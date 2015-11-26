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15 авг 2021 : 		 AEG будут требовать сертификат о вакцинации

15 авг 2021 : 		 Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации

13 авг 2021 : 		 Нет данных, что LOLLAPALOOZA 2021 вызвала вспышку заболеваний

11 авг 2021 : 		 BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER будут включены в Metal Hall Of Fame 2021

2 авг 2021 : 		 GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES

24 июл 2021 : 		 QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL в списке самых оплачиваемых музыкантов 2020

24 июл 2021 : 		 Барабанщик MEGADETH и гитарист KATATONIA / BLOODBATH выпустили сингл

23 июл 2021 : 		 На концерт за $20

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19 июл 2021 : 		 Билеты на Wacken Open Air 2022 распроданы

17 июл 2021 : 		 "Fender 75 Years" выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

13 июл 2021 : 		 Планируются 'The History Of Roadrunner Records'

30 июн 2021 : 		 "Black Metal Rainbows" — книга, которая не похожа ни на какую другую

25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

25 июн 2021 : 		 Видео с первого постковидного британского фестиваля

24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022

8 июн 2021 : 		 JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022

2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home
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|||| 15 авг 2021

Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации



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Ведущий американский независимый промоутер и продюсер фестивалей Дэнни Уиммер объявил, что для участия в нескольких его фестивалях этой осенью, включая Louder Than Life, Aftershock и Inkcarceration Music & Tattoo Festival, потребуется полная вакцинация или подтверждение отрицательного теста COVID.

«Мы находимся на беспрецедентном перепутье в условиях неопределенности относительно того, состоятся ли наши фестивали этой осенью. Не в моем характере сидеть сложа руки и позволять другим решать нашу судьбу. Вместо этого я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы наши фестивали состоялись, даже если это означает принятие мер, с которыми некоторые люди могут не согласиться. Но прежде чем вы негативно отреагируете на наши правила, пожалуйста, подумайте вот о чем. Я вижу, что фанаты считают, что мир нуждается в музыкальных фестивалях сейчас больше, чем когда-либо. Нам нужно собрать людей вместе, чтобы исцелиться от последствий последних 18 месяцев. Нам нужно вернуть людей и артистов, чьи средства к существованию зависят от живых мероприятий, к работе. Я уверен, что эти требования — то, что нужно, чтобы гарантировать нам веселые и безопасные фестивали этой осенью».

LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK And INKCARCERATION Festivals Will Now Require Proof Of Vaccination Or Negative COVID-19 Tests











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


15 авг 2021, 11:55		Ну минус 50% тех кто готов был бы туда приехать и оставить деньги .

Санчез


15 авг 2021, 12:03		Сами себя губят, минус половина зрителей


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