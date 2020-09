сегодня



SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards



Четвертая церемония Heavy Music Awards, устраиваемая Amazon Music UK, прошла в виртуальном варианте на официальном Twitch-аккаунте Amazon, в рамках события из студий состоялись живые выступления THE HUNNA, HOLDING ABSENCE, HEART OF A COWARD, WARGASM, COLDBONES и HAWXX.



SLIPKNOT победили в номинациях "Best International Band" и "Best Album" за "We Are Not Your Kind". BRING ME THE HORIZON стали первыми в истории Heavy Music Awards, сохранившими у себя награду "Best UK Band" — они получили её второй раз подряд. RAMMSTEIN были названы лучшими в категории "Best Live Band", за лучшее видео награду получили DON BROCO. BARONESS праздновали победу в категории "Best Album Artwork" за "Gold And Grey", POLARIS победили в категории "Best International Breakthrough", а NOVA TWINS были названы лучшими в "Best UK Breakthrough". В категории "Best Producer" победу праздновала Catherine Marks, а Download во второй раз за четыре года стал лучшим фестивалем.











