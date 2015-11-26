Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 139
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 52
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 45
*У EXODUS целая обойма риффов и песен 37
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



3 дек 2018 : 		 METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS

21 ноя 2018 : 		 По следам тура GENERATION AXE выпустят концертный альбом

14 ноя 2018 : 		 ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR и другие почтили память Стэна Ли

13 ноя 2018 : 		 AXL ROSE, TOMMY LEE и SEBASTIAN BACH критикуют Трампа за слова о пожарах

9 ноя 2018 : 		 Вокалист DEEP PURPLE, бывший вокалист NAZARETH в благотворительном проекте

26 окт 2018 : 		 Трейлер документального фильма о металле в Латинской Америке

15 окт 2018 : 		 Музыканты KORN, GODSMACK, DEFTONES почтили память Винни Пола

12 окт 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

26 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

23 сен 2018 : 		 Музыканты RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES выступят вместе

22 сен 2018 : 		 Трейлер "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

18 сен 2018 : 		 METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN в саундтреке к "WWE 2K19"

26 авг 2018 : 		 BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY и другие в "Death... Is Just The Beginning MMXVII"

13 авг 2018 : 		 Музыканты HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE исполняют классику DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR

6 июл 2018 : 		 Трейлер "Sunset Society"

10 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с Hellfest 2017

7 июн 2018 : 		 METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC в книге об истории рока для детей

4 июн 2018 : 		 Музыканты REO SPEEDWAGON и LOVERBOY в проекте ROCK MEETS CLASSIC

7 май 2018 : 		 Кавер-версия HEART от вокалиста QUEENSRŸCHE

28 апр 2018 : 		 ZAKK WYLDE, GEORGE LYNCH, PAUL GILBERT исполняют темы Диснея

1 апр 2018 : 		 JOE SATRIANI, ZAKK WYLDE, STEVE VAI, CHRIS POLAND в компиляции Guitar Masters Collection

15 мар 2018 : 		 Музыканты PRONG, DANZIG, TESTAMENT, I AM MORBID, BAD WOLVES воздали должное SLAYER

12 фев 2018 : 		 Музыканты KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE в '70000 Tons Of Metal' All-Star Jam

22 янв 2018 : 		 GLENN HUGHES и CHAD SMITH присоединились на сцене к G3

19 янв 2018 : 		 NIRVANA, AEROSMITH, QUEEN, JIMI HENDRIX войдут в Grammy Hall Of Fame

17 янв 2018 : 		 NEAL SCHON присоединился к JOE SATRIANI, PHIL COLLEN, JOHN PETRUCCI
Показать далее
| - |
|||| сегодня

METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS



*
zoom
*
* *
METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET среди прочих номинированы на юбилейную премию Pollstar Awards за достижения в индустрии развлечений. Церемония Pollstar Live! Conference будет проходить с одиннадцатого по тринадцатое февраля в Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес.

В категории "Major Tour Of The Year" на награду претендуют Beyonce & Jay-Z, Bruno Mars, Drake, Ed Sheeran, Taylor Swift и U2. Новички Billie Eilish, Kane Brown, Luke Combs, Post Malone и Travis Scott будут бороться в категории "Best New Headliner".

Также в различных номинациях за награды будут бороться Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Post Malone, Chris Stapleton, Elton John, PANIC! AT THE DISCO, Pink, Travis Scott, Luke Bryan, Shania Twain, J Balvin, Kenny Chesney, Luis Miguel, Harry Styles, Bad Bunny, Billy Joel, Billie Eilish и Celine Dion.

Детали и более подробная информация доступны на официальном сайте.



METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS And GRETA VAN FLEET Among POLLSTAR AWARDS Nominees




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 42

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Týr Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом