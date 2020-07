сегодня



Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству



IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, BULLET FOR MY VALENTINE и многие другие музыканты приняли участие в акции #LetTheMusicPlay в рамках которой просят правительство немедленно оказать поддержку музыкальной индустрии из-за пандемии COVID-19. Более 1500 артистов подписали открытое письмо в адрес правительства, чтобы "показать жизненно важное значение индустрии живой музыки Великобритании, чтобы правительство не могло игнорировать живую музыку и поднимать шум, чтобы получить общественную и финансовую поддержку, необходимую индустрии для выживания".



« Живая музыка стала одним из крупнейших социальных, культурных и экономических достижений Великобритании за последнее десятилетие, - говорится в письме. - Но без снятия в ближайшее время мер по социальному дистанцированию или финансовой поддержки со стороны правительства будущее концертов и фестивалей и сотен тысяч людей, работающих в этой сфере, выглядит безрадостным.



Как и в других странах, таких как Германия и Австрия, необходимо, чтобы правительство оказало помощь музыкальной индустрии, генерирующей 5.2 миллиарда фунтов ежегодно и обеспечивающей почти двести тысяч рабочих мест, чтобы она и дальше оставалась ведущей в мире.



До тех пор, пока эти предприятия не смогут снова работать, что, вероятно, случится не ранее 2021 года, государственная поддержка будет иметь решающее значение для предотвращения массовой несостоятельности и ликвидации этой ведущей в мире отрасли.



2 июля 2020 года UK Music и члены UK Live Music Group вместе с коалицией занятых в живой музыке, включая артистов, концертные залы, фестивали, продюсерские компании и важных фигур в индустрии начали кампанию "Let The Music Play", чтобы подчеркнуть важность этого сектора для экономики Великобритании».

























