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15 июл 2021 : 		 Ed Sheeran заявил, что мог бы записать альбом в стиле дэт-металл

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25 июн 2021 : 		 Out Of The Black!

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24 июн 2021 : 		 THE CYBERTRONIC SPREE и участники THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN исполняют тему из «Трансформеров»

21 июн 2021 : 		 DOWNLOAD PILOT посетили 10 000

18 июн 2021 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS и NINE INCH NAILS — среди 350 артистов, кто выступит на Hellfest 2022

17 июн 2021 : 		 Мини-фестиваль от WACKEN OPEN AIR

11 июн 2021 : 		 SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE выступят на Rocklahoma

11 июн 2021 : 		 Summer Breeze, Bang Your Head!!! — всё. В 2021-м

9 июн 2021 : 		 MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA станут хедлайнерами Cruise To The Edge 2022

8 июн 2021 : 		 JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT и ROSE TATTOO на Wacken 2022

2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

1 июн 2021 : 		 ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE и другие в финальной версии Slay At Home

25 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY среди самых богатых британских музыкантов

24 май 2021 : 		 Трейлер фильма с участием THE WHO, THE ROLLING STONES

21 май 2021 : 		 GRETA VAN FLEET и THE HU выступят в рамках Austin City Limits Music Festival

20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE
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GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET записали песни THE BEATLES



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Пока все ожидают нового документального фильма о THE BEATLES от Питера Джексона, новый виток битломании стартует с выпуска сборника кавер-версий, который доступен как на виниле, так и на CD и в которой вошли следующие записи:

"Here Comes The Sun" - Richard Page & Steve Morse
"Across The Universe" - Ann Wilson
"Penny Lane" - John Wetton
"Back In The USSR" - Molly Hatchet
"Norwegian Wood" - Andrew Gold
"The Long And Winding Road" - Air Supply
"Tomorrow Never Knows" - Electric Moon
"Rain" - Sugar Candy Mountain
"Eleanor Rigby" - Jack Bruce
"And I Love Her" - Howard Jones
"Yesterday" - Judy Collins
"Let It Be" - Glenn Hughes

GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET And More Cover THE BEATLES On New Collection



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