Выходят пазлы IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и SLAYER



Zee Productions запускают серию пазлов с обложками классических альбомов — первыми в этой серии станут пластинки IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и SLAYER. Из 500 фрагментов у всех будет возможность собрать следующие классические обложки:



IRON MAIDEN



* "The Number Of The Beast"



* "Powerslave"



* "Somewhere In Time"



SLAYER



* "Reign In Blood"



* "Seasons In The Abyss""



* "South Of Heaven"



JUDAS PRIEST



* "Painkiller"



* "Defenders Of The Faith"



* "Ram It Down"



MOTÖRHEAD



* "Bomber"



* "Overkill"



* "Orgasmatron"















