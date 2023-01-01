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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 104
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 14
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19 фев 2023 : 		 Специальные релизы ко дню музыкального магазина

17 фев 2023 : 		 METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"

14 фев 2023 : 		 Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY

9 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»

1 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР

22 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON

10 янв 2023 : 		 Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20

3 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов

28 дек 2022 : 		 Новое видео SLEIGHER

24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми

16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

8 окт 2022 : 		 ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам

22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон

8 авг 2022 : 		 WACKEN OPEN AIR 2023 продан!

3 авг 2022 : 		 THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам

28 июл 2022 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют RICK ASTLEY

23 июл 2022 : 		 Трейлер нового эпизода Бивис и Баттхед

13 июн 2022 : 		 Дроны над Download Festival закрыли аэропорт
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Специальные релизы ко дню музыкального магазина



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22 апреля состоится очередной День Музыкального Магазина, к которому традиционно подготовлены особые релизы — среди них будут:

United Blood (The Extended Sessions) - Agnostic Front - Bridge Nine - LP - RSD Exclusive (1,500)
Syria Mosque - Pittsburgh, PA 1-17-71 - The Allman Brothers Band - Allman Brothers Band Recording Company - 2 x LP - 'RSD First' (9,000)
Rockology - Eric Carr - Culture Factory USA - 2 x LP - RSD Exclusive (4,000)
Rockology - Eric Carr - Culture Factory USA - CD - RSD Limited Run / Regional Focus (500)
Fate: The Best of Death - Death - Relapse Records - LP - 'RSD First' (2,800)
Live in Fresno 1983 - Dio - Rhino / Warner Music - 2 x LP - RSD Exclusive (8,000)
Love Her Madly - The Doors - Rhino - 3" Vinyl - RSD Exclusive (1,500)
Hello, I Love You - The Doors - Rhino - 3" Vinyl - RSD Exclusive (1,500)
Break On Through (To The Other Side) - The Doors - Rhino - 3" Vinyl - RSD Exclusive (1,500)
The Doors Limited Edition RSD3 mini-turntable - The Doors - Rhino    Turntable - RSD Limited Run / Regional Focus (500)
Brain Salad Surgery - Emerson, Lake & Palmer - BMG - LP - RSD Limited Run / Regional Focus (1,000)
Hordanes Land - Enslaved - By Norse Music - Vinyl - RSD Exclusive (1,550)
The Iron Dream - Live 1977 - Hawkwind - Atomhenge - LP - 'RSD First' (2,500)
Up Your Alley - Joan Jett & The Blackhearts - Legacy/Epic - LP - 'RSD First' (2,200)
Until The End - Kittie - MNRK Heavy - LP - 'RSD First' (2,500)
Shallow Life - Lacuna Coil - Svart Records - LP - RSD Exclusive (1,350)
Dark Adrenaline - Lacuna Coil - Svart Records - LP - RSD Exclusive (1,350)
Mr. Big - Mr. Big - evoXS - LP - 'RSD First' (2,500)
Helter Skelter - Motley Crue - BMG - 12" Picture Disc Vinyl - RSD Exclusive
Lost Tapes, Vol. 4 (Live In Heilbronn 1984) - Motorhead - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (2,250)
Nuge Vault Vol 1 - Ted Nugent - Sound City Records - LP - RSD Exclusive (4,000)
Give Way - Pearl Jam - Legacy/Epic - CD - 'RSD First' (4,000)
Give Way - Pearl Jam - Legacy/Epic - 2 x LP - RSD Exclusive (15,500)
IA / DW / XT - Porcupine Tree - Transmission    Vinyl - RSD Limited Run / Regional Focus (800)
Quatro - Suzi Quatro - Chrysalis Records - 2 x LP - RSD Exclusive
Vintage Vinos - Keith Richards - BMG - 2 x LP - RSD Exclusive (4,050)
Lullaby Renditions of Queen - Rockabye Baby! - Rockabye Baby Music - LP - 'RSD First' (2,000)
Beggars Banquet - The Rolling Stones - ABKCO - LP - RSD Exclusive (9,000)
A Wizard / A True Star - Todd Rundgren - Bearsville - LP - RSD Exclusive (5,500)
The War Within - Shadows Fall - M-Theory Audio - LP - 'RSD First' (2,200)
Rockin' & Rollin' - T. Rex - UMe - LP - 'RSD First' (2,000)
Will The Last Man Standing (Turn Out The Light) - UFO - Chrysalis Records - 2 x LP - RSD Exclusive
Live: Right Here, Right Now - Van Halen - Rhino - 4 x LP - RSD Exclusive (7,500)
12 Bar Blues - Scott Weiland - Rhino/Atlantic - 2 x LP - RSD Exclusive (4,000)
Live at Knoxville Civic Auditorium - YES - Rhino/Atlantic - 3 x LP - RSD Exclusive (6,000)

Полный список доступен по этому адресу.

Special Releases From VAN HALEN, MГ–TLEY CRГњE, DIO, MR. BIG, DEATH, ERIC CARR, MOTГ–RHEAD, ENSLAVED, UFO And More Available For Record Store Day 2023




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