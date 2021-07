сегодня



На концерт за $20



Live Nation объявила о том, что этим летом будет праздновать возвращение живых концертов, предлагая поклонникам билеты по 20 долларов США на почти 1 000 концертов в этом году. С началом работы открытых площадок Live Nation по всей территории США настало время выйти на улицу и послушать живую музыку с друзьями, семьей и близкими в более чем 40 амфитеатрах Live Nation. Только на следующей неделе в течение ограниченного времени поклонники смогут приобрести эксклюзивные билеты на концерты Live Nation по 20 долларов, включая налоги и сборы.



«Мы не можем дождаться возвращения в строй и выступлений перед нашими поклонниками, ведь это так важно — иметь возможность вернуть живую музыку людям, которые поддерживают нас больше всего», — говорят JONAS BROTHERS.



Специальная акция знаменует долгожданное возвращение живой музыки в США, когда артисты готовы выйти на сцену, а поклонники не могут дождаться возможности снова увидеть своих любимых исполнителей вживую. Среди участвующих в акции артистов - одни из крупнейших современных исполнителей в различных жанрах, включая кантри, хип-хоп, латино, металл, поп, рок и других направления.



«Мы очень рады снова отправиться в турне», — говорит Зак Браун. «Это был долгий, трудный год для всех, и мы очень хотим воссоединиться с нашей командой, поделиться новой музыкой с нашими поклонниками и отпраздновать совершенно новый мир».



Билеты по 20 долларов будут доступны широкой публике со следующей среды, 28 июля, в 12 часов дня по восточному времени/9 часов утра по тихоокеанскому времени на LiveNation.com в течение ограниченного времени, пока имеются в наличии.



Клиенты T-Mobile и Sprint могут получить эксклюзивный 24-часовой ранний доступ к билетам за 20 долларов в рамках программы T-Mobile Tuesdays, которая начнется во вторник, 27 июля, в 12 часов дня по восточному времени/9 часов утра по тихоокеанскому времени.



В акции принимают участие концерты следующих исполнителей:



311



JASON ALDEAN



MEGADETH



3 DOORS DOWN



JONAS BROTHERS



NF



ALANIS MORISSETTE



JUDAS PRIEST



PITBULL



ALICE COOPER



KINGS OF LEON



PRIMUS



BRAD PAISLEY



KISS



RISE AGAINST



BRETT ELDREDGE



KORN



ROD WAVE



BROOKS & DUNN



LADY A



SLIPKNOT



BROTHERS OSBORNE



LIL BABY



THE BLACK CROWES



COHEED AND CAMBRIA



LINDSEY STIRLING



THE DOOBIE BROTHERS



DIERKS BENTLEY



LUKE BRYAN



THOMAS RHETT



FLORIDA GEORGIA LINE



LYNYRD SKYNYRD



TRIPPIE REDD



DARYL HALL & JOHN OATES



MAROON 5



ZAC BROWN BAND







