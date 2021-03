сегодня



Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга



The Couch Riffs представили карантинное видео на композицию Paul'a Young'a "Every Time You Go Away".



Состав группы The Couch Riffs:



Drums: Frank Ferrer (Guns 'n Roses)

Vox: JB Strauss (solo artist)

Keys/BVs: Katie Cole (solo artist/touring member of Smashing Pumpkins)

Guitar: Bryan Ewald (Starbelly/session musician/PRS demos)

Bass: Mike Squires (Duff McKagan's Loaded)







