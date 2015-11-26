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Участники ALICE IN CHAINS, ANTHRAX и MASTODON исполняют песню SOUNDGARDEN



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante объединил усилия с вокалистом ALICE IN CHAINS William'ом DuVall'ом, гитаристом MASTODON Bill'ом Kelliher'ом и басистом METAL ALLEGIANCE Mark'ом Menghi, чтобы записать кавер-версию классического трека SOUNDGARDEN "Rusty Cage". Видео исполнения доступно ниже.













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