сегодня



Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл



Dirk Verbeuren (Megadeth, Cadaver, Blood From My Soul) и Per Eriksson (ex-Katatonia, ex-Bloodbath) представили официальное видео с текстом на песню, призванную привлечь внимание к проблемам COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на борьбу с этой болезнью. Стоимость трека составляет один доллар.







просмотров: 389