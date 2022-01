сегодня



SODOM, MAGNUM, RAGE, VIRGIN STEELE, AXEL RUDI PELL остаются на Steamhammer/SPV



Это был насыщенный событиями год, но, уверенно ответив на огромные вызовы кардинально меняющегося рынка, ганноверский лейбл Steamhammer/SPV, один из самых давних и успешных рок- и метал-лейблов Европы, продолжает предлагать своим артистам/группам захватывающие перспективы даже в тяжелые экономические времена. Именно поэтому управляющий директор SPV Франк Уле, глава Steamhammer Олли Хан, глава Steamhammer по продвижению Бьорн фон Эттинген и вся команда SPV могут порадоваться успешному 2021 году и теперь с нетерпением ждут новых вызовов в 2022 и 2023 годах.



Уле, Хан и фон Эттинген особенно гордятся тем, что ряд артистов, которые на протяжении многих лет были частью Steamhammer/SPV, вновь продлили свои контракты, среди них Magnum, Axel Rudi Pell, Running Wild, Sodom, Rage, Prong, Virgin Steele и Them.



«За более чем двадцать лет работы в Steamhammer/SPV я всегда был глубоко впечатлен преданностью наших групп и их доверием к нам. Это делает меня и нашу команду очень счастливыми», — объясняет Олли Ханн. «Я благодарю артистов, которые продолжают верить в нас в эти чрезвычайно быстро меняющиеся времена. Мы будем продолжать отдавать все силы в будущем и обеспечивать успех их релизов с нашим обычным профессионализмом Steamhammer».





Хан, Уле и фон Эттинген подчеркивают, что бренд "Steamhammer" всегда будет синонимом уважения, энтузиазма, взаимного доверия и прозрачности бизнеса, в сочетании с неизменной лояльностью лейбла к своим артистам на протяжении почти сорока лет. Неизменной философией компании Steamhammer/SPV всегда было то, что все сотрудники — помимо своего профессионализма — являются страстными поклонниками музыки и поддерживают прямой личный контакт со своими артистами.



Ханн (Hahn): «Музыканты и группы из нашего ростера могут быть уверены, что их проблемы всегда будут иметь высший приоритет у людей, которые осознают свою ответственность».



Руководитель отдела продвижения фон Эттинген подтверждает:



«Я очень рад, что эти группы, для которых я уже занимался продвижением ряда альбомов, продолжают доверять нам. Наши артисты ценят, что у них есть централизованный контакт, который лично заботится о нашей деятельности по продвижению по всему миру 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это создает тесную, личную связь с нашими музыкантами и показывает, что мы действительно поддерживаем релиз и работаем на полную катушку, чтобы сделать его успешным».



Steamhammer уже анонсировали ряд новых революционных релизов. Последний альбом "The Monster Roars" британских хард-рокеров MAGNUM доступен в физических и цифровых магазинах с 14 января 2022 года. MAGNUM имеет долгую историю сотрудничества со Steamhammer/SPV.



«Мы думаем, что прошло около двадцати лет с тех пор, как мы впервые подписали контракт с SPV, и они были с нами на протяжении всего времени. Мы хотели бы поблагодарить Олли и Фрэнка за их помощь и поддержку», — комментируют доверительное сотрудничество гитарист Tony Clarkin и вокалист Bob Catley. Альбом MAGNUM 2020 года "The Serpent Rings" занял 5 место в немецких чартах, а группа планирует обширные гастроли весной (в том числе с Gotthard) и осенью 2022 года.



В апреле 2022 года выйдет новый студийный альбом AXEL RUDI PELL, который сотрудничает со Steamhammer/SPV с начала своей сольной карьеры 33 года назад и говорит об их удивительно долгом сотрудничестве следующее:



«О другом сотрудничестве для меня никогда не могло быть и речи. Зачем мне что-то менять, если в SPV вы получаете страстную и преданную команду, которая поддерживает вашу музыку? Команда, которая также очень компетентна и обладает большим опытом. Если люди, с которыми вы имеете дело, еще и приятные, то мало что может пойти не так. Желаю вам еще много успешных лет!».



В поддержку выхода своего нового альбома гитарист/композитор из Бохума, чья пластинка кавер-версий "Diamonds Unlocked II" в 2021 году достигла седьмой строчки в немецких чартах, весной и осенью 2022 года снова отправится в турне.



Из лагеря RUNNING WILD также поступают сообщения о захватывающей деятельности в 2022 году. Гамбургские пираты металла уже более десяти лет ходят под флагом Steamhammer/SPV.



«После десяти лет отличного и успешного сотрудничества и выдающегося успеха нашего текущего альбома Blood On Blood, продление нашего контракта было более или менее предрешено», — объясняет капитан Rock'n'Rolf, который надеется "на дальнейшее отличное сотрудничество и светлое совместное будущее».



"Blood On Blood" оказался на восьмой позиции в немецких чартах. Летом 2022 года RUNNINW WILD на некоторых фестивалях (включая Rockharz), а на 2023 год запланирован новый студийный альбом.



