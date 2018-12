сегодня



METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET вошли в число номинантов на POLLSTAR AWARDS



METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS и GRETA VAN FLEET среди прочих номинированы на юбилейную премию Pollstar Awards за достижения в индустрии развлечений. Церемония Pollstar Live! Conference будет проходить с одиннадцатого по тринадцатое февраля в Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес.



В категории "Major Tour Of The Year" на награду претендуют Beyonce & Jay-Z, Bruno Mars, Drake, Ed Sheeran, Taylor Swift и U2. Новички Billie Eilish, Kane Brown, Luke Combs, Post Malone и Travis Scott будут бороться в категории "Best New Headliner".



Также в различных номинациях за награды будут бороться Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Post Malone, Chris Stapleton, Elton John, PANIC! AT THE DISCO, Pink, Travis Scott, Luke Bryan, Shania Twain, J Balvin, Kenny Chesney, Luis Miguel, Harry Styles, Bad Bunny, Billy Joel, Billie Eilish и Celine Dion.



Детали и более подробная информация доступны на официальном сайте.















