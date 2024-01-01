Êàê ïðîõîäèë Bangalore Open Air 2024

13 àâã 2023 :
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Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì ïðî OZZFEST ïðåäñòàâÿò ëåòîì
10 àâã 2023 :
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Ïðîìîóòåðû î WACKEN OPEN AIR 2023
7 àâã 2023 :
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Wacken Open Air 2024 ïðîäàí çà ðåêîðäíîå âðåìÿ
5 àâã 2023 :
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METALDAYS ñìûëî
3 àâã 2023 :
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BRIAN SLAGEL îòêðûâàåò ìóçåé
2 àâã 2023 :
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Ñèíèé òðàêòîð íå âûâåç WACKEN 2023
31 èþë 2023 :
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Íåìåöêîé BIG 4 áûòü!
22 èþë 2023 :
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Ìóçûêàíòû ïî÷òèëè ïàìÿòü Òîíè Áåííåòòà
3 èþë 2023 :
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Î Hellfest 2023
31 ìàé 2023 :
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Ìóçûêàíòû MEGADETH, FISHBONE, EARTH CRISIS èñïîëíèëè ïåñíþ Òèíû Ò¸ðíåð
28 ìàé 2023 :
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Ìóçûêàíòû SLAYER, MACHINE HEAD, Ex-EXODUS, Ex-JUDAS PRIEST çàìóòèëè äæåì
10 ìàé 2023 :
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QUEEN, FLEETWOOD MAC, AC/DC — â ñïèñêå ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ áðèòàíñêèõ ïåñåí 1970–1990-õ
3 ìàé 2023 :
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Ìóçûêàíòû PRIMUS, TOOL è QUEENS OF THE STONE AGE èñïîëíèëè ïåñíþ TOOL
20 àïð 2023 :
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DEE SNIDER, JOEY TEMPEST è MIKE TRAMP âûñòóïèëè â ðàìêàõ "Rock Meets Classic"
5 àïð 2023 :
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HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW è ALICE COOPER â ñàóíäòðåêå ôèëüìà "Ñòðàæè Ãàëàêòèêè 3"
30 ìàð 2023 :
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GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALLICA, TOOL íà îäíîì ôåñòèâàëå
20 ôåâ 2023 :
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Æóðíàë Rolling Stone âêëþ÷èë àëüáîì METALLICA "St. Anger" â ñïèñîê «50 óæacíûõ àëüáîìîâ áëåñòÿùèõ èñïîëíèòåëåé»
19 ôåâ 2023 :
|
Ñïåöèàëüíûå ðåëèçû êî äíþ ìóçûêàëüíîãî ìàãàçèíà
17 ôåâ 2023 :
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METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE â ñàóíäòðåêå "WWE 2K23"
14 ôåâ 2023 :
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Ó÷àñòíèêè ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY â íîâîì ôèëüìå MOBY
9 ôåâ 2023 :
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PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL è JOAN JETT ïðîòèâ ïðèíèæåíèÿ òåðìèíà «ðîê-çâåçäà»
1 ôåâ 2023 :
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IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN è äðóãèå ïðåòåíäóþò íà ÇÑÐíÐ
22 ÿíâ 2023 :
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STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS è äðóãèå íà àëüáîìå DOLLY PARTON
10 ÿíâ 2023 :
|
Òóðû GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN â Top-20
3 ÿíâ 2023 :
|
OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG âîøëè â ñïèñîê 200 âåëè÷àéøèõ ïåâöîâ
28 äåê 2022 :
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Íîâîå âèäåî SLEIGHER
24 äåê 2022 :
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Îòêðûâàåòñÿ ìóçåé ïàíêà
21 äåê 2022 :
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PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH íà äíå ðîæäåíèÿ CRISS ANGEL
8 äåê 2022 :
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DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN ñðåäè ñàìûõ óñïåøíûõ òóðîâ
16 íîÿ 2022 :
|
OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST ïðåòåíäóþò íà Ãðýììè
16 îêò 2022 :
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ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT è äðóãèå â ôèëüìå î Wacken 2022
12 îêò 2022 :
|
ROADRUNNER UNITED áóäåò ïåðåèçäàí
8 îêò 2022 :
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ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS è äðóãèå ïîìîãàþò êîòèêàì
22 ñåí 2022 :
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Íîâîå âèäåî îò Two Minutes To Late Night Crew
16 ñåí 2022 :
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MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS è ANTHRAX â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå 1991 ãîäà
1 ñåí 2022 :
|
Âîäêà îò Metal Blade Records
28 àâã 2022 :
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Ìóçûêàíòû ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY íà Gamescom
10 àâã 2022 :
|
PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH è äðóãèå ïî÷òèëè ïàìÿòü Îëèâèè Íüþòîí-Äæîí
8 àâã 2022 :
|
WACKEN OPEN AIR 2023 ïðîäàí!
3 àâã 2022 :
|
THE ROLLING STONES ëó÷øèå çà 40 ëåò ïî ñáîðàì
28 èþë 2022 :
|
Two Minutes To Late Night èñïîëíÿþò RICK ASTLEY
23 èþë 2022 :
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Òðåéëåð íîâîãî ýïèçîäà Áèâèñ è Áàòòõåä
13 èþí 2022 :
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Äðîíû íàä Download Festival çàêðûëè àýðîïîðò
31 ìàé 2022 :
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Ìóçûêàíòû CARCASS, ATREYU, THE ACACIA STRAIN èñïîëíÿþò òðåê MEN AT WORK
20 àïð 2022 :
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"An All-Star Tribute To Rush" âûéäåò ëåòîì
11 ìàð 2022 :
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Òðåéëåð Metal Lords îò ñîçäàòåëÿ «Èãðû Ïðåñòîëîâ»
20 ôåâ 2022 :
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Ñïåöèàëüíûå ðåëèçû ALICE COOPER, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST, DEF LEPPAR âåñíîé
2 ôåâ 2022 :
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Ìóçûêàíòû ïî÷òèëè ïàìÿòü Äæîíà Çàçóëû
2 ôåâ 2022 :
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Óìåð Äæîí Çàçóëà
27 ÿíâ 2022 :
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Óìåð ïðîäþñåð è çâóêîðåæèññåð THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI
25 ÿíâ 2022 :
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Öåðåìîíèÿ Ãðýììè ñîñòîèòñÿ âåñíîé
21 ÿíâ 2022 :
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SODOM, MAGNUM, RAGE, VIRGIN STEELE, AXEL RUDI PELL îñòàþòñÿ íà Steamhammer/SPV
12 ÿíâ 2022 :
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Óìåð Æåðàð Äðóî
11 ÿíâ 2022 :
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JOE BONAMASSA, BILLY GIBBONS, TAYLOR HAWKINS, STEVE LUKATHER íà àëüáîìå ïàìÿòè Äæîííè Âèíòåðà
9 ÿíâ 2022 :
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Êàêèìè Áèâèñ è Áàòòõåä âåðíóòñÿ â ýòîì ãîäó?
8 ÿíâ 2022 :
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Öåðåìîíèÿ Ãðýììè îòëîæåíà
5 ÿíâ 2022 :
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Öåðåìîíèþ Ãðýììè ñîáèðàþòñÿ îòëîæèòü?
2 ÿíâ 2022 :
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Ìóçûêàíòû ïî÷òèëè ïàìÿòü Áåòòè Óàéò
24 äåê 2021 :
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HYPOCRISY, LAMB OF GOD, CARCASS, CRADLE OF FILTH, EXODUS â No Headbang Challenge
23 äåê 2021 :
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AXL ROSE, TOM KEIFER, MYLES KENNEDY ïî÷òèëè ïàìÿòü Ðîíà Àíäåðñîíà
22 äåê 2021 :
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ANTHONY KIEDIS è DEXTER HOLLAND âûñòóïèëè â ðàìêàõ "Above Ground"
19 äåê 2021 :
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×ëåíû KING DIAMOND, CYNIC, ATHEIST ïðîòèâ COVID-19
16 äåê 2021 :
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THE ROLLING STONES — ïåðâûå ïî ñáîðàì
8 äåê 2021 :
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Ìóçûêàíòû Living Colour, Zeal & Ardor, The Sword èñïîëíÿþò FUNKADELIC
24 íîÿ 2021 :
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AC/DC, DEFTONES, FOO FIGHTERS, MASTODON è äðóãèå ïðåòåíäóþò íà Ãðýììè
22 íîÿ 2021 :
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Ìóçûêàíòû QUEEN, GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE ïî÷òèëè ïàìÿòü Ìèêà Ðîêà
11 íîÿ 2021 :
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HELLOWEEN, OPETH, MESHUGGAH, MSG, PRIMAL FEAR óøëè íà íîâûé ëåéáë
2 íîÿ 2021 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN ïî÷òèëè ïàìÿòü Ìàëêîëüìà Äîìà
1 íîÿ 2021 :
|
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ñèíãë îò METAL HALL OF FAME
5 îêò 2021 :
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AFM Records âûïóñòÿò þáèëåéíûé ñáîðíèê
28 ñåí 2021 :
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Îäèí èç ïðîäàâöîâ íà ôåñòèâàëå LOUDER THAN LIFE ñêëåèë ëàñòû
26 ñåí 2021 :
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REBEL ROCK âñ¸
24 ñåí 2021 :
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STRYPER è SKILLET â íîâîì äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå
20 àâã 2021 :
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LIVE NATION Canada áóäóò òðåáîâàòü âàêöèííûé ïàñïîðò
18 àâã 2021 :
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Metal Blade âûïóñòèëè ïèâî
17 àâã 2021 :
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LIVE NATION áóäóò òðåáîâàòü âàêöèííûé ïàñïîðò è îò àðòèñòîâ
15 àâã 2021 :
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AEG áóäóò òðåáîâàòü ñåðòèôèêàò î âàêöèíàöèè
15 àâã 2021 :
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Ôåñòèâàëè LOUDER THAN LIFE, AFTERSHOCK è INKCARCERATION áóäóò òðåáîâàòü ñåðòèôèêàò î âàêöèíàöèè
13 àâã 2021 :
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Íåò äàííûõ, ÷òî LOLLAPALOOZA 2021 âûçâàëà âñïûøêó çàáîëåâàíèé
11 àâã 2021 :
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BLAZE BAYLEY, PAUL DI'ANNO, BRUCE KULICK, ERIC CARR, MARTY FRIEDMAN, TRIUMPH, STRYPER áóäóò âêëþ÷åíû â Metal Hall Of Fame 2021
2 àâã 2021 :
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GLENN HUGHES, ANN WILSON, JOHN WETTON, MOLLY HATCHET çàïèñàëè ïåñíè THE BEATLES
24 èþë 2021 :
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QUEEN, METALLICA, AC/DC, TOOL â ñïèñêå ñàìûõ îïëà÷èâàåìûõ ìóçûêàíòîâ 2020
24 èþë 2021 :
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Áàðàáàíùèê MEGADETH è ãèòàðèñò KATATONIA / BLOODBATH âûïóñòèëè ñèíãë
23 èþë 2021 :
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Íà êîíöåðò çà $20
21 èþë 2021 :
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Òðåéëåð ê äîêóìåíòàëüíîìó ôèëüìó 'Woodstock 99: Peace, Love, And Rage'
19 èþë 2021 :
|
Áèëåòû íà Wacken Open Air 2022 ðàñïðîäàíû
17 èþë 2021 :
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"Fender 75 Years" âûéäåò îñåíüþ
15 èþë 2021 :
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Ed Sheeran çàÿâèë, ÷òî ìîã áû çàïèñàòü àëüáîì â ñòèëå äýò-ìåòàëë
13 èþë 2021 :
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Ïëàíèðóþòñÿ 'The History Of Roadrunner Records'
30 èþí 2021 :
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"Black Metal Rainbows" — êíèãà, êîòîðàÿ íå ïîõîæà íè íà êàêóþ äðóãóþ
25 èþí 2021 :
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Out Of The Black!
25 èþí 2021 :
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Âèäåî ñ ïåðâîãî ïîñòêîâèäíîãî áðèòàíñêîãî ôåñòèâàëÿ
24 èþí 2021 :
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THE CYBERTRONIC SPREE è ó÷àñòíèêè THE IRON MAIDENS, POISON THE WELL, MUTOID MAN èñïîëíÿþò òåìó èç «Òðàíñôîðìåðîâ»
21 èþí 2021 :
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DOWNLOAD PILOT ïîñåòèëè 10 000
18 èþí 2021 :
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METALLICA, GUNS N' ROSES, SCORPIONS è NINE INCH NAILS — ñðåäè 350 àðòèñòîâ, êòî âûñòóïèò íà Hellfest 2022
17 èþí 2021 :
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Ìèíè-ôåñòèâàëü îò WACKEN OPEN AIR
11 èþí 2021 :
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SLIPKNOT, LIMP BIZKIT, ROB ZOMBIE, CHEVELLE âûñòóïÿò íà Rocklahoma
11 èþí 2021 :
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Summer Breeze, Bang Your Head!!! — âñ¸. Â 2021-ì
9 èþí 2021 :
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MARILLION, ALAN PARSONS, TRANSATLANTIC, AL DI MEOLA ñòàíóò õåäëàéíåðàìè Cruise To The Edge 2022
8 èþí 2021 :
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JUDAS PRIEST, LIMP BIZKIT è ROSE TATTOO íà Wacken 2022
2 èþí 2021 :
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WACKEN OPEN AIR âñ¸. Â 2021-ì
1 èþí 2021 :
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ROTTING CHRIST, SÓLSTAFIR, CANNABIS CORPSE è äðóãèå â ôèíàëüíîé âåðñèè Slay At Home
25 ìàé 2021 :
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OZZY OSBOURNE, ROBERT PLANT, JIMMY PAGE, BRIAN MAY ñðåäè ñàìûõ áîãàòûõ áðèòàíñêèõ ìóçûêàíòîâ
24 ìàé 2021 :
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Òðåéëåð ôèëüìà ñ ó÷àñòèåì THE WHO, THE ROLLING STONES
21 ìàé 2021 :
|
GRETA VAN FLEET è THE HU âûñòóïÿò â ðàìêàõ Austin City Limits Music Festival
20 ìàé 2021 :
|
METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED áóäóò õýäëàéíåðàìè WELCOME TO ROCKVILLE
19 ìàé 2021 :
|
LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. íà ShipRocked 2022
15 ìàé 2021 :
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METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST âûñòóïÿò íà ôåñòèâàëå Louder Than Life 2021
15 ìàé 2021 :
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NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE è MR. BUNGLE âûñòóïÿò íà RIOT FEST
12 ìàé 2021 :
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Ìóçûêàíòû ENFORCER, D-A-D, DYNAZTY è äðóãèõ ãðóïï çàïèñàëè áëàãîòâîðèòåëüíûé ñèíãë
5 ìàé 2021 :
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Baphomet âûéäåò ëåòîì
1 ìàé 2021 :
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STEVE VAI, BILLY CORGAN è PETER FRAMPTON â "The Pedal Movie"
27 àïð 2021 :
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Metal Blade Records âûïóñêàåò íîâûå ýïèçîä Metal Massacre
21 àïð 2021 :
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Ìóçûêàíòû FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS â ôèëüìå î COVID-19
20 àïð 2021 :
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Summer Breeze 2021 íå âñå. Ïîêà
16 àïð 2021 :
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LIVE NATION è VEEPS çàïóñêàþò áîëåå 60 ïëîùàäîê äëÿ òðàíñëÿöèé
6 àïð 2021 :
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ProgPower USA âñ¸. Â 21
20 ìàð 2021 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION â Of Bird And Cage
18 ìàð 2021 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED èñïîëíÿþò õèò Ïîëà ßíãà
16 ìàð 2021 :
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Ó÷àñòíèêè KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW è äðóãèõ ñêîðáÿò ïî Äæåððè Ìèëëåð
6 ìàð 2021 :
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ROCK IN RIO âñ¸. Â 21
2 ìàð 2021 :
|
DOWNLOAD âñ¸. Â 21
28 ôåâ 2021 :
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GRASPOP âñ¸. Â 21
23 ôåâ 2021 :
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HELLFEST âñå. Â 21
10 ôåâ 2021 :
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IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE è FOO FIGHTERS ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ íà âêëþ÷åíèå â Çàë Ñëàâû Ðîê-í-Ðîëëà
10 ôåâ 2021 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE â ôèëüìå "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"
7 ÿíâ 2021 :
|
Ðîêåðû î ïðîòåñòàõ
2 ÿíâ 2021 :
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ALICE COOPER, ROGER DALTREY, SAMMY HAGAR, JOE PERRY â 'Rock Camp: The Movie'
2 ÿíâ 2021 :
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SICILIAN ARTISTS FOR CHARITY èñïîëíÿþò õèò Äæîíà Ëåííîíà
29 äåê 2020 :
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Ìóçûêàíòû MÖTLEY CRÜE, PAPA ROACH, FIVE FINGER DEATH PUNCH â òðèëëåðå
18 äåê 2020 :
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NAPALM RECORDS ïðèêóïèëè SPV
26 íîÿ 2020 :
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IN THIS MOMENT, BODY COUNT, CODE ORANGE, POWER TRIP ïðåòåíäóþò íà Ãðýììè
21 íîÿ 2020 :
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GARY HOLT, DAVE LOMBARDO è DERRICK GREEN çàïèñàëè ïåñíþ
14 íîÿ 2020 :
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SKYLINE èñïîëíÿþò AC/DC, OZZY OSBOURNE
13 íîÿ 2020 :
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JIMMY PAGE, RANDY BACHMAN, JOHN FOGERTY â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå "The Ventures: Stars On Guitars"
5 íîÿ 2020 :
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AYREON, BLACK STONE CHERRY, CROBOT è äðóãèå íà ðîæäåñòâåíñêîì ÅÐ
30 îêò 2020 :
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Ó÷àñòíèêè ALICE IN CHAINS, ANTHRAX è MASTODON èñïîëíÿþò ïåñíþ SOUNDGARDEN
30 îêò 2020 :
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ANAAL NATHRAKH, ANGEL WITCH, BOLT THROWER â ñàóíäòðåêå ê èãðå îò Ubisoft
30 ñåí 2020 :
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Ó÷àñòíèêè METALLICA, MEGADETH, EXODUS è Y&T â íîâîì äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå
22 ñåí 2020 :
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SLIPKNOT, BRING ME THE HORIZON, RAMMSTEIN ïîëó÷èëè Heavy Music Awards
28 àâã 2020 :
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Ìóçûêàíòû PANTERA, SLAYER, ATHEIST, NILE, POSSESSED, TESTAMENT, SEPULTURA, ICED EARTH â áëàãîòâîðèòåëüíîì òðåêå
27 àâã 2020 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå î Flying V
13 àâã 2020 :
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Ðîêåðû îòðåàãèðîâàëè íà ðåøåíèå Áàéäåíà ïî Êàìàëå Õàððèñ
5 àâã 2020 :
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Íîâûé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì îá àíäåãðàóíäíîé ñöåíå Âüåòíàìà
2 àâã 2020 :
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PEARL JAM, THE ROLLING STONES, AEROSMITH òðåáóþò îïðåäåëèòü ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ìóçûêè â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ
29 èþë 2020 :
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Ïàçëû IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC âûéäóò îñåíüþ
19 èþë 2020 :
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Çâåçäíîå âèäåî FRONTIERS ALL STARS
11 èþë 2020 :
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BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN è äðóãèå â ðàìêàõ âèðòóàëüíîãî Wacken Open Air 2020
9 èþë 2020 :
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Àðõèâíîå âèäåî ôåñòèâàëÿ Keep It True
3 èþë 2020 :
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Áîëåå 1500 áðèòàíñêèõ ìóçûêàíòîâ îáðàòèëèñü ê ïðàâèòåëüñòâó
29 èþí 2020 :
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Ãèòàðèñò METALLICA â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå î æóðíàëå Creem
25 èþí 2020 :
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Íåçàâèñèìûå ìåòàëë-ôåñòèâàëè ïðîâåäóò îíëàéí-êîíöåðò
11 èþí 2020 :
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Ìóçûêàíòû ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK è DARK TRANQUILLITY çàïèñàëè ïàðòèè äëÿ èãðû
9 èþí 2020 :
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Íîâûå âèäû ïàóêîâ íàçâàíû â ÷åñòü ó÷àñòíèêîâ IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD è ANGRA
18 ìàé 2020 :
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Ó÷àñòíèêè WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS â êàâåð-âåðñèè POLICE
17 ìàé 2020 :
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Êàðàíòèííîå âèäåî îò ìóçûêàíòîâ SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT è KING DIAMOND
14 ìàé 2020 :
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68 ìóçûêàíòîâ çàïèñàëè êàâåð-âåðñèþ THE BEATLES
10 ìàé 2020 :
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JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE ïî÷òèëè ïàìÿòü Ëèòëë Ðè÷àðäà
8 ìàé 2020 :
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VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM â îíëàéí-êîíöåðòå
6 ìàé 2020 :
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Ìóçûêàíòû OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME â êàâåð-âåðñèè Hear 'N Aid
5 ìàé 2020 :
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BLOODSTOCK OPEN AIR îòìåíåí
4 ìàé 2020 :
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Êàðàíòèííîå âèäåî îò ìóçûêàíòîâ SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT è KING DIAMOND
28 àïð 2020 :
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Êàðàíòèííîå âèäåî îò ìóçûêàíòîâ SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT è KING DIAMOND
25 àïð 2020 :
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50 ìåòàëëèñòîâ èñïîëíÿþò "We Are The World"
22 àïð 2020 :
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Ôðàãìåíò äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà Murder In The Front Row
20 àïð 2020 :
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Ôåñòèâàëü DOWNLOAD áóäåò âèðòóàëüíûì â 2020 ãîäó
16 àïð 2020 :
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SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX è äðóãèå ïî÷òèëè ïàìÿòü Äæèììè Óýááà
10 àïð 2020 :
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Îðãàíèçàòîðû HELLFEST — ñòðàõîâùèêàì: «Äà ïîøëè âû íàõ!»
