ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам



Металл никогда не отдыхает, как и лос-анджелесская организация "Kitten Rescue". Чтобы помочь собрать средства на деятельность группы по спасению жизней, рокеры собрались, пожертвовав вещи для благотворительного аукциона данной организации. Среди лотов: футболка с автографом вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a HISS и футболка Full Moon Kitty, культовая шляпа Slash'a с автографом и гитара Epiphone, барабанный пластик с автографом и барабанные палочки John'a Tempesta (THE CULT, WHITE ZOMBIE), пара билетов на новогодний концерт L. A. GUNS. в легендарный голливудский Whisky A Go Go, частный урок игры на гитаре с Tracii Guns, божественно вдохновляющая 6-струнная гитара Schecter Elite Evil Twin C-1, а также множество других товаров, произведений искусства и предметов, связанных с кошками.



Полный список предметов доступен здесь.







