сегодня



WACKEN OPEN AIR 2023 продан!



Организаторы фестиваля WACKEN OPEN AIR опубликовали следующее сообщение:



«Металхэды! Мы совершенно не можем в это поверить, но WACKEN OPEN AIR 2023 распродан за рекордные пять часов — все 80 000 билетов нашли своих владельцев! Спасибо вам за вашу невероятную преданность, поддержку и веру в нас!



Вы — лучшие фанаты в мире! Поэтому мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы провести с вами еще одну великолепную металлическую вечеринку. Ожидайте еще больше замечательных групп и фестиваль, с которым мы вернем вас в эпоху викингов — официально на четыре дня вместо трех!



Мы просим вас не покупать билеты у третьих лиц. Наш список ожидающих уже доступен. Как всегда, мы будем раздавать все билеты из отмененных заказов. Зарегестрируйтесь — это бесплатно и не накладывает никаких обязательство».



«Полностью распродать фестиваль за такое количество времени — просто невероятно», — говорит промоутер Томас Йенсен. «И особенно в такие времена поддержка общества имеет огромное значение. Мы все еще отходим от Open Air этого года, и теперь, благодаря доверию наших поклонников, мы можем полностью сосредоточиться на программе 2023 года под девизом "Викинги", в которой помимо великих Iron Maiden будет еще одно или два ярких события!».



«Это невероятное доказательство доверия со стороны наших поклонников, и мы его очень ценим», — добавляет промоутер Хольгер Хюбнер. «Это позволяет нам развивать Wacken Open Air и разрабатывать различные проекты и темы наряду с составом, о которых мы объявим в течение года».







+1 -1



( 1 ) просмотров: 477