9 àïð 2020 :
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Ëåòíèé NAMM îòìåíåí èç-çà COVID-19
9 àïð 2020 :
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Áóêèíã-àãåíò: «Äóìàþ, òóðû íà÷íóòñÿ â 2021 ãîäó»
1 àïð 2020 :
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Ñàìûå ñåêñóàëüíûå ðîê-îáëîæêè
1 àïð 2020 :
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M3 ROCK FESTIVAL ïåðåíåñåí íà îñåíü
1 àïð 2020 :
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Ðàññêàç î 70000 Tons Of Hell & Heaven Metal Fest 2020
26 ìàð 2020 :
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Áðèòàíñêèé DOWNLOAD îòìåíåí
24 ìàð 2020 :
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Öåðåìîíèÿ ïî ââîäó â Çàë Ñëàâû Ðîê-í-Ðîëëà ïåðåíåñåíà íà îñåíü
24 ìàð 2020 :
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Ôåñòèâàëè SONIC TEMPLE, WELCOME TO ROCKVILLE è EPICENTER îòìåíåíû
23 ìàð 2020 :
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Ðàññêàç î ïåðâîì äíå êðóèçà 70000 Tons Of Metal
21 ìàð 2020 :
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Frontiers Music ïåðåíîñÿò âûõîä àëüáîìîâ èç-çà êîðîíàâèðóñà
6 ìàð 2020 :
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Ñïåöèàëüíûå ðåëèçû JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, ALICE COOPER, DEF LEPPARD, DIO, ENTOMBED, ACE FREHLEY, JIMI HENDRIX äëÿ Record Store Day 2020
4 ìàð 2020 :
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Äîñòóïåí òðåéëåð äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î ñòóäèè, ãäå ðàáîòàëè RUSH, QUEEN, BLACK SABBATH è äðóãèå
28 ôåâ 2020 :
|
KIRK HAMMETT, STEVEN TYLER, BILLY GIBBONS è äðóãèå íà òðèáüþò-êîíöåðòå Peter'y Green'y
18 ôåâ 2020 :
|
Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ALICE COOPER è QUEEN ñîáðàë ïî÷òè 10 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ
12 ôåâ 2020 :
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Ðàññêàç î DIMEBASH 2020
11 ôåâ 2020 :
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"Murder In The Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story" âûéäåò íà DVD
9 ôåâ 2020 :
|
NEAL MORSE, LEAH, THEOCRACY â ñèíãëå PROJECT AEGIS
22 ÿíâ 2020 :
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Ôèãóðêè SLIPKNOT, SLAYER, GHOST è MOTÖRHEAD ñêîðî â ïðîäàæå
21 ÿíâ 2020 :
|
Ìóçûêàíòû FOO FIGHTERS, ANTHRAX, LAMB OF GOD, SEPULTURA ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Dimebash 2020
21 ÿíâ 2020 :
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SLASH, DON FELDER, BILLY GIBBONS, RICHIE FAULKNER äæåìóþò â ðàìêàõ 'Gibson Live At The Grove'
13 äåê 2019 :
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Äîñòóïíû ôèãóðêè MÖTLEY CRÜE, METALLICA, SEX PISTOLS, RAGE AGAINST THE MACHINE
13 äåê 2019 :
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CANDLEMASS, ENTOMBED A.D., HAMMERFALL, OPETH âîøëè â ÷èñëî íîìèíàíòîâ íà øâåäñêóþ «Ãðýììèñ»
28 íîÿ 2019 :
|
Áûâøèå ó÷àñòíèêè JUDAS PRIEST, MEGADETH èñïîëíÿþò êëàññèêó ìåòàëëà
27 íîÿ 2019 :
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Ìóçûêàíòû BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, THE WHO, PINK FLOYD ñîáèðàþò äåíüãè äëÿ JERRY DONAHUE
26 íîÿ 2019 :
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METALLICA, GUNS N' ROSES, BON JOVI â ñïèñêå ñàìûõ óñïåøíûõ àðòèñòîâ ïî ñáîðàì çà äåñÿòü ëåò îò POLLSTAR
24 íîÿ 2019 :
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TOOL, KILLSWITCH ENGAGE, DEATH ANGEL ñðåäè ïðî÷èõ íîìèíèðîâàíû íà Ãðýììè
24 íîÿ 2019 :
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Ìóçûêàíòû BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE, METALLICA â 'Come On Feel The Noize'
18 íîÿ 2019 :
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METALLICA, KISS, QUEEN, AEROSMITH, TOOL ïðåòåíäóþò íà íàãðàäû Pollstar
11 íîÿ 2019 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ áûâøèõ ó÷àñòíèêîâ JUDAS PRIEST, MEGADETH
29 îêò 2019 :
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DON DOKKEN, JOE SATRIANI, GEOFF TATE ïîïàäóò â Hall Of Heavy Metal History
29 îêò 2019 :
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GEEZER BUTLER, DAVE GROHL è STEVEN ADLER ïðèìóò ó÷àñòèå â "Bowl For Ronnie"
22 îêò 2019 :
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METALLICA, OZZY OSBOURNE, RED HOT CHILI PEPPERS âûñòóïÿò â ðàìêàõ Global Goal Live
16 îêò 2019 :
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LEMMY, OZZY OSBOURNE, SLASH, GENE SIMMONS â "The Rainbow"
16 îêò 2019 :
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JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, NINE INCH NAILS, SOUNDGARDEN ñðåäè íîìèíàíòîâ íà âêëþ÷åíèå â çàë Ñëàâû Ðîê-í-Ðîëëà
11 îêò 2019 :
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MÖTLEY CRÜE, BLINK-182 è IRON MAIDEN ëèäèðóþò â ãîëîñîâàíèè íà âêëþ÷åíèå â Çàë ñëàâû ðîê-í-ðîëëà
9 îêò 2019 :
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AC/DC, VAN HALEN, RUSH, SLAYER, QUEEN, OZZY, KISS, JUDAS PRIEST, SCORPIONS è äðóãèå â íîâîé ôîòîêíèãå
8 îêò 2019 :
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LZZY HALE, SUZI QUATRO, LINDA PERRY ïîëó÷àò íàãðàäû
2 îêò 2019 :
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IRA BLACK, CRAIG LOCICERO, BRIAN O'CONNOR ïðèíÿëè ó÷àñòèå â äæåìå
1 îêò 2019 :
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Êëàññèêà BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, DREAM THEATER îò Rhino â îêòÿáðå
17 ñåí 2019 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, KISS, TWISTED SISTER îòðåàãèðîâàëè íà èçâåñòèå î ñìåðòè ëèäåðà THE CARS
20 àâã 2019 :
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DEEP PURPLE, VANILLA FUDGE è äðóãèå â ñàóíäòðåêå íîâîãî ôèëüìà Òàðàíòèíî
15 àâã 2019 :
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JEFF YOUNG è âîêàëèñòêà HELLZ BELLZ çàïèñàëè êàâåð MEGADETH
8 àâã 2019 :
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Ó÷àñòíèêè MACHINE HEAD, DREAM THEATER, OVERKILL îðãàíèçîâàëè íîâûé ïðîåêò
2 àâã 2019 :
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Ôðàãìåíòû âûñòóïëåíèé HELLOWEEN, ENSLAVED, STEEL PANTHER, RIOT V ñ Wacken 2018
3 èþë 2019 :
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METALLICA, KISS, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA â ñïèñêå ëó÷øèõ ïî ñáîðàì
13 èþí 2019 :
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Ìàñòåð-ïë¸íêè AEROSMITH, GUNS N 'ROSES, SOUNDGARDEN è äðóãèõ èñïîëíèòåëåé óíè÷òîæåíû âî âðåìÿ ïîæàðà â ñòóäèè Universal
6 ìàé 2019 :
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Ïåñíè LED ZEPPELIN, AC/DC, PINK FLOYD, AEROSMITH, QUEEN, GUNS N’ ROSES ñðåäè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íà ïîõîðîíàõ
6 ìàé 2019 :
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Æóðíàë Men’s Health íàçâàë ëó÷øèå äëÿ ñèëîâûõ òðåíèðîâîê ìåòàëë-ïåñíè
22 àïð 2019 :
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Âîêàëèñòû THERION è TNT â íîâîé èñïàíñêîé ðîê-îïåðå
19 àïð 2019 :
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Ãèòàðèñòû EXTREME, ANTHRAX è PROPHETS OF RAGE ïîèãðàëè íà ãèòàðàõ èç «Èãðû ïðåñòîëîâ»
17 àïð 2019 :
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«Íîðäè÷åñêèé ìåòàëë» çàñòàâèë àìåðèêàíöà óáèòü ñîñåäà
9 àïð 2019 :
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MICHAEL ANTHONY, COREY TAYLOR And JOHN 5 èñïîëíÿþò êëàññèêó VAN HALEN
8 àïð 2019 :
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Âûõîäÿò ïàçëû IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST è SLAYER
14 ìàð 2019 :
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Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî: «ëþáèòåëè äýò-ìåòàëëà — õîðîøèå ëþäè»
5 ìàð 2019 :
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Áðèòàíñêèå ýêñêëþçèâû îò QUEEN, THIN LIZZY, EUROPE, JETHRO TULL, ROGER GLOVER, STATUS QUO è äðóãèõ íà Äåíü ìóçûêàëüíîãî ìàãàçèíà
19 ôåâ 2019 :
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JEFF PILSON ñîîáùèë î ïðîåêòå ñ ROBIN MCAULEY, REB BEACH, MATT STARR
11 ôåâ 2019 :
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HIGH ON FIRE, CHRIS CORNELL, GRETA VAN FLEET ñòàëè ëàóðåàòàìè Ãðýìèè
8 ôåâ 2019 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, DREAM THEATER, PANTERA, TESTAMENT ñêîðáÿò ïî Äæèìó Äàíëîïó
30 ÿíâ 2019 :
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VOIVOD, CANCER BATS è KOBRA AND THE LOTUS ïðåòåíäóþò íà JUNO
7 äåê 2018 :
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ALICE IN CHAINS, TRIVIUM, GHOST, GRETA VAN FLEET, BRING ME THE HORIZON ïðåòåíäóþò íà Ãðýììè
7 äåê 2018 :
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BOB DAISLEY, LEE KERSLAKE, LITA FORD, DAVID ELLEFSON áóäóò ââåäåíû â 'Hall Of Heavy Metal History'
3 äåê 2018 :
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METALLICA, DEF LEPPARD/JOURNEY, FOO FIGHTERS è GRETA VAN FLEET âîøëè â ÷èñëî íîìèíàíòîâ íà POLLSTAR AWARDS
21 íîÿ 2018 :
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Ïî ñëåäàì òóðà GENERATION AXE âûïóñòÿò êîíöåðòíûé àëüáîì
14 íîÿ 2018 :
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ALICE COOPER, KIRK HAMMETT, GENE SIMMONS, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR è äðóãèå ïî÷òèëè ïàìÿòü Ñòýíà Ëè
