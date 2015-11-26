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JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER на альбоме памяти Джонни Винтера



15 апреля Quarto Valley Records выпустит альбом-посвящение Джонни Винтеру "Brother Johnny", в записи которого принимали участие Joe Bonamassa, Doyle Bramhall II, John McFee, Robben Ford, Billy Gibbons, David Grissom, Taylor Hawkins, Warren Haynes, Steve Lukather, Michael McDonald, Keb Mo, Doug Rappoport, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks, Waddy Wachtel, Joe Walsh, Phil X и Gregg Bissonette.







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