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IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР



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IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE и SOUNDGARDEN оказались среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла 2023.

«Этот замечательный список номинантов отражает разнообразие артистов и музыки, которых чествует и отмечает Зал славы рок-н-ролла», — говорит Джон Сайкс, председатель Фонда Зала славы рок-н-ролла. «Эти артисты сформировали собственное звучание, которое оказало влияние на многие поколения и повлияло на бесчисленное множество других людей, которые пошли по их стопам».

Чтобы попасть в этот список, первый сингл или альбом должен быть выпущен 1в 1998 году или ранее. Восемь номинантов (Sheryl Crow, Missy Elliott, JOY DIVISION/NEW ORDER, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, THE WHITE STRIPES и Warren Zevon) впервые попали в список претендентов.

Для RAGE AGAINST THE MACHINE это уже пятая попытка, для Kate Bush и THE SPINNERS — четвертая и вторая для IRON MAIDEN и A TRIBE CALLED QUEST.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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1 фев 2023
s
sibterminator
Вайт страйпс пройдут.
1 фев 2023
Snowblind
Хм, Iron Maiden не кажутся мне фаворитом в этом списке претендентов.
1 фев 2023
E
EvgenBriden
А я думаю наибольшие шансы у Мисси Элиот и Джорджа Майкла! Ну кто может быть рОковее?)
1 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Зачем там нужны A Tribe Called Quest? Обожаю их, но совсем же не их тусовка.

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