сегодня



METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"



Developer Visual Concepts опубликовали список песен, которые будут включены в игру "WWE 2K23", выходящую 17 марта на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC:



* METALLICA - "Sad But True"

* BIZARRAP & QUEVEDO - "Bzrp Music Sessions, Vol. 52"

* DOJA CAT - "Vegas"

* LUCIANO - "SUVs"

* RED HOT CHILI PEPPERS - "Can't Stop"

* JOYNER LUCAS & LIL BABY - "Ramen & OJ"

* HARDY - "JACK"

* BULLET FOR MY VALENTINE - "No More Tears To Cry"

* DEI V FT. OMAR COURTZ - "Dame Lu"

* LETDOWN. - "Shipwreck"

* IDLES - "Grounds"

* POST MALONE FT. OZZY OSBOURNE, TRAVIS SCOTT - "Take What You Want"







+0 -0



просмотров: 80