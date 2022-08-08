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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
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WACKEN OPEN AIR 2023 продан!



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Организаторы фестиваля WACKEN OPEN AIR опубликовали следующее сообщение:

«Металхэды! Мы совершенно не можем в это поверить, но WACKEN OPEN AIR 2023 распродан за рекордные пять часов — все 80 000 билетов нашли своих владельцев! Спасибо вам за вашу невероятную преданность, поддержку и веру в нас!

Вы — лучшие фанаты в мире! Поэтому мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы провести с вами еще одну великолепную металлическую вечеринку. Ожидайте еще больше замечательных групп и фестиваль, с которым мы вернем вас в эпоху викингов — официально на четыре дня вместо трех!

Мы просим вас не покупать билеты у третьих лиц. Наш список ожидающих уже доступен. Как всегда, мы будем раздавать все билеты из отмененных заказов. Зарегестрируйтесь — это бесплатно и не накладывает никаких обязательство».

«Полностью распродать фестиваль за такое количество времени — просто невероятно», — говорит промоутер Томас Йенсен. «И особенно в такие времена поддержка общества имеет огромное значение. Мы все еще отходим от Open Air этого года, и теперь, благодаря доверию наших поклонников, мы можем полностью сосредоточиться на программе 2023 года под девизом "Викинги", в которой помимо великих Iron Maiden будет еще одно или два ярких события!».

«Это невероятное доказательство доверия со стороны наших поклонников, и мы его очень ценим», — добавляет промоутер Хольгер Хюбнер. «Это позволяет нам развивать Wacken Open Air и разрабатывать различные проекты и темы наряду с составом, о которых мы объявим в течение года».

WACKEN OPEN AIR 2023 - Featuring Headliners IRON MAIDEN - Sold Out In Record Time




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8 авг 2022
WahrandPhain
Какие же перекупы молодцы! Давайте порадуемся за этих простых пацанов!

просмотров: 477

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