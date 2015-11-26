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LIVE NATION будут требовать вакцинный паспорт и от артистов



Live Nation Entertainment, одна из крупнейших концертных и билетных компаний США, с начала октября потребует от всех артистов и зрителей концертов предъявления подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.



«Прививки станут вашим билетом на концерты, и с 4 октября мы будем следовать модели, которую разработали для Lollapalooza, и требовать это от артистов, фанатов и сотрудников на площадках и фестивалях Live Nation повсюду в США», — сказал в заявлении президент и генеральный директор Live Nation Entertainment Майкл Рапино.



Правила вступят в силу «там, где это позволено законом», — сказали в Live Nation, добавив, что сотрудники также должны будут пройти вакцинацию и не получат пропуск без отрицательного результата теста.



«После 4 октября все наши сотрудники также должны будут пройти вакцинацию, чтобы посетить одно из наших мероприятий, площадок или офисов», — заявили в компании.



Заявление Live Nation последовало через день после того, как компания AEG Presents сообщила, что будет требовать подтверждения вакцинации для входа в принадлежащие и управляемые ею клубы, театры и фестивали. Это решение было принято на фоне резкого всплеска случаев заболевания COVID-19 по мере распространения штамма «дельта» по всей территории США.







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