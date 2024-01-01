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*Ëèäåð DISTURBED çàùèùàåò ïðàâî åâðååâ óáèâàòü ïàëåñòèíöåâ 33
*DAVID ELLEFSON â OVERKILL. Ïîêà íà òóð 22
*BURTON C. BELL ïðåäñòàâèë ïåðâîå âèäåî 18
*LENNY WOLF ñ÷èòàåò, ÷òî KINGDOM COME íå áûëè ïîõîæè íà LED Z... 17
*Íîâîå âèäåî MARKO HIETALA & Tarja Turunen 16
*MARTY FRIEDMAN: «Ãèòàðèñòû âñ¸ åù¸ íàäåþòñÿ, ÷òî ãèòàðà è äà... 15
*MARKO HIETALA è TARJA TURUNEN ãîòîâÿò ñèíãë 14
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS íà íîâîì àëüáîìå SLASH 14
*Íîâàÿ ïåñíÿ DARK TRANQUILLITY 13
*Íîâîå âèäåî NECROPHAGIA 12
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14 ìàð 2024 : 		 Êàê ïðîõîäèë Bangalore Open Air 2024

7 ìàð 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: Äåíü òðåòèé

3 ìàð 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: Äåíü âòîðîé

24 ôåâ 2024 : 		 70000 Tons Of Metal 2024: Äåíü ïåðâûé

15 ôåâ 2024 : 		 GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN è äðóãèå ïðîñÿò âåðíóòü Èçðàèëü íà Åâðîâèäåíèå

15 ôåâ 2024 : 		 RICK ALLEN, PETER CRISS è SIMON KIRKE ïðèìóò ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå

11 ôåâ 2024 : 		 Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton è Lenny Kravitz íîìèíèðîâàíû â ÇÑÐíÐ

9 ôåâ 2024 : 		 KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES ïðåòåíäóþò íà JUNO Awards

4 ôåâ 2024 : 		 Ìóçûêàíòû WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH è SLAUGHTER âûñòóïèëè íà "Ronnie Montrose Remembered"

27 ÿíâ 2024 : 		 PEARL JAM è OZZY OSBOURNE ïîëó÷àò Clio Music Awards

25 ÿíâ 2024 : 		 THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS íîìèíèðîâàíû íà BRIT Awards

25 äåê 2023 : 		 Ñåíàòîð Ðýíä Ïîë: «Çà÷åì ìû ñïîíñèðóåì SLIPKNOT, KORN è NICKELBACK?»

25 äåê 2023 : 		 ROBIN ZANDER, TOMMY THAYER, SEBASTIAN BACH âûñòóïèëè íà äíå ðîæäåíèÿ Criss'a Angel'a

25 äåê 2023 : 		 DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA è äðóãèå â ôèëüìå î ïîêîðåíèè ìåòàëëà æåíùèíàìè

24 äåê 2023 : 		 Ðîæäåñòâåíñêèé õèò îò GRAHAM BONNET & MICK BOX

20 äåê 2023 : 		 MICK MARS, SEBASTIAN BACH, TIM 'RIPPER' OWENS, CARLOS CAVAZO áóäóò ââåäåíû â 'Metal Hall Of Fame'

29 íîÿ 2023 : 		 Ñòðèìèíã äëÿ ðîêåðîâ è ìåòàëëèñòîâ

16 íîÿ 2023 : 		 Ðîæäåñòâåíñêèé õèò îò GLENN HUGHES è TRACII GUNS

15 íîÿ 2023 : 		 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì îá OZZFEST áóäåò âûïóùåí

13 íîÿ 2023 : 		 Ó÷àñòíèêè Ex-GUNS N' ROSES, BLACK LABEL SOCIETY âûñòóïèëè ñ T.T. QUICK

3 íîÿ 2023 : 		 TIM “RIPPER” OWENS, BUMBLEFOOT & DAVID ELLEFSON èñïîëíÿþò õèò MARIAH CAREY

24 îêò 2023 : 		 FOO FIGHTERS, MEGADETH, BRUCE DICKINSON, DIMMU BORGIR âûñòóïÿò íà Hellfest 2024

3 îêò 2023 : 		 Ðåëèçû MÖTLEY CRÜE, DEATH, ERIC CARR, KIX, SKID ROW, L.A. GUNS, JEFF BECK âûéäóò íà RSD

20 ñåí 2023 : 		 Ñêîëüêî ñûãðàþò AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES è TOOL?

13 ñåí 2023 : 		 JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON è STEVE VAI åäóò â íîâûé òóð G3

27 àâã 2023 : 		 DAVE GROHL, CHAD SMITH è STEPHEN PERKINS âûñòóïèëè â áàðå
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Recap And Behind-The-Scenes Tour Of India's Bangalore Open Air 2024 Featuring KREATOR, GODLESS, DECAPITATED, ZYGNEMA, IN FLAMES And More Streaming (Video)




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