13 íîÿ 2018 :
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AXL ROSE, TOMMY LEE è SEBASTIAN BACH êðèòèêóþò Òðàìïà çà ñëîâà î ïîæàðàõ
9 íîÿ 2018 :
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Âîêàëèñò DEEP PURPLE, áûâøèé âîêàëèñò NAZARETH â áëàãîòâîðèòåëüíîì ïðîåêòå
26 îêò 2018 :
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Òðåéëåð äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î ìåòàëëå â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå
15 îêò 2018 :
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Ìóçûêàíòû KORN, GODSMACK, DEFTONES ïî÷òèëè ïàìÿòü Âèííè Ïîëà
12 îêò 2018 :
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Òðåéëåð "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
26 ñåí 2018 :
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Òðåéëåð "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
23 ñåí 2018 :
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Ìóçûêàíòû RED HOT CHILI PEPPERS, PEARL JAM, GUNS N' ROSES âûñòóïÿò âìåñòå
22 ñåí 2018 :
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Òðåéëåð "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
18 ñåí 2018 :
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METALLICA, SLIPKNOT, SHINEDOWN â ñàóíäòðåêå ê "WWE 2K19"
26 àâã 2018 :
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BENEDICTION, KATAKLYSM, HYPOCRISY è äðóãèå â "Death... Is Just The Beginning MMXVII"
13 àâã 2018 :
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Ìóçûêàíòû HATEBREED, FEAR FACTORY, Ex-KILLSWITCH ENGAGE èñïîëíÿþò êëàññèêó DOWN, FEAR FACTORY, CROWBAR
6 èþë 2018 :
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Òðåéëåð "Sunset Society"
10 èþí 2018 :
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ Hellfest 2017
7 èþí 2018 :
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METALLICA, GUNS N' ROSES, JIMI HENDRIX, AC/DC â êíèãå îá èñòîðèè ðîêà äëÿ äåòåé
4 èþí 2018 :
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Ìóçûêàíòû REO SPEEDWAGON è LOVERBOY â ïðîåêòå ROCK MEETS CLASSIC
7 ìàé 2018 :
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Êàâåð-âåðñèÿ HEART îò âîêàëèñòà QUEENSRŸCHE
28 àïð 2018 :
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ZAKK WYLDE, GEORGE LYNCH, PAUL GILBERT èñïîëíÿþò òåìû Äèñíåÿ
1 àïð 2018 :
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JOE SATRIANI, ZAKK WYLDE, STEVE VAI, CHRIS POLAND â êîìïèëÿöèè Guitar Masters Collection
15 ìàð 2018 :
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Ìóçûêàíòû PRONG, DANZIG, TESTAMENT, I AM MORBID, BAD WOLVES âîçäàëè äîëæíîå SLAYER
12 ôåâ 2018 :
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Ìóçûêàíòû KREATOR, SEPULTURA, DESTRUCTION, SABATON, CANNIBAL CORPSE â '70000 Tons Of Metal' All-Star Jam
22 ÿíâ 2018 :
|
GLENN HUGHES è CHAD SMITH ïðèñîåäèíèëèñü íà ñöåíå ê G3
19 ÿíâ 2018 :
|
NIRVANA, AEROSMITH, QUEEN, JIMI HENDRIX âîéäóò â Grammy Hall Of Fame
17 ÿíâ 2018 :
|
NEAL SCHON ïðèñîåäèíèëñÿ ê JOE SATRIANI, PHIL COLLEN, JOHN PETRUCCI
14 ÿíâ 2018 :
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Ó÷àñòíèêè PANTERA, SUICIDAL TENDENCIES, KING'S X ïî÷òÿò ïàìÿòü Äàéìáåãà
12 ÿíâ 2018 :
|
SLAYER, LAMB OF GOD, ANTHRAX, TESTAMENT And BEHEMOTH åäóò â òóð?
31 äåê 2017 :
|
GUNS N' ROSES, METALLICA â ñïèñêå ëó÷øèõ
15 äåê 2017 :
|
METALLICA, SLAYER, MEGADETH â "The Rise Of L.A. Thrash Metal"
15 äåê 2017 :
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×åñòåð Áåííèíãòîí, Òîì Ïåòòè è Êðèñ Êîðíåëë ñðåäè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ çàïðîñîâ Google
12 äåê 2017 :
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ROB HALFORD, SLASH, ACE FREHLEY, DAVID ELLEFSON íà ALICE COOPER's 'Christmas Pudding'
6 äåê 2017 :
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Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò çàïèñàë áëýê-ìåòàëëè÷åñêèé àëüáîì
29 íîÿ 2017 :
|
METALLICA, MASTODON, MESHUGGAH, BODY COUNT, AUGUST BURNS RED, CODE ORANGE, NOTHING MORE â ÷èñëå íîìèíàíòîâ íà Ãðýììè
11 íîÿ 2017 :
|
Ìóçûêàíòû SAGA, URIAH HEEP, JETHRO TULL íà íîâîé ÷àñòè Excalibur
10 íîÿ 2017 :
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Ðàññêàç î KNOTFEST 2017
6 îêò 2017 :
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LITA FORD, FRANKIE BANALI, CARMINE APPICE, BRUCE KULICK áóäóò óäîñòîåíû íàãðàäû
5 îêò 2017 :
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JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI ïîïàëè â ëèñò íîìèíàíòîâ â ÇÑÐíÐ
2 îêò 2017 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, SLIPKNOT, JOURNEY, QUEENSRŸCHE î ñòðåëüáå â Ëàñ-Âåãàñå
21 ñåí 2017 :
|
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ìóçûêàíòîâ JUDAS PRIEST, SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO
14 ñåí 2017 :
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Ìóçûêàíòû DOKKEN, DISTURBED, Ex-SKID ROW âûñòóïèëè íà 'Ultimate Texas Jam'
11 ñåí 2017 :
|
SLASH, JOE PERRY, JOE SATRIANI, NEAL SCHON íà íîâîì DVD
31 àâã 2017 :
|
SLAYER, NIGHTWISH, ANTHRAX, BLIND GUARDIAN, DIMMU BORGIR íà þáèëåéíîì ñáîðíèêå NB
30 àâã 2017 :
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SEBASTIAN BACH, GEORGE LYNCH, VINNY APPICE èñïîëíÿþò DOKKEN, SKID ROW, BLACK SABBATH
26 àâã 2017 :
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METALLICA, MASTODON, GWAR âûïóñòÿò ðîçîâûå âèíèëû
18 èþë 2017 :
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SLASH, KIRK HAMMETT, ROB ZOMBIE ïî÷òèëè ïàìÿòü Äæîðäæà Ðîìåðî
16 èþë 2017 :
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THE HELLFEST ALL STARS èñïîëíÿþò AEROSMITH
9 èþë 2017 :
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Äóì-ìåòàëë ôåñòèâàëü îòìåíèëè èç-çà ñîëíå÷íîé è áåçîáëà÷íîé ïîãîäû
1 èþë 2017 :
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Íîâîå âèäåî 'Tuska20 - The Anniversary Song'
28 èþí 2017 :
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STEVE MORSE, TREY GUNN, BUMBLEFOOT, JEFF SCOTT SOTO, GARY HOEY, JEFF WATSON, TONY FRANKLIN íà íîâîì àëüáîìå Band Of Brothers
26 èþí 2017 :
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Ìóçûêàíòû HALESTORM, ACCEPT, SEETHER èñïîëíÿþò SOUNDGARDEN
13 èþí 2017 :
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BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, EXODUS ïîëó÷èëè íàãðàäû Metal Hammer
25 ìàé 2017 :
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ALTER BRIDGE, XANDRIA, HAMMERFALL â íîâîé êîìïèëÿöèè
16 ìàé 2017 :
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POWERWOLF, HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., GRAVE DIGGER â íîâîé êîìïèëÿöèè
16 ìàé 2017 :
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COREY TAYLOR, SCOTT IAN, ó÷àñòíèêè BLACK VEIL BRIDES â "Strange 80s"
24 àïð 2017 :
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Ïåâèöû NEW YEARS DAY, STITCHED UP HEART, ONCE HUMAN ñðåäè "ñàìûõ ãîðÿ÷èõ â õàðä-ðîêå" ïî âåðñèè REVOLVER
20 àïð 2017 :
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HAMMERFALL, KAMELOT, W.A.S.P., POWERWOLF, GRAVE DIGGER è äðóãèå íà êîìïèëÿöèè êëèïîâ îò NAPALM RECORDS
12 àïð 2017 :
|
Ìóçûêàíòû NIGHTWISH, STRATOVARIUS, AMORPHIS, HIM, CHILDREN OF BODOM çàïèñàëè ãèìí TUSKA OPEN AIR
22 ìàð 2017 :
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Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î Wacken'e ïðåäñòàâÿò íà ôåñòèâàëå HOT DOCS
21 ìàð 2017 :
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Ìóçûêàíòû ALICE IN CHAINS, SKID ROW, MACHINE HEAD íà âå÷åðå ïàìÿòè Ðýíäè Ðîóçà
19 ìàð 2017 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, AEROSMITH, KISS, MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST îòðåàãèðîâàëè íà èçâåñòèå î ñìåðòè ×àêà Áåððè
14 ìàð 2017 :
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Ìóçûêàíòû KISS, TWISTED SISTER, Ex-BLACK SABBATH íà àëüáîìå BOB KULICK
22 ôåâ 2017 :
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BLACK SABBATH, DISTURBED, MEGADETH, OPETH íà OZZFEST 2016
21 ôåâ 2017 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ULI JON ROTH, AMORPHIS, EQUILIBRIUM
9 ôåâ 2017 :
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Äæåì ñ ëèäåðîì ANNIHILATOR
9 ôåâ 2017 :
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Âèäåî ñ 70000 Tons Of Metal Cruise 2017
31 ÿíâ 2017 :
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TUSKA îòìå÷àåò þáèëåé
27 ÿíâ 2017 :
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Ìóçûêàíòû BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, PINK FLOYD â ñïèñêå ñàìûõ áîãàòûõ æèòåëåé öåíòðàëüíîé Àíãëèè
21 ÿíâ 2017 :
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Ìóçûêàíòû JUDAS PRIEST, SKID ROW, Ex-QUIET RIOT, WHITESNAKE ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 'Randy Rhoads Remembered'
21 ÿíâ 2017 :
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Ìóçûêàíòû DOKKEN, SCORPIONS, KING'S X, BULLETBOYS â "Ultimate Jam Night"
6 ÿíâ 2017 :
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Ìóçûêàíòû WHITE ZOMBIE, QUEENS OF THE STONE AGE, PRIMUS â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå
