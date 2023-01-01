сегодня



DAVE GROHL, CHAD SMITH и STEPHEN PERKINS выступили в баре



Вокалист FOO FIGHTERS Dave Grohl, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith, Stephen Perkins из JANE'S ADDICTION, Gregg Bissonette, Shane Hawkins, сын барабанщика FOO FIGHTERS Тейлора Хокинса были среди гостей CHEVY METAL, отыгравших 21 августа в Rock N Roll Pizza Bar, Simi Valley, California, — видео доступно ниже.











+0 -0



просмотров: 232

