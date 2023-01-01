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17 фев 2023 : 		 METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"

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METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"



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Developer Visual Concepts опубликовали список песен, которые будут включены в игру "WWE 2K23", выходящую 17 марта на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC:

* METALLICA - "Sad But True"
* BIZARRAP & QUEVEDO - "Bzrp Music Sessions, Vol. 52"
* DOJA CAT - "Vegas"
* LUCIANO - "SUVs"
* RED HOT CHILI PEPPERS - "Can't Stop"
* JOYNER LUCAS & LIL BABY - "Ramen & OJ"
* HARDY - "JACK"
* BULLET FOR MY VALENTINE - "No More Tears To Cry"
* DEI V FT. OMAR COURTZ - "Dame Lu"
* LETDOWN. - "Shipwreck"
* IDLES - "Grounds"
* POST MALONE FT. OZZY OSBOURNE, TRAVIS SCOTT - "Take What You Want"




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