29 äåê 2016 :
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Ìóçûêàíòû IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR ïî÷òèëè ïàìÿòü Ëåììè
27 äåê 2016 :
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Ìóçûêàíòû HALESTORM, SKID ROW, CINDERELLA èñïîëíèëè BLACK SABBATH, KIX, RAMONES
26 äåê 2016 :
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Ìóçûêàíòû KISS, SLIPKNOT, TESTAMENT è äðóãèõ ãðóïï î Äæîðäæå Ìàéêëå
25 äåê 2016 :
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RITCHIE BLACKMORE, ROBERT PLANT, STEVE VAI, BRIAN MAY, HEART â íîâîì âèäåî
23 äåê 2016 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK â KINGS OF CHAOS
23 äåê 2016 :
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STRIKER, NECRONOMICON, ENDEMISE, FRACTAL CYPHER, VAN HALST â íîâîì ñáîðíèêå
22 äåê 2016 :
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Áûâøèå ó÷àñòíèêè JUDAS PRIEST, MEGADETH èñïîëíèëè êëàññèêó IRON MAIDEN
15 äåê 2016 :
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METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX, SLIPKNOT ïîëó÷èëè íàãðàäû Revolver Music
7 äåê 2016 :
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RUDY SARZO, MONTE PITTMAN, PHIL DEMMEL, MATT STARR îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ Ðýíäè Ðîóçà
7 äåê 2016 :
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METALLICA, DISTURBED, KORN, MEGADETH, GOJIRA, BARONESS, PERIPHERY íîìèíèðîâàíû íà Ãðýììè
5 äåê 2016 :
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Ìóçûêàíòû SLIPKNOT, GUNS N' ROSES, STP, LINKIN PARK â KINGS OF CHAOS: Âèäåî ïîëíîãî êîíöåðòà
3 äåê 2016 :
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OVERKILL, ONSLAUGHT, UGLY KID JOE, MONSTER MAGNET â "Snaggletooth: A Tribute To Lemmy"
9 íîÿ 2016 :
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Ìóçûêàíòû SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, TRIVIUM, FEAR FACTORY î ïîáåäå Òðàìïà
18 îêò 2016 :
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PEARL JAM, JOURNEY, JANE'S ADDICTION, YES ñðåäè íîìèíàíòîâ íà âêëþ÷åíèå â Çàë Ñëàâû Ðîê-í-ðîëëà
18 îêò 2016 :
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Ìóçûêàíòû DELAIN, ARCH ENEMY, CRADLE OF FILTH, AMARANTHE, SONATA ARCTICA â ñàóíäòðåêå ê èãðå
7 ñåí 2016 :
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Ìóçûêàíòû WOLF, DENATA è SEANCE íà íîâîì òðèáüþòå Ëåììè
7 ñåí 2016 :
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ROBERT HAGLUND çàïèñàë äæàçîâûå âåðñèè õèòîâ METALLICA, MOTÖRHEAD, DIO, WHITESNAKE è äðóãèõ
30 àâã 2016 :
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Ìóçûêàíòû W.A.S.P. THERION âûñòóïèëè íà âå÷åðèíêå SWEDEN ROCK MAGAZINE
25 àâã 2016 :
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PANTERA, L.A. GUNS, BUTCHER BABIES èñïîëíÿþò "Ace Of Spades"
21 àâã 2016 :
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APPICE, SARZO, GOLDY, FREEMAN èñïîëíèëè êëàññèêó ñ îðêåñòðîì
16 àâã 2016 :
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Áûâøèå è íûíåøíèå ìóçûêàíòû DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, WHITESNAKE íà áëàãîòâîðèòåëüíîì àëüáîìå BERNHARD WELZ
16 àâã 2016 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, Ex-MEGADETH âûñòóïèëè ñ RODRIGO Y GABRIELA
15 àâã 2016 :
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Ìóçûêàíòû MEGADETH, ACE FREHLEY, FASTER PUSSYCAT èñïîëíÿþò JUDAS PRIEST
27 èþë 2016 :
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SLASH, JOE BONAMASSA ïðèìóò ó÷àñòèå â âå÷åðå ïàìÿòè Áè Áè Êèíãà
22 èþë 2016 :
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Âîêàëèñòû AT THE GATES, EXHUMED, OMNIUM GATHERUM â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå
13 èþë 2016 :
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AC/DC, THE ROLLING STONES, MUSE è FOO FIGHTERS â ñïèñêå FORBES
12 èþë 2016 :
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Çàïèñè DISTURBED. MUSE, RED HOT CHILI PEPPERS è SHINEDOWN ïîëó÷èëè çîëîòî è ïëàòèíó
7 èþë 2016 :
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JUDAS PRIEST, IN FLAMES, DEATH ANGEL, ANNIHILATOR íà ñáîðíèêå 'Wacken 2015 - 26 Years Louder Than Hell'
5 èþë 2016 :
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Äàííûå î ñáîðàõ ôåñòèâàëåé ‘Rock On The Range’, ‘Carolina Rebellion’, ‘Rocklahoma’
20 èþí 2016 :
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VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY, ANDREW FREEMAN èñïîëíèëè êëàññèêó ðîêà ñ îðêåñòðîì
15 èþí 2016 :
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BEHEMOTH, EMPEROR è MAYHEM â êîìèêñå "Realm Of The Damned"
13 èþí 2016 :
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COREY TAYLOR, SLASH, PAUL STANLEY, NIKKI SIXX è äðóãèå ìóçûêàíòû øîêèðîâàíû áîéíåé â Îðëàíäî
9 èþí 2016 :
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Êàâåð-âåðñèè IRON MAIDEN îò STONE SOUR, ANATHEMA, TRIVIUM, FOZZY â æóðíàëå KERRANG!
5 èþí 2016 :
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Îðãàíèçàòîðû îòìåíèëè òðåòèé äåíü ROCK AM RING
4 èþí 2016 :
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Áîëåå ñîðîêà ÷åëîâåê ïîñòðàäàëè îò óäàðà ìîëíèé íà ôåñòèâàëå ROCK AM RING
3 èþí 2016 :
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Äàííûå î ñáîðàõ SCORPIONS, MUSE, DEFTONES
28 ìàé 2016 :
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Áðèòàíñêèå ìåòàëêîð ìóçûêàíòû èñïîëíèëè îäó ÷àþ
28 ìàé 2016 :
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CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DELAIN íà àëüáîìå S.O.P.H.I.E
27 ìàé 2016 :
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Äàííûå î ñáîðàõ IRON MAIDEN, DEFTONES, MEGADETH, SLAYER
19 ìàé 2016 :
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Äàííûå î ñáîðàõ BLACK SABBATH, METALLICA, TOOL
14 ìàé 2016 :
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Ìóçûêàíòû SLIPKNOT, BLACK SABBATH, STONE TEMPLE PILOTS ñûãðàëè âìåñòå íà áëàãîòâîðèòåëüíîì âå÷åðå
13 ìàé 2016 :
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Ñîçäàòåëè ìóçûêè ê DOOM âîðîâàëè èäåè ó PANTERA, METALLICA è SLAYER
10 ìàé 2016 :
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Òðåéëåð 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'
8 ìàé 2016 :
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NIKKI SIXX, LEMMY â íîâîì ðîëèêå ROCKERS UNITED
5 ìàé 2016 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, MEGADETH, TESTAMENT, ALICE IN CHAINS, RATT â 'Inside Metal: LA Metal Scene Explodes'
29 àïð 2016 :
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1349, TSJUDER, MYSTIFIER, HELHEIM, KOLDBRANN, URGEHAL â íîâîé êíèãå ïðî áëýê-ìåòàëë
22 àïð 2016 :
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Íåçàäîëãî äî ñìåðòè ó Ïðèíñà áûëà ïåðåäîçèðîâêà íàðêîòèêîâ
21 àïð 2016 :
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Ðîê-ìèð ñêîðáèò î êîí÷èíå Ïðèíñà
20 àïð 2016 :
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METALLICA, IRON MAIDEN, BLACK SABBATH â ñïèñêå "õóäøèõ ïåñåí ëó÷øèõ ãðóïï"
1 àïð 2016 :
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Ìóçûêàíòû BUTCHER BABIES, Ex-DIVINE HERESY, HELLYEAH èñïîëíÿþò PANTERA, METALLICA
1 àïð 2016 :
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Òðåéëåð äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î áëýê-ìåòàëëå
7 ìàð 2016 :
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'Metal Massacre 14' âûéäåò â àïðåëå
4 ìàð 2016 :
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Ëó÷øåå èç êðóèçà 70000 Tons Of Metal
25 ôåâ 2016 :
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Ëó÷øåå èç êðóèçà 70000 Tons Of Metal
15 ôåâ 2016 :
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DAVE LOMBARDO, RUDY SARZO, DAVE KUSHNER ïî÷òèëè ïàìÿòü Áîíà Ñêîòòà
12 ôåâ 2016 :
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Òðåéëåð íîâîé êîìïèëÿöèè Monsters Of Metal
8 ôåâ 2016 :
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Òðèáüþò BLACK SABBATH äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
3 ôåâ 2016 :
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KATAKLYSM, DIEMONDS, FUCK THE FACTS, CANCER BATS, KEN MODE íîìèíèðîâàíû íà JUNO
29 ÿíâ 2016 :
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Ìóçûêàíòû KORN, MEGADETH, WHITESNAKE, Ex-OZZY OSBOURNE â "Randy Rhoads Remembered"
24 ÿíâ 2016 :
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DAVE GROHL ïïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ó ìóçûêàíòàì METALLICA, PANTERA, SLAYER
20 ÿíâ 2016 :
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Êàâåð-âåðñèÿ BLACK SABBATH îò ìóçûêàíòîâ SKID ROW, KING'S X
19 ÿíâ 2016 :
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Ñåìïëû ñ òðèáüþòà BLACK SABBATH
13 ÿíâ 2016 :
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Ìóçûêàíòû CHILDREN OF BODOM, TYPE O NEGATIVE, FIVE FINGER DEATH PUNCH, LIKE A STORM î ëþáèìûõ êëèïàõ
9 ÿíâ 2016 :
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Ôðàãìåíò ôèëüìà 'Hair I Go Again'
8 ÿíâ 2016 :
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SLASH, PAUL STANLEY, JERRY CANTRELL, JOHN 5 â "Turn It Up!"
