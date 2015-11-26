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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 167
*Угадай басиста MEGADETH 62
*Новое видео IRON MAIDEN 58
*Новое видео RAGE 55
*Новое видео U.D.O. 41
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24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

21 июл 2021 : 		 Трейлер к документальному фильму 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'

19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую

25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022

8 июн 2021 : 		 JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022

2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home

25 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов

24 май 2021 : 		 Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES

21 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival

20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE

19 май 2021 : 		 LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022
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Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл



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Dirk Verbeuren (Megadeth, Cadaver, Blood From My Soul) и Per Eriksson (ex-Katatonia, ex-Bloodbath) представили официальное видео с текстом на песню, призванную привлечь внимание к проблемам COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на борьбу с этой болезнью. Стоимость трека составляет один доллар.

MEGADETH Drummer DIRK VERBEUREN, Former KATATONIA / BLOODBATH Guitarist PER ERIKSSON Join Forces In Metal Against Coronavirus Project; Lyric Video



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