Схожие планы вынашивает вокалист/басист Tom Angelripper и его культовая трэш-металл группа SODOM, которая сотрудничает со Steamhammer/SPV уже 38 (!) лет, с одним лишь небольшим перерывом.



«Даже на сороковом году истории нашей группы есть вещи, которые выдержали испытание временем, которые по-прежнему работают и приносят плоды. За исключением небольшой измены в конце 1990-х, легендарный логотип Steamhammer/SPV присутствует на всех наших дисках. И таким он останется до сих пор. Мы хотели бы поблагодарить вас, также от имени наших бывших соратников, за это исключительно творческое и конструктивное сотрудничество и надеемся на новые проекты в будущем».



Текущий студийный альбом SODOM Genesis XII (2020) достиг десятой позиции в немецких чартах. Летом 2022 года SODOM с нетерпением ждут выступлений на различных фестивалях, а следующей зимой запланировал тур, в котором группа будет хэдлайнером. На осень 2022 года запланирован специальный релиз, посвященный 40-летию группы, а на 2023 год — новая студийная запись.



О выпуске нового EP осенью 2022 года объявил лидер RAGE Peavy Wagner. RAGE сотрудничали с Steamhammer/SPV с 2002 по 2005 год и вернулись в состав в 2019 году. Их альбом 2021 года "Resurrection Day" занял 14 место в немецких чартах, что стало самой высокой позицией в чартах за всю их карьеру



«После нашего весьма успешного сотрудничества последних лет мы будем рады вывести его на новый уровень в будущем. Дружеские, личные отношения между нами и командой SPV/Steamhammer крепче, чем когда-либо, и я, со своей стороны, не сомневаюсь, что мы отметим еще много успешных совместных проектов. Полный вперед!»



RAGE отправятся в турне с Brainstorm осенью/зимой 2022 года.



PRONG, группа, в состав которой входит певец/гитарист Tommy Victor и которая уже десять лет является частью семьи SPV/Steamhammer, также пообещала новый альбом к осени 2022 года



«Я счастлив объявить, что PRONG переподписали контракт со Steamhammer /SPV records! Этот лейбл внес огромный вклад в возрождение Prong своей последовательной поддержкой и усердной работой. Для меня большая честь оставаться частью их ростера! Я с нетерпением жду новых релизов и продолжения наследия PRONG вместе со Steamhammer Records!».



Весной 2022 года у группы запланирован тур по США вместе с OVERKILL.



Осенью 2022 года выйдет новый альбом VIRGIN STEELE, который работает по контракту со Steamhammer/SPV уже около двенадцати лет. Главный вдохновитель группы, David DeFeis говорит:



«Мы очень рады сообщить, что только что перезаключили контракт со Steamhammer/SPV на выпуск еще двух новых студийных альбомов VIRGIN STEELE. SPV был нашим домом, и мы получали огромное удовольствие от сотрудничества со всеми представителями этого лейбла на протяжении последних 12 лет, поэтому нам было легко принять решение о продолжении сотрудничества с ними в течение еще нескольких серий альбомов варварско-романтического металла... первый из которых появится в конце этого года. Так что я говорю "за", приветствую, наливаю вино в кубок будущего и поднимаю бокал за сегодняшний день... Боги и Богини!».



"Fear City", новый альбом трэш/хоррор-металл группы THEM, продолжит начатое на "Return To Hemmersmoor" в октябре 2022 года. Немецко-американская группа сотрудничает со Steamhammer/SPV уже пять лет, и ее гитарист Markus Ullrich надеется на успех:



«Мы не могли оказаться в лучших руках, чем Steamhammer, и мы очень рады, что Олли Хан и его команда продолжат заботиться о "Fear City". После нашего фантастического сотрудничества мы не можем дождаться января, чтобы снова приступить к записи».



Управляющий директор Steamhammer/SPV Франк Уле гордится большой преданностью групп, заключивших контракт с лейблом на протяжении всех этих лет, и обещает продолжать использовать мощную позицию лейбла для новых, захватывающих проектов и многообещающих релизов:



«То, что было создано под эгидой Steamhammer за несколько десятилетий, абсолютно уникально, и я очень рад быть частью этого. Мы хотим продолжать расти вместе с нашими известными артистами и группами, оптимизировать наш потенциал и синергию и последовательно расширять национальный и международный портфель артистов и лейблов. Я не сомневаюсь, что уже в 2022 году от SPV будут горячие новости в этом отношении!».



Легенда немецкого рока PINK CREAM 69 и молодые финские новички SATAN'S FALL также только что подписали контракт со Steamhammer/SPV. Новые альбомы обеих групп готовятся к выпуску в 2022 и 2023 годах. То же самое касается и многих других групп Steamhammer, среди которых Freedom Call, Vicious Rumors, Molly Hatchet, Outlaws, Lacrimas Profundere, Bullet, Evildead, The Unity, Mob Rules, Blackrain, Travelin Jack и Turbokill. Сотрудники лейбла, готовые к решению предстоящих задач в плане выпуска как физических, так и цифровых релизов, в ближайшие месяцы будут обеспечены работой и с нетерпением ждут новых захватывающих лет.