8 ÿíâ 2016 :
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Ìóçûêàíòû AEROSMITH, MEGADETH, Ex-GUNS N' ROSES, WHITESNAKE ïðèìóò ó÷àñòèå â êîíöåðòå ïàìÿòè Ðîííè Ìîíòðîóçà
20 äåê 2015 :
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Ìóçûêàíòû TESTAMENT, Ex-JUDAS PRIEST, SCORPIONS, NIGHTWISH âûñòóïèëè â Èçðàèëå
18 äåê 2015 :
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VINNY APPICE, RUDY SARZO, CRAIG GOLDY â MASTERS OF CLASSIC ROCK
14 äåê 2015 :
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HANK SHERMANN, MICHAEL DENNER íà íîâîì äèñêå MOUNTAIN OF POWER
8 äåê 2015 :
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SLIPKNOT, LAMB OF GOD, GHOST, SEVENDUST, AUGUST BURNS RED íîìèíèðîâàíû íà Ãðýììè
2 äåê 2015 :
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Ìóçûêàíòû HARDLINE, ROOM EXPERIENCE, SOUL SELLER, HUNGRYHEART çàïèøóò ðîê-ãèì
1 äåê 2015 :
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Ìóçûêàíòû SKID ROW, FOZZY, LIVING COLOUR, Ex-JUDAS PRIEST â íîâîì òðèáüþòå BLACK SABBATH
19 íîÿ 2015 :
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Àëüáîìû NICKELBACK, DEF LEPPARD, METALLICA, BON JOVI, LINKIN PARK â ñïèñêå ëó÷øèõ çà âñå âðåìÿ
14 íîÿ 2015 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, AC/DC, SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES î òðàãåäèè â Ïàðèæå
12 íîÿ 2015 :
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Ìóçûêàíòû ANTHRAX, MOTÖRHEAD, QUEENSRŸCHE, QUIET RIOT, STRYPER â 'Hair I Go Again'
8 íîÿ 2015 :
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ZAKK WYLDE, PENTAGRAM, ULVER, CANCER BATS â íîâîì òðèáüþòå BLACK SABBATH
4 íîÿ 2015 :
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Êàê ìóçûêàíòû âûãëÿäåëè íà Õýëëîóèí 2015
3 íîÿ 2015 :
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SLASH, LEMMY, KERRY KING, ZAKK WYLDE, LZZY HALE â "Father Of Loud"
12 îêò 2015 :
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TOM ARAYA, LEMMY, SLASH â òðåéëåðå "Gutterdämmerung"
2 îêò 2015 :
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Äàííûå î ñáîðàõ êîíöåðòîâ Faith No More, Incubus, Motörhead, Queensrÿche, Scorpions
16 ñåí 2015 :
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Ìóçûêàíòû METALLICA, SLIPKNOT, KORN â "The History Of Metal And Horror"
10 ñåí 2015 :
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Ìóçûêàíòû SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL â "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre"
31 àâã 2015 :
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Ìóçûêàíòû STRYPER, TESLA, CINDERELLA â ôèëüìå "God Gave Rock 'N' Roll To You"
25 àâã 2015 :
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Ìóçûêàíòû Ex-BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, SCORPIONS ïðèìóò ó÷àñòèå â "Titans Of Metal"
18 àâã 2015 :
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JOHNNY DEPP, GENE SIMMONS, NUNO BETTENCOURT, GILBY CLARKE âûñòóïèëè íà áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå
17 àâã 2015 :
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ACE FREHLEY, SEBASTIAN BACH, GILBY CLARKE ïðèíÿëè ó÷àñòèå â CATHOUSE LIVE
16 àâã 2015 :
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Áîëåå 150 áàðàáàíùèêîâ èñïîëíÿþò AC/DC, MEGADETH
10 àâã 2015 :
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SLASH, LEMMY, THE RUNAWAYS â 'IES Rock Honors'
5 àâã 2015 :
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LEMMY, TOM ARAYA ïðèñîåäèíèëèñü ê ôèëüìó "Gutterdämmerung"
4 àâã 2015 :
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Áèëåòû íà WACKEN OPEN AIR 2016 ïðîäàíû
4 àâã 2015 :
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ROCKSTAR ENERGY DRINK MAYHEM FESTIVAL 2015 ìîæåò ñòàòü ïîñëåäíèì
3 àâã 2015 :
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Áàðàáàíùèê IRON MAIDEN è áûâøèé ãèòàðèñò OVERKILL èñïîëíèëè õèò IRON MAIDEN
23 èþë 2015 :
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Lion Music ãîòîâÿò êîìïèëÿöèþ W.A. MOZART - REINCARNATED
23 èþë 2015 :
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Ëàóðåàòû Alt Press Music Awards
2 èþë 2015 :
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Ìóçûêàíòû KORN, THE WINERY DOGS, Ex-ANTHRAX èñïîëíÿþò DEEP PURPLE
22 èþí 2015 :
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ SLASH, CAVALERA CONSPIRACY, MY DYING BRIDE, EPICA
5 èþí 2015 :
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Ìóçûêàíòû SAVATAGE, ADRENALINE MOB, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE âîçäàëè äîëæíîå RANDY RHOADS
31 ìàé 2015 :
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Ìóçûêàíòû IRON MAIDEN, PORCUPINE TREE íà 'The Royal Philharmonic Orchestra Plays Prog Rock Classics'
26 ìàé 2015 :
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Äæåì óäàðíèêîâ IRON MAIDEN, DREAM THEATER, Ex-MEGADETH
19 ìàé 2015 :
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Òðåê-ëèñò íîâîãî òðèáüþòà DIO
24 àïð 2015 :
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Ìóçûêàíòû LED ZEPPELIN, QUEEN, PINK FLOYD, THE WHO, OZZY OSBOURNE âîøëè â ñïèñîê ñàìûõ áîãàòûõ ìóçûêàíòîâ Áðèòàíèè
22 àïð 2015 :
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Ìóçûêàíòû HEART, CREAM, ASIA íà òðèáüþòå THE BEATLES
17 àïð 2015 :
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Ôèíñêàÿ ïî÷òà âûïóñòèò ìàðêè ñ NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, APOCALYPTICA, HIM
19 ìàð 2015 :
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PHIL MANZANERA, GINGER BAKER, IAN ANDERSON ïðèìóò ó÷àñòèå â âå÷åðå ïàìÿòè Äæåêà Áðþñà
11 ìàð 2015 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TIM 'RIPPER' OWENS, CRAIG GOLDY, VINNY APPICE
3 ìàð 2015 :
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'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute' äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
27 ôåâ 2015 :
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Äàííûå î ñáîðàõ íà êîíöåðòàõ Foo Fighters, Nickelback, Marilyn Manson, Asking Alexandria, Slash
25 ôåâ 2015 :
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Ïîïóëÿðíàÿ ìóçûêà íåóêëîííî 'ñòàðååò'
22 ôåâ 2015 :
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Ïåñíè DIO, SLAYER, OZZY OSBOURNE â ñòèëå ìàðèà÷è
19 ôåâ 2015 :
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Ðåïîðòàæ î âòîðîì äíå 70000 Tons Of Metal
14 ôåâ 2015 :
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20 ïåñåí î ëþáâè â 20 ñòèëÿõ
11 ôåâ 2015 :
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KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD âûïóñêàþò ñèíãë
6 ôåâ 2015 :
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Ðåïîðòàæ î ïåðâîì äíå 70000 Tons Of Metal
5 ôåâ 2015 :
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Êàâåð-âåðñèÿ OZZY OSBOURNE îò CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO
30 ÿíâ 2015 :
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Ìóçûêàíòû JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES, RUSH, DEF LEPPARD â ôèëüìàõ 'Rock Icons'
28 ÿíâ 2015 :
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DEVIN TOWNSEND PROJECT è KATAKLYSM ìîãóò óäîñòîèòñÿ JUNO AWARDS
27 ÿíâ 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS, MICHAEL VESCERA, UDO DIRKSCHNEIDER è BLAZE BAYLEY çàâåðøèëè ñîâìåñòíûé òóð
27 ÿíâ 2015 :
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Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ñ ó÷àñòèåì ìóçûêàíòîâ MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS â ðàìêàõ 'Metal Allegiance'
25 ÿíâ 2015 :
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SEBASTIAN BACH, RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK ïî÷òèëè ïàìÿòü RANDY RHOADS'a
24 ÿíâ 2015 :
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DAVE LOMBARDO è CHARLIE BENANTE ïîëó÷èëè íàãðàäû çà âêëàä â òðýø-ìåòàëë
23 ÿíâ 2015 :
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Ìóçûêàíòû MEGADETH, ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL, EXODUS â ðàìêàõ 'Metal Allegiance'
18 ÿíâ 2015 :
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LARS ERIC MATTSSON, BOGUSCLAW BALCERAK’S CRYLORD èñïîëíÿþò Áàõà
17 ÿíâ 2015 :
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Áðèòàíñêèå ó÷¸íûå: "Ïîä ìóçûêó PINK FLOYD õîðîøî ðåçàòü ëþäåé"
17 ÿíâ 2015 :
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Â Àìåðèêå ðîê âñ¸ åù¸ æèâ
16 ÿíâ 2015 :
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EPK 'Immortal Randy Rhoads - The Ultimate Tribute'
13 ÿíâ 2015 :
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SERJ TANKIAN, TOM MORELLO, CHUCK BILLY, ALEXI LAIHO, RUDY SARZO íà òðèáüþòå RANDY RHOADS
12 ÿíâ 2015 :
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ALICE COOPER, BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ULI JON ROTH, JOHN PAUL JONES íà Sunflower Superjam
7 ÿíâ 2015 :
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Âèíèëû AMORPHIS, HUMAN REMAINS, PAN-THY-MONIUM è INCANTATION âûéäóò â ôåâðàëå
1 ÿíâ 2015 :
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OZZY OSBOURNE, JUDAS PRIEST è MOTÖRHEAD ïîåäóò â ñîâìåñòíûé òóð
29 äåê 2014 :
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Ïëàíèðóåòñÿ òðèáüþò RANDY RHOADS
17 äåê 2014 :
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Ìåòàëëè÷åñêèå ìóçûêàíòû âîçìóùåíû èãíîðèðîâàíèåì õýâè ìåòàëà â Çàëå ñëàâû ðîê-í-ðîëëà
15 äåê 2014 :
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1349, EINHERJER, VREDEHAMMER, EXECRATION ñòàëè íîìèíàíòàìè íîðâåæñêîé Grammy-2014
15 äåê 2014 :
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Áûâøèå ìóçûêàíòû MEGADETH, JUDAS PRIEST â 'Masters Of Metal'
9 äåê 2014 :
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Ìóçûêàíòû NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON íà áëàãîòâîðèòåëüíîì ñèíãëå
6 äåê 2014 :
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SLIPKNOT, ANTHRAX, MASTODON, MOTÖRHEAD ïðåòåíäóþò íà Ãðýììè
5 äåê 2014 :
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Ïåñíÿ MARIAH CAREY îò Ten Second Songs
2 äåê 2014 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ KINGS OF CHAOS
27 íîÿ 2014 :
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Åâðîïåéñêèé òóð METAL ALL STARS ïåðåíåñåí íà 2015
27 íîÿ 2014 :
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Ìóçûêàíòû SLAYER, LAMB OF GOD, MORBID ANGEL â "Hairmetal Shotgun Zombie Massacre: The Movie"
27 íîÿ 2014 :
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Ìóçûêàíòû NIGHTWISH, EPICA, WITHIN TEMPTATION, AYREON íà áëàãîòâîðèòåëüíîì ñèíãëå
7 íîÿ 2014 :
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OZZY OSBOURNE, JOE PERRY, DAVE MUSTAINE ïîëó÷èëè íàãðàäû "Classic Rock Roll Of Honour':
9 îêò 2014 :
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Ãèòàðèñò QUEEN, âîêàëèñò FOO FIGHTERS â THE IMPOSSIBLE ORCHESTRA
29 ñåí 2014 :
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METALLICA, LINKIN PARK è DEFTONES ïîäòâåðäèëè ó÷àñòèå â ROCK IN RIO USA
25 ñåí 2014 :
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ALEX LIFESON, ALICE COOPER, LITA FORD, SEBASTIAN BACH â 'Scott Medlock - Robby Krieger'
15 ñåí 2014 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ DEVIL CITY ANGELS
10 ñåí 2014 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, QUIET RIOT, W.A.S.P. â HOOKERS & BLOW
28 àâã 2014 :
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Âûøåë äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì îá èñòîðèè òÿæ¸ëîãî ìåòàëëà â Àâñòðàëèè
21 àâã 2014 :
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Ìóçûêàíòû AEROSMITH, ZZ TOP, CHEAP TRICK, Ex-GUNS N' ROSES ïîåäóò â òóð ïî Þæíîé Àôðèêå ïîä èìåíåì KINGS OF CHAOS
12 àâã 2014 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, DEEP PURPLE, Ex-MEGADETH íà 'Guitars For Wounded Warriors'
30 èþë 2014 :
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ZAKK WYLDE, JAMES LABRIE, GEOFF TATE, DAVID ELLEFSON, VINNY APPICE â 'Metal All Stars'
15 èþë 2014 :
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Ðàññêàç î äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå "Inside Metal: The Pioneers Of Los Angeles Rock And Metal"
1 èþë 2014 :
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Âîêàëèñòû CRADLE OF FILTH, ARCH ENEMY, DRAGONFORCE, EPICA â "Karmaflow: The Rock Opera Videogame"
17 èþí 2014 :
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IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, KILLSWITCH ENGAGE ïîëó÷èëè íàãðàäû METAL HAMMER GOLDEN GODS
13 èþí 2014 :
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Ôèëüì 'Wacken 3D' âûéäåò â èþëå
3 èþí 2014 :
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THE ROLLING STONES âîçãëàâèëè ñïèñîê ñàìûõ óñïåøíûõ êîíöåðòíûõ ãðóïï ñ 1990 ïî 2014
22 ìàé 2014 :
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Âîêàëèñòêè NIGHTWISH, EPICA, DELAIN â 'The Voices Of Women In Metal'
16 ìàé 2014 :
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Îôèöèàëüíîå îáðàùåíèå ïðîìîóòåðà EM CONCERT LTD êàñàòåëüíî òóðà METAL ALL STARS
25 àïð 2014 :
|
Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé REVOLVER GOLDEN GODS
20 àïð 2014 :
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Ðàññêàç î òóðå ROCK MEETS CLASSIC
16 àïð 2014 :
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Ìóçûêàíòû STONE TEMPLE PILOTS, MEGADETH, Ex-SLAYER íà êîíöåðòå 'Rockers Against Trafficking'
1 àïð 2014 :
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Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ 'Metal All Stars'
27 ìàð 2014 :
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Ó÷àñòíèêè "Metal All Stars" èñïîëíÿþò êëàññèêó THE ROLLING STONES
24 ìàð 2014 :
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ZAKK WYLDE, MAX CAVALERA, JOEY BELLADONNA, UDO DIRKSCHNEIDER îòêðûëè òóð 'Metal All Stars'
24 ìàð 2014 :
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Îáëîæêà êîìïèëÿöèè ôåñòèâàëÿ KEEP IT TRUE
13 ìàð 2014 :
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'Metal Masters 5': ëó÷øèå ìîìåíòû
19 ôåâ 2014 :
|
Ðàññêàç î 70000 TONS OF METAL
13 ôåâ 2014 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ THE IRON MAIDENS
12 ôåâ 2014 :
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Ñåò-ëèñò âûñòóïëåíèé METAL ALL STARS â Ðîññèè
11 ôåâ 2014 :
|
Ìóçûêàíòû DEF LEPPARD, TWISTED SISTER, MINISTRY, THIN LIZZY â ôèëüìå "The Bridge"
5 ôåâ 2014 :
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PROTEST THE HERO, GORGUTS, ANCIIENTS ñðåäè íîìèíàíòîâ íà JUNO AWARDS
27 ÿíâ 2014 :
|
Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, TESTAMENT, MACHINE HEAD, EXTREME, Ex-MEGADETH âûñòóïèëè íà 'Randy Rhoads Remembered'
24 ÿíâ 2014 :
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Ìóçûêàíòû SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA â 'Metal Masters 5': Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî
23 ÿíâ 2014 :
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Ìóçûêàíòû SLAYER, ANTHRAX, MEGADETH, TESTAMENT, Ex-PANTERA â 'Metal Masters 5'
22 ÿíâ 2014 :
|
JOURNEY, QUEEN, AC/DC ñðåäè ëó÷øèõ ïåñåí â äîðîãå
19 ÿíâ 2014 :
|
Ìóçûêàíòû METALLICA, SLAYER, MACHINE HEAD, EXODUS èñïîëíèëè ïåñíè BLACK SABBATH
16 ÿíâ 2014 :
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LZZY HALE, MARIA BRINK, TAYLOR MOMSEN â ñïèñêå '100 Hottest Women'
13 ÿíâ 2014 :
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VOLBEAT, SAXON, OVERKILL, TESTAMENT íà "Live At Wacken 2012"
5 ÿíâ 2014 :
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COREY TAYLOR èñïîëíèë AEROSMITH, VAN HALEN, ALICE COOPER ñ CAMP FREDDY
23 äåê 2013 :
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GHOST, WATAIN, CRASHDÏET íîìèíèðîâàíû íà GRAMMIS
22 äåê 2013 :
|
Ìóçûêàíòû TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT â 'Christmas Metal Symphony'
20 äåê 2013 :
|
Ìóçûêàíòû TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT â 'Christmas Metal Symphony'
20 äåê 2013 :
|
Ìóçûêàíòû Ex-FILTER, YEAR LONG DISASTER â ñàóíäòðåêå "I, Frankenstein"
19 äåê 2013 :
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Âîêàëèñò MÖTLEY CRÜE â òóðå Metal All-Stars
17 äåê 2013 :
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Ìóçûêàíòû EXODUS, Ex-HEATHEN èñïîëíèëè ïåñíè BUDGIE, ANGEL WITCH
16 äåê 2013 :
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Ìóçûêàíòû TESTAMENT, ANTHRAX, NIGHTWISH, Ex-HELLOWEEN, ACCEPT âûñòóïèëè â 'Christmas Metal Symphony'
13 äåê 2013 :
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KVELERTAK, SATYRICON, OBLITERATION, SHINING íîìèíèðîâàíû íà íàãðàäó SPELLEMANN
13 äåê 2013 :
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10 Ëó÷øèõ êëèïîâ 2013 ïî âåðñèè Noisecreep
12 äåê 2013 :
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Íîâûå ïðîìî-âèäåî òóðà Metal All Stars ñ ó÷àñòèåì áûâøåãî áàðàáàíùèêà MEGADETH
8 äåê 2013 :
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CULT OF LUNA, GHOST, WATAIN, IN SOLITUDE íîìèíèðîâàíû íà P3 GULD Award
7 äåê 2013 :
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BLACK SABBATH, DREAM THEATER, ANTHRAX, VOLBEAT, KILLSWITCH ENGAGE íîìèíèðîâàíû íà Ãðýììè
30 íîÿ 2013 :
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COMPRESSORHEAD èñïîëíèëè êëàññèêó LED ZEPPELIN, RAMONES, HEART
25 íîÿ 2013 :
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Orianthi, Mick Box è Bernie Shaw â òóðå ROCK MEETS CLASSIC 2014
24 íîÿ 2013 :
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Êîìïèëÿöèÿ MONSTERS OF METAL VOL. 9 âûéäåò â ÿíâàðå
21 íîÿ 2013 :
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JUDAS PRIEST, SCORPIONS, TRIUMPH íà DVD "US Festival 1983 Days 1 – 3"
20 íîÿ 2013 :
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TAYLOR, SLASH, MCKAGAN, SORUM, HUGHES âûñòóïèëè íà êîíöåðòå 'Doplhin Project'
15 íîÿ 2013 :
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BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, ALEX LIFESON, ZAKK WYLDE ïîëó÷èëè íàãðàäû 'Classic Rock Roll Of Honour'
14 íîÿ 2013 :
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Ãèòàðèñòû MEGADETH è ANTHRAX â ìàñòåð-êëàññå
12 íîÿ 2013 :
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Ìóçûêàíòû MEGADETH, SLIPKNOT, BLACK LABEL SOCIETY âîçäàëè äîëæíîå áàñèñòó BLACK SABBATH
7 íîÿ 2013 :
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VINNY APPICE, MARCO MENDOZA, DOOGIE WHITE â íîâîì ïðîåêòå
1 íîÿ 2013 :
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"Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson" äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
29 îêò 2013 :
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Áûâøèå ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES è âîêàëèñò SLIPKNOT â áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå ïî ñïàñåíèþ äåëüôèíîâ
28 îêò 2013 :
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'Top 100 Black Metal Albums Of All Time' îò Decibel
25 îêò 2013 :
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Êîíöåðò-òðèáüþò ïàìÿòè RONNIE MONTROSE âûéäåò â äåêàáðå
24 îêò 2013 :
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Ïðîäþñåðû 'Metal All-Stars' îïðîâåðãàþò ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ
24 îêò 2013 :
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Ìóçûêàíòû SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX, Ex-PANTERA, DREAM THEATER â "Metal Masters 5"
24 îêò 2013 :
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ROB HALFORD, TOM ARAYA, MARTY FRIEDMAN â òóðå 'Metal Allstars'
22 îêò 2013 :
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Ñåìïëû ïåñåí èç Thriller – A Metal Tribute To Michael Jackson
17 îêò 2013 :
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KISS, YES, NIRVANA è DEEP PURPLE íîìèíèðîâàíû íà âêëþ÷åíèå â Çàë Ñëàâû Ðîê 'í' Ðîëëà
16 îêò 2013 :
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Ïðîåêò MAX CAVALERA, GREG PUCIATO, TROY SANDERS íà NUCLEAR BLAST
3 îêò 2013 :
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Âèäåî òðåê-ëèñòà íîâîãî ñáîðíèêà Roadrunner Records
30 ñåí 2013 :
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Ìóçûêàíòû GUNS N' ROSES, MOTÖRHEAD, TESTAMENT, Ex-IRON MAIDEN íà òðèáüþòå Ìàéêëó Äæåêñîíó
27 ñåí 2013 :
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DOWN, OPETH, OVERKILL, ARMORED SAINT â êîìïèëÿöèè ROCK HARD
16 ñåí 2013 :
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METALLICA, JEFF HANNEMAN, DORO PESCH ïîëó÷èëè 'Metal Hammer Awards'
11 ñåí 2013 :
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'Heavy Metal Ensemble' èñïîëíÿåò TESTAMENT, BLIND GUARDIAN, METAL CHURCH, FINNTROLL
26 àâã 2013 :
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Âèäåî èç òóðà Carnival Of Madness
22 àâã 2013 :
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BRUCE DICKINSON, ALICE COOPER, JOHN PAUL JONES íà DVD 'The Sunflower Superjam'
15 àâã 2013 :
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Áîêñ-ñåò "XXX: Three Decades Of Roadrunner Records" âûéäåò â îêòÿáðå
30 èþë 2013 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ PROJECT ROCK
28 èþë 2013 :
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JOE ELLIOTT, JEFF SCOTT SOTO, KIP WINGER î ñìåðòè Ìàéêà Øèïëè
24 èþë 2013 :
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Ìóçûêàíòû YES, ASIA, DREAM THEATER â 'All-Star Tribute To Steve Miller Band'
24 èþë 2013 :
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Eagle Rock ïåðåèçäàäóò êëàññèêó SCORPIONS, ROLLING STONES, PINK FLOYD íà Blu-Ray
21 èþë 2013 :
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SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND íà áëàãîòâîðèòåëüíîì ñèíãëå: Âèäåî
19 èþë 2013 :
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Ñêîí÷àëñÿ Ìèõàèë Ãîðøåí¸â (ÊÎÐÎËÜ È ØÓÒ)
8 èþë 2013 :
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Ðàññêàç î êðóèçå 'Barge To Hell'
6 èþë 2013 :
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Ôåñòèâàëü WACKEN OPEN AIR ñîçäàåò äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì â 3D
26 èþí 2013 :
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Frontiers Records ïîäòâåðäèëè íîâûé ïðîåêò MICHAEL'a SWEET'a , GEORGE'a LYNCH'a, JAMES'a LOMENZO è BRIAN'a TICHY
20 èþí 2013 :
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Ó÷àñòíèêè GUNS N' ROSES, GODSMACK, SLASH, JOURNEY î ñìåðòè Äæåéìñà Ãàíäîëüôèíè
20 èþí 2013 :
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SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND íà áëàãîòâîðèòåëüíîì ñèíãëå
18 èþí 2013 :
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BLACK SABBATH, MOTÖRHEAD, ALICE IN CHAINS ïîëó÷èëè Metal Hammer Golden Gods
17 èþí 2013 :
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2013 KERRANG! AWARDS: Ëó÷øèå ìîìåíòû
11 èþí 2013 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ KINGS OF CHAOS
10 èþí 2013 :
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Âèäåî ïîëíîãî êîíöåðòà KINGS OF CHAOS
7 èþí 2013 :
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KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD î ñîâìåñòíîì âûñòóïëåíèè
17 ìàé 2013 :
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TWISTED SISTER, RAVEN, ANVIL íà 'Rock N' Roll Heaven': âèäåî
17 ìàé 2013 :
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Âèäåî ñ Holland Pop Festival âûøëî íà DVD
9 ìàé 2013 :
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Ó÷àñòíèêè SLIPKNOT, MEGADETH, NEWSTED, QUEENSRŸCHE, Ex-PANTERA î ïåñíÿõ, êîòîðûå ñëåäóåò çàïðåòèòü
5 ìàé 2013 :
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Èíòåðâüþ ìóçûêàíòîâ íà "÷åðíîé äîðîæêå Revolver Golden Gods"
5 ìàé 2013 :
|
AEROSMITH, GODSMACK, EXTREME âûñòóïÿò íà 'Boston Strong'
30 àïð 2013 :
|
SERJ TANKIAN, IHSAHN, DEVIN TOWNSEND íà áëàãîòâîðèòåëüíîì ñèíãëå
12 àïð 2013 :
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Âèäåî ñ ðåïåòèöèè ROCKSTAR
9 àïð 2013 :
|
Ó÷àñòíèêè GUNS N' ROSES, VAN HALEN, QUEEN î ñìåðòè Ýíäè Äæîíñà
4 àïð 2013 :
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Êëàññè÷åñêèå òðåêè OZZY OSBOURNE, DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE â êîëûáåëüíûõ
2 àïð 2013 :
|
Îáëîæêè ANTHRAX, HALLOWS EVE ñðåäè ñàìûõ îòâðàòèòåëüíûõ îôîðìëåíèé àëüáîìîâ
2 àïð 2013 :
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GLENN HUGHES, JOHN 5, JACK RUSSELL, GINGER FISH âûñòóïèëè íà "Rock Against MS"
31 ìàð 2013 :
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ALICE COOPER, SEBASTIAN BACH, TOMMY THAYER âûñòóïèëè íà îòêðûòèè 'Brennan Rock & Roll Academy'
16 ìàð 2013 :
|
Áûâøèå ó÷àñòíèêè JUDAS PRIEST, ALICE COOPER, OZZY OSBOURNE ïîåäóò ïî Ðîññèè ïîä èìåíåì ROCKSTAR
27 ôåâ 2013 :
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Â ÷åñòü Pat'a Egan'a âûïóùåíà êîìïèëÿöèÿ
25 ôåâ 2013 :
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Ó÷àñòíèêè ARMORED SAINT, Ex-KILLSWITCH ENGAGE, GODHEAD íà 'Metal Gear Rising'
23 ôåâ 2013 :
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ROGER WATERS, NICKELBACK, VAN HALEN, RUSH, JOURNEY â 'Music's Top 40 Money Makers'
23 ôåâ 2013 :
|
Ó÷àñòíèêè AEROSMITH, FOREIGNER áóäóò âêëþ÷åíû â Çàë Ñëàâû Àâòîðîâ Ïåñåí
20 ôåâ 2013 :
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CANCER BATS, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CASTLE, EX DEO è WOODS OF YPRES íîìèíèðîâàíû íà Juno Awards - 2013
17 ôåâ 2013 :
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Áýê-êàòàëîã BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, MEGADETH Universal'a ïðîäàí BMG
12 ôåâ 2013 :
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ENSLAVED, EL CACO, NEKROMANTHEON íîìèíèðîâàíû íà SPELLEMANN
12 ôåâ 2013 :
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Frontiers Records ïëàíèðóþò âûïóñòèòü íîâóþ ìåòàëë-îïåðó
7 ôåâ 2013 :
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Ó÷àñòíèêè LACUNA COIL, ANNIHILATOR, GOTTHARD, TURISAS èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèþ OZZY OSBOURNE
7 ôåâ 2013 :
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10 ñàìûõ ÷óìîâûõ áàðàáàíùèêîâ ïî âåðñèè Esquire
5 ôåâ 2013 :
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Ó÷àñòíèêè LACUNA COIL, ANNIHILATOR, DORO èñïîëíèëè êëàññèêó VAN HALEN
4 ôåâ 2013 :
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KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: Äîñòóïåí 'The Big Teutonic 4' 10"-Mini LP
31 ÿíâ 2013 :
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METALLICA ñòàíóò õýäëàéíåðàìè 'Revolver Golden Gods Awards'
26 ÿíâ 2013 :
|
Áàðàáàíùèêè IRON MAIDEN, SLAYER, ANTHRAX, KORN, Ex-DREAM THEATER â 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'
11 ÿíâ 2013 :
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Ðåïîðòàæ î "Sweden Rock Cruise"
4 ÿíâ 2013 :
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ROGER WATERS, METALLICA, NICKELBACK, VAN HALEN, SCORPIONS, AEROSMITH ñðåäè 50 ñàìûõ óñïåøíûõ òóðîâ 2012
30 äåê 2012 :
|
Ó÷àñòíèêè Ex-SABBATH, DIO âîçäàëè äîëæíîå RONNIE JAMES DIO
24 äåê 2012 :
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KREATOR, MORBID ANGEL, NILE, FUELED BY FIRE â Ëèòâå
21 äåê 2012 :
|
Áðèòàíñêèé SONISPHERE âíîâü íå ñîñòîèòñÿ
21 äåê 2012 :
|
Íàçâàíû òðè ëó÷øèå øâåäñêèå ãðóïïû
21 äåê 2012 :
|
KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD: CD 'The Big Teutonic 4' âûéäåò â äåêàáðå
20 äåê 2012 :
|
Áàðàáàíùèêè KORN, SLAYER, ANTHRAX, SCORPIONS â 'Bonzo Bash NAMM Jamm 2013'
18 äåê 2012 :
|
Ñêîðî íà âèíèëå ïîÿâÿòñÿ àëüáîìû QUIET RIOT, RIOT, MOLLY HATCHET, EUROPE, URIAH HEEP
17 äåê 2012 :
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Ðàññêàç î êðóèçå 'Barge To Hell'
14 äåê 2012 :
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Last.fm ïîäâåë èòîãè
14 äåê 2012 :
|
Ðàññêàç î êðóèçå 'Barge To Hell'
13 äåê 2012 :
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KREATOR, SODOM, DESTRUCTION, TANKARD âûñòóïÿò íà îäíîì ôåñòèâàëå
13 äåê 2012 :
|
TRIVIUM, AS I LAY DYING, CALIBAN, UPON A BURNING BODY â Áåðëèíå
12 äåê 2012 :
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Ó÷àñòíèêè AC/DC, BLACK SABBATH, RAINBOW, MÖTLEY CRÜE â CLASSIC ROCK ALL STARS
12 äåê 2012 :
|
BLACK LABEL SOCIETY, SEVENDUST, CANDLEBOX çàïèøóò áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïåñíþ
10 äåê 2012 :
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GLENN HUGHES, JACK RUSSELL, IGGY POP, GEORGE LYNCH â 'An All-Star Salute To Christmas
6 äåê 2012 :
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IRON MAIDEN, MEGADETH, ANTHRAX, LAMB OF GOD ñðåäè íîìèíàíòîâ íà Ãðýììè
3 äåê 2012 :
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Ó÷àñòíèêè SOILWORK, Ex-NIGHTWISH âûñòóïèëè íà îòêðûòèè Helsingborg Arena
23 íîÿ 2012 :
|
Ìóçûêàíòû HAMMERFALL, THERION, Ex-EUROPE â øâåäñêîé âåðñèè "Rock Of Ages"
17 íîÿ 2012 :
|
Íîâûé ñáîðíèê îò AFM
17 íîÿ 2012 :
|
Ó÷àñòíèêè SOILWORK, Ex-NIGHTWISH âûñòóïÿò íà îòêðûòèè Helsingborg Arena
14 íîÿ 2012 :
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RUSH, ANTHRAX, NIKKI SIXX, JON LORD ïîëó÷èëè íàãðàäû Classic Rock
1 íîÿ 2012 :
|
Ó÷àñòíèêè MÖTLEY CRÜE, MACHINE HEAD, BLACK VEIL BRIDES, LACUNA COIL îòìå÷àþò Õýëëîóèí
1 íîÿ 2012 :
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BLACK SABBATH, SLIPKNOT âûñòóïÿò íà ÿïîíñêîì OZZFEST
30 îêò 2012 :
|
VAN HALEN, SHINEDOWN, LINKIN PARK ñðåäè íîìèíàíòîâ íà "People's Choice Awards"
21 îêò 2012 :
|
Eve's Apple' íà METAL FEMALE VOICES FEST: Âèäåî
18 îêò 2012 :
|
'Vegas Rocks! Magazine Music Awards 2012': ëó÷øèå ìîìåíòû
18 îêò 2012 :
|
Áûâøèå è íûíåøíèå ó÷àñòíèