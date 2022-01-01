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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам



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Металл никогда не отдыхает, как и лос-анджелесская организация "Kitten Rescue". Чтобы помочь собрать средства на деятельность группы по спасению жизней, рокеры собрались, пожертвовав вещи для благотворительного аукциона данной организации. Среди лотов: футболка с автографом вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a HISS и футболка Full Moon Kitty, культовая шляпа Slash'a с автографом и гитара Epiphone, барабанный пластик с автографом и барабанные палочки John'a Tempesta (THE CULT, WHITE ZOMBIE), пара билетов на новогодний концерт L. A. GUNS. в легендарный голливудский Whisky A Go Go, частный урок игры на гитаре с Tracii Guns, божественно вдохновляющая 6-струнная гитара Schecter Elite Evil Twin C-1, а также множество других товаров, произведений искусства и предметов, связанных с кошками.

Полный список предметов доступен здесь.




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