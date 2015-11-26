сегодня



Какими Бивис и Баттхед вернутся в этом году?



Mike Judge в недавнем твитте сообщил о возвращении в дело Бивиса и Баттхеда на Paramount+ в новом фильме.





Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn — Mike Judge (@MikeJudge) January 5, 2022





+2 -0



просмотров: 474

