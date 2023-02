сегодня



IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР



IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE и SOUNDGARDEN оказались среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла 2023.



«Этот замечательный список номинантов отражает разнообразие артистов и музыки, которых чествует и отмечает Зал славы рок-н-ролла», — говорит Джон Сайкс, председатель Фонда Зала славы рок-н-ролла. «Эти артисты сформировали собственное звучание, которое оказало влияние на многие поколения и повлияло на бесчисленное множество других людей, которые пошли по их стопам».



Чтобы попасть в этот список, первый сингл или альбом должен быть выпущен 1в 1998 году или ранее. Восемь номинантов (Sheryl Crow, Missy Elliott, JOY DIVISION/NEW ORDER, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, THE WHITE STRIPES и Warren Zevon) впервые попали в список претендентов.



Для RAGE AGAINST THE MACHINE это уже пятая попытка, для Kate Bush и THE SPINNERS — четвертая и вторая для IRON MAIDEN и A TRIBE CALLED QUEST.







