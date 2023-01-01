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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
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27 авг 2023 : 		 DAVE GROHL, CHAD SMITH и STEPHEN PERKINS выступили в баре

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DAVE GROHL, CHAD SMITH и STEPHEN PERKINS выступили в баре



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Вокалист FOO FIGHTERS Dave Grohl, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith, Stephen Perkins из JANE'S ADDICTION, Gregg Bissonette, Shane Hawkins, сын барабанщика FOO FIGHTERS Тейлора Хокинса были среди гостей CHEVY METAL, отыгравших 21 августа в Rock N Roll Pizza Bar, Simi Valley, California, — видео доступно ниже.






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