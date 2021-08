сегодня



GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES



Пока все ожидают нового документального фильма о THE BEATLES от Питера Джексона, новый виток битломании стартует с выпуска сборника кавер-версий, который доступен как на виниле, так и на CD и в которой вошли следующие записи:



"Here Comes The Sun" - Richard Page & Steve Morse

"Across The Universe" - Ann Wilson

"Penny Lane" - John Wetton

"Back In The USSR" - Molly Hatchet

"Norwegian Wood" - Andrew Gold

"The Long And Winding Road" - Air Supply

"Tomorrow Never Knows" - Electric Moon

"Rain" - Sugar Candy Mountain

"Eleanor Rigby" - Jack Bruce

"And I Love Her" - Howard Jones

"Yesterday" - Judy Collins

"Let It Be" - Glenn Hughes







