообщества призывают изгнать Израиль с конкурса за то, что он отреагировал на величайшую резню евреев со времен Холокоста», — говорится в письме. «Под прикрытием тысяч ракет, выпущенных без разбора по гражданскому населению, ХАМАС убивал и похищал невинных мужчин, женщин и детей».

О влиянии "Евровидения" в письме говорится:

«Мы считаем, что объединяющие мероприятия, такие как конкурсы певцов, имеют решающее значение для преодоления культурных различий и объединения людей всех слоев общества через их общую любовь к музыке».

Письмо заканчивается: «Те, кто призывает к исключению Израиля, подрывают дух конкурса и превращают его из праздника единства в инструмент политики».

Председатель CCFP Дэвид Рензер и исполнительный директор Ари Ингель заявили:

«Мы присоединяемся к лидерам индустрии развлечений и отвергаем очернение Израиля на мировой музыкальной сцене. После того, как тысячи невинных израильтян были убиты, причем более 360 из них на музыкальном фестивале, когда они танцевали в знак уважения к жизни, видеть подобную реакцию некоторых — позорно. Мы надеемся, что "Евровидение" выстоит перед лицом этой ошибочной, дискриминационной попытки бойкота. Мы хотим, чтобы весь мир знал, что индустрия развлечений поддерживает конкурс и всех замечательных участников этого года, включая израильских».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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15 фев 2024
WahrandPhain
Холокост это праздник, который необходимо проводить ежегодно.
  Dislike!2
15 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
А я не знал, что Израиль принимал участие в Евровидении, думал, что там только страны Европы)

просмотров: 151

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