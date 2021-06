сегодня



SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma



Rocklahoma вернётся в этом году и будет проходить с третьего по пятое сентября на Pryor Creek Music Festival Grounds, Pryor, Oklahoma. Этот фестиваль устраивается в 15-й раз. Среди участников заявлены:



SLIPKNOT



LIMP BIZKIT



ROB ZOMBIE



CHEVELLE



HALESTORM



ANTHRAX



FALLING IN REVERSE



PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS



SEVENDUST



THE HU



MOTIONLESS IN WHITE



POP EVIL



BADFLOWER



GRANDSON



JELLY ROLL



CANDLEBOX



PUDDLE OF MUDD



STEPHEN PEARCY



ANDREW W.K.



KNOCKED LOOSE



FROM ASHES TO NEW



TREMONTI



JOHN 5 AND THE CREATURES



AYRON JONES



ALL GOOD THINGS



LIGHT THE TORCH



ZERO 9:36



BONES UK



BUTCHER BABIES



GEORGE LYNCH & THE ELECTRIC FREEDOM



DIAMANTE



AUSTIN MEADE



CORY MARKS



JERIS JOHNSON



BULLETBOYS



LILIAC



ANOTHER DAY DAWNS



DEAD METAL SOCIETY



COLOR OF CHAOS



EAST SIDE GAMBLERS



BUDDERSIDE



PARALANDRA



FIST OF RAGE



TRAVIS BOND & THE REBEL SOULS



OUTLAW DEVILS



90LB WRENCH



SEVERMIND



LOVE SICK RADIO



MIND OF FURY



JESSIKILL



STRAIGHT SIX



THE RUMOURS



CHAOTIC RESEMBLANCE







