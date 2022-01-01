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Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom



Matt Heafy (TRIVIUM), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY), Mikael Stanne (DARK TRANQUILLITY), Dennis Lyxzén (REFUSED, INVSN) and James Dorton (BLACK CROWN INITIATE) приняли участие в Gamescom, проходившем в Кёльне.







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