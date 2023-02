сегодня



Специальные релизы ко дню музыкального магазина



22 апреля состоится очередной День Музыкального Магазина, к которому традиционно подготовлены особые релизы — среди них будут:



United Blood (The Extended Sessions) - Agnostic Front - Bridge Nine - LP - RSD Exclusive (1,500)

Syria Mosque - Pittsburgh, PA 1-17-71 - The Allman Brothers Band - Allman Brothers Band Recording Company - 2 x LP - 'RSD First' (9,000)

Rockology - Eric Carr - Culture Factory USA - 2 x LP - RSD Exclusive (4,000)

Rockology - Eric Carr - Culture Factory USA - CD - RSD Limited Run / Regional Focus (500)

Fate: The Best of Death - Death - Relapse Records - LP - 'RSD First' (2,800)

Live in Fresno 1983 - Dio - Rhino / Warner Music - 2 x LP - RSD Exclusive (8,000)

Love Her Madly - The Doors - Rhino - 3" Vinyl - RSD Exclusive (1,500)

Hello, I Love You - The Doors - Rhino - 3" Vinyl - RSD Exclusive (1,500)

Break On Through (To The Other Side) - The Doors - Rhino - 3" Vinyl - RSD Exclusive (1,500)

The Doors Limited Edition RSD3 mini-turntable - The Doors - Rhino Turntable - RSD Limited Run / Regional Focus (500)

Brain Salad Surgery - Emerson, Lake & Palmer - BMG - LP - RSD Limited Run / Regional Focus (1,000)

Hordanes Land - Enslaved - By Norse Music - Vinyl - RSD Exclusive (1,550)

The Iron Dream - Live 1977 - Hawkwind - Atomhenge - LP - 'RSD First' (2,500)

Up Your Alley - Joan Jett & The Blackhearts - Legacy/Epic - LP - 'RSD First' (2,200)

Until The End - Kittie - MNRK Heavy - LP - 'RSD First' (2,500)

Shallow Life - Lacuna Coil - Svart Records - LP - RSD Exclusive (1,350)

Dark Adrenaline - Lacuna Coil - Svart Records - LP - RSD Exclusive (1,350)

Mr. Big - Mr. Big - evoXS - LP - 'RSD First' (2,500)

Helter Skelter - Motley Crue - BMG - 12" Picture Disc Vinyl - RSD Exclusive

Lost Tapes, Vol. 4 (Live In Heilbronn 1984) - Motorhead - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (2,250)

Nuge Vault Vol 1 - Ted Nugent - Sound City Records - LP - RSD Exclusive (4,000)

Give Way - Pearl Jam - Legacy/Epic - CD - 'RSD First' (4,000)

Give Way - Pearl Jam - Legacy/Epic - 2 x LP - RSD Exclusive (15,500)

IA / DW / XT - Porcupine Tree - Transmission Vinyl - RSD Limited Run / Regional Focus (800)

Quatro - Suzi Quatro - Chrysalis Records - 2 x LP - RSD Exclusive

Vintage Vinos - Keith Richards - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (4,050)

Lullaby Renditions of Queen - Rockabye Baby! - Rockabye Baby Music - LP - 'RSD First' (2,000)

Beggars Banquet - The Rolling Stones - ABKCO - LP - RSD Exclusive (9,000)

A Wizard / A True Star - Todd Rundgren - Bearsville - LP - RSD Exclusive (5,500)

The War Within - Shadows Fall - M-Theory Audio - LP - 'RSD First' (2,200)

Rockin' & Rollin' - T. Rex - UMe - LP - 'RSD First' (2,000)

Will The Last Man Standing (Turn Out The Light) - UFO - Chrysalis Records - 2 x LP - RSD Exclusive

Live: Right Here, Right Now - Van Halen - Rhino - 4 x LP - RSD Exclusive (7,500)

12 Bar Blues - Scott Weiland - Rhino/Atlantic - 2 x LP - RSD Exclusive (4,000)

Live at Knoxville Civic Auditorium - YES - Rhino/Atlantic - 3 x LP - RSD Exclusive (6,000)



Полный список доступен по этому адресу.







