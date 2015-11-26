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10 май 2020 : 		 JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда

8 май 2020 : 		 VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте

6 май 2020 : 		 Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid

5 май 2020 : 		 BLOODSTOCK OPEN AIR отменен

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

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22 апр 2020 : 		 Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row

20 апр 2020 : 		 Фестиваль DOWNLOAD будет виртуальным в 2020 году

16 апр 2020 : 		 SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX и другие почтили память Джимми Уэбба

10 апр 2020 : 		 Организаторы HELLFEST — страховщикам: «Да пошли вы нах!»

9 апр 2020 : 		 Летний NAMM отменен из-за COVID-19

9 апр 2020 : 		 Букинг-агент: «Думаю, туры начнутся в 2021 году»

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Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству



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IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, BULLET FOR MY VALENTINE и многие другие музыканты приняли участие в акции #LetTheMusicPlay в рамках которой просят правительство немедленно оказать поддержку музыкальной индустрии из-за пандемии COVID-19. Более 1500 артистов подписали открытое письмо в адрес правительства, чтобы "показать жизненно важное значение индустрии живой музыки Великобритании, чтобы правительство не могло игнорировать живую музыку и поднимать шум, чтобы получить общественную и финансовую поддержку, необходимую индустрии для выживания".

« Живая музыка стала одним из крупнейших социальных, культурных и экономических достижений Великобритании за последнее десятилетие, - говорится в письме. - Но без снятия в ближайшее время мер по социальному дистанцированию или финансовой поддержки со стороны правительства будущее концертов и фестивалей и сотен тысяч людей, работающих в этой сфере, выглядит безрадостным.

Как и в других странах, таких как Германия и Австрия, необходимо, чтобы правительство оказало помощь музыкальной индустрии, генерирующей 5.2 миллиарда фунтов ежегодно и обеспечивающей почти двести тысяч рабочих мест, чтобы она и дальше оставалась ведущей в мире.

До тех пор, пока эти предприятия не смогут снова работать, что, вероятно, случится не ранее 2021 года, государственная поддержка будет иметь решающее значение для предотвращения массовой несостоятельности и ликвидации этой ведущей в мире отрасли.

2 июля 2020 года UK Music и члены UK Live Music Group вместе с коалицией занятых в живой музыке, включая артистов, концертные залы, фестивали, продюсерские компании и важных фигур в индустрии начали кампанию "Let The Music Play", чтобы подчеркнуть важность этого сектора для экономики Великобритании».

IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST And More Than 1,500 Other Artists Call On U.K. Government To Act Now To Save Live Music Scene











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


3 июл 2020, 17:05		Ну да, ну да, у нас Валерия с Пригожиным и Дима Билан пытались попросить денюжек у правительства тоже))


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