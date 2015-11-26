15 авг 2021



Фестивали LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK и INKCARCERATION будут требовать сертификат о вакцинации



Ведущий американский независимый промоутер и продюсер фестивалей Дэнни Уиммер объявил, что для участия в нескольких его фестивалях этой осенью, включая Louder Than Life, Aftershock и Inkcarceration Music & Tattoo Festival, потребуется полная вакцинация или подтверждение отрицательного теста COVID.



«Мы находимся на беспрецедентном перепутье в условиях неопределенности относительно того, состоятся ли наши фестивали этой осенью. Не в моем характере сидеть сложа руки и позволять другим решать нашу судьбу. Вместо этого я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы наши фестивали состоялись, даже если это означает принятие мер, с которыми некоторые люди могут не согласиться. Но прежде чем вы негативно отреагируете на наши правила, пожалуйста, подумайте вот о чем. Я вижу, что фанаты считают, что мир нуждается в музыкальных фестивалях сейчас больше, чем когда-либо. Нам нужно собрать людей вместе, чтобы исцелиться от последствий последних 18 месяцев. Нам нужно вернуть людей и артистов, чьи средства к существованию зависят от живых мероприятий, к работе. Я уверен, что эти требования — то, что нужно, чтобы гарантировать нам веселые и безопасные фестивали этой осенью».

























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