сегодня



Вокалисты THERION и TNT в новой испанской рок-опере



Вокалист THERION Thomas Vikström и фронтмен TNT Baol Bardot Bulsara объединились с испанским вокалистом Joaquín'ом Padilla (Legado de una Tragedia) в новом треке "Y Judas traicionó al Señor" (“And Judas betrayed the Lord”) из рок-оперы "El Secreto de los Templarios" ("The Secrete of the Templars"). В песне также можно услышать барабанщика Carlos'а Exposito (Leo Jimenez, Stravaganzza), басиста Jose Pineda (Snakeyes), гитариста Manuel'я Seoane (Бурдель Кинг) и пианиста Javier'а Lúcia (Ldut).



"El Secreto de los Templarios" — это предательство, смерть, загадки, оккультизм, тайны, реликвии и проклятия в средние века. Альбом записан в студии Espartanos в Мадриде, в его создании принимали участие 20 вокалистов, 15 рок-музыкантов, а также классические музыканты, записавшие симфонические оркестровки.



«Без сомнения, это 20 песен, которые являют собой самую эпическую и вагнеровскую сагу», — заявляет группа.



Официальное видео из студии доступно ниже.













+0 -1









просмотров: 430