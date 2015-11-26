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Исследование показало: «любители дэт-металла — хорошие люди»



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Как сообщают BBC News, песня "Eaten" дэт-металлической супергруппы BLOODBATH была использована в психологическом тесте музыкальной лабораторией австралийского университета Маккуори.

Сотрудники университета пришли к выводу, что ни трек на тему каннибализма, ни отвратительные тексты других жанров не провоцируют насилие.

В исследовании приняли участие 32 фаната дэт-металла или хэви-металла и 48 человек, не являющимися поклонниками такой музыки. Каждому участнику включали в наушниках песни Фаррелла Уильямса "Happy" или BLOODBATH "Eaten", и в этот же момент им показывали пару изображений — по одному на каждый глаз. На одном изображении показана сцена насилия — например, когда кто-то подвергается нападению на улице. На другой показано что-то безобидное — например, группа людей, идущая по той же улице.

Трек "Eaten" был выбран, потому что он имеет явно жестокую лирику, которая сопровождается музыкой с акустическими свойствами, которые являются характеристиками биологических сигналов агрессии (нелинейность, низкие частоты, рычащий или кричащий вокал). Трек "Happy" был выбран, потому что он отображает просоциальное поведение и имеет радостную лирику, сопровождаемую музыкальными характеристиками с положительным эмоциональным оттенком (обычная структура песни, мажорная тональность, консонантные созвучия и высокие частоты).

«Это называется бинокулярным соперничеством, — объяснил ведущий исследователь Янан Сунь. — Основа этого психологического теста состоит в том, что когда большинству людей представлен нейтральный образ для одного глаза и связанный с насилием — для другого, они больше замечают тот, что связан с насилием».

«Мозг попытается вникнуть в это — вероятно, для этого есть биологическая причина, потому что это угроза, — сказал профессор Билл Томпсон из Университета Маккуори, который находится в Сиднее, Австралия. — Если бы поклонники жестокой музыки были лишены чувствительности к насилию, о чём беспокоятся многие родители, религиозные группы и советы по цензуре, то они не проявили бы себя таким образом. Но поклонники проявили те же склонности в обработке этих жестоких образов, как и те, кто не были поклонниками этой музыки».

Томпсон добавил: «Поклонники [дэт-металла] — хорошие люди. Они не собираются никого обидеть».

Вокалист BLOODBATH Nick Holmes Ник Холмс сказал в интервью BBC News, что группа была не против, чтобы её музыка использовалась таким образом: «Тексты песен — это безобидное веселье, как показало исследование». Он добавил, что лирическое содержание песни BLOODBATH было «в основном звуковой версией фильмов ужасов 1980-х».

«Большинство поклонников дэт-металла — разумные, рассудительные люди, которые просто увлекаются музыкой, — сказал он. — Это эквивалент людей, которые увлекаются фильмами ужасов или даже боевыми реконструкциями».



Death Metal Fans Are







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reflection


14 мар 2019, 19:14		Eaten так то крутой трек.


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