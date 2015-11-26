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11 янв 2022 : 		 JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER на альбоме памяти Джонни Винтера

9 янв 2022 : 		 Какими Бивис и Баттхед вернутся в этом году?

8 янв 2022 : 		 Церемония Грэмми отложена

5 янв 2022 : 		 Церемонию Грэмми собираются отложить?

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24 дек 2021 : 		 HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS в No Headbang Challenge

23 дек 2021 : 		 AXL ROSE, TOM KEIFER, MYLES KENNEDY почтили память Рона Андерсона

22 дек 2021 : 		 ANTHONY KIEDIS и DEXTER HOLLAND выступили в рамках "Above Ground"

19 дек 2021 : 		 Члены KING DIAMOND, CYNIC, ATHEIST против COVID-19

16 дек 2021 : 		 THE ROLLING STONES — первые по сборам

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24 ноя 2021 : 		 AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON и другие претендуют на Грэмми

22 ноя 2021 : 		 Музыканты QUEEN, GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE почтили память Мика Рока

11 ноя 2021 : 		 HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR ушли на новый лейбл

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN почтили память Малкольма Дома

1 ноя 2021 : 		 Благотворительный сингл от METAL HALL OF FAME

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28 сен 2021 : 		 Один из продавцов на фестивале LOUDER THAN LIFE склеил ласты

26 сен 2021 : 		 REBEL ROCK всё

24 сен 2021 : 		 STRYPER и SKILLET в новом документальном фильме

20 авг 2021 : 		 LIVE NATION Canada будут требовать вакцинный паспорт

18 авг 2021 : 		 Metal Blade выпустили пиво

17 авг 2021 : 		 LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов

15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний
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JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER на альбоме памяти Джонни Винтера



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15 апреля Quarto Valley Records выпустит альбом-посвящение Джонни Винтеру "Brother Johnny", в записи которого принимали участие Joe Bonamassa, Doyle Bramhall II, John McFee, Robben Ford, Billy Gibbons, David Grissom, Taylor Hawkins, Warren Haynes, Steve Lukather, Michael McDonald, Keb Mo, Doug Rappoport, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks, Waddy Wachtel, Joe Walsh, Phil X и Gregg Bissonette.

JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER Among Guests On All-Star Tribute To JOHNNY WINTER








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