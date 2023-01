сегодня



Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20



The Top 20 Global Concert Tours подвели итоги года и опубликовали 20 самых успешных туров по состоянию на девятое января:



1. Bad Bunny

2. Coldplay

3. Guns N’ Roses

4. Harry Styles

5. Daddy Yankee

6. Karol G

7. My Chemical Romance

8. Grupo Firme

9. Roger Waters

10. Post Malone

11. Dua Lipa

12. Lizzo

13. Mary J. Blige

14. Chris Stapleton

15. Andrea Bocelli

16. Marc Anthony

17. Dave Matthews Band

18. Backstreet Boys

19. The Judds

20. Iron Maiden







