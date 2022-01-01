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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео RAMMSTEIN 18
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
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Трейлер Metal Lords от создателя «Игры Престолов»



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Один из создателей «Игры Престолов» вместе с гитаристом RAGE AGAINST THE MACHINE Tom'ом Morello написали сценарий фильма "Metal Lords", трейлер которого доступен ниже.

"Metal Lords" рассказывает о двух детях, которые хотят основать хэви-металл-группу в средней школе, где только два ребёнка интересуются тяжёлым металлом. Хантер (Эдриан Гринсмит) — ярый фанат металла, знающий его историю и умеющий играть. Его мечта — победить на предстоящей "Battle Of The Bands". Он приглашает своего лучшего друга Кевина (Джеден Мартелл) за барабаны. Но поскольку одноклассники больше интересуются Бибером, чем BLACK SABBATH, найти басиста оказывается непросто. До тех пор, пока Кевин не услышал, как Эмили (Изис Хейнсворт) играет на виолончели. Пёстрая команда должна противостоять школе, родителям, гормонам и подростковому раздражению, пытаясь ужиться друг с другом достаточно долго, чтобы SKULLF*CKER победили в "Battle Of The Bands".

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