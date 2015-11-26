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*Новый сингл ACCEPT выйдет осенью 161
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 143
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 53
*Новое видео BENEDICTION 31
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22 сен 2020 : 		 SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards

28 авг 2020 : 		 Музыканты PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH в благотворительном треке

27 авг 2020 : 		 Музыканты METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS в документальном фильме о Flying V

13 авг 2020 : 		 Рокеры отреагировали на решение Байдена по Камале Харрис

5 авг 2020 : 		 Новый документальный фильм об андеграундной сцене Вьетнама

2 авг 2020 : 		 PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH требуют определить правила использования музыки в политических целях

29 июл 2020 : 		 Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью

19 июл 2020 : 		 Звездное видео FRONTIERS ALL STARS

11 июл 2020 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020

9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True

3 июл 2020 : 		 Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

29 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem

25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

18 май 2020 : 		 Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

14 май 2020 : 		 68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES

10 май 2020 : 		 JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда

8 май 2020 : 		 VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте

6 май 2020 : 		 Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid

5 май 2020 : 		 BLOODSTOCK OPEN AIR отменен

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND
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SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN получили Heavy Music Awards



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Четвертая церемония Heavy Music Awards, устраиваемая Amazon Music UK, прошла в виртуальном варианте на официальном Twitch-аккаунте Amazon, в рамках события из студий состоялись живые выступления THE HUNNA, HOLDING ABSENCE, HEART OF A COWARD, WARGASM, COLDBONES и HAWXX.

SLIPKNOT победили в номинациях "Best International Band" и "Best Album" за "We Are Not Your Kind". BRING ME THE HORIZON стали первыми в истории Heavy Music Awards, сохранившими у себя награду "Best UK Band" — они получили её второй раз подряд. RAMMSTEIN были названы лучшими в категории "Best Live Band", за лучшее видео награду получили DON BROCO. BARONESS праздновали победу в категории "Best Album Artwork" за "Gold And Grey", POLARIS победили в категории "Best International Breakthrough", а NOVA TWINS были названы лучшими в "Best UK Breakthrough". В категории "Best Producer" победу праздновала Catherine Marks, а Download во второй раз за четыре года стал лучшим фестивалем.

SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN, Others Honored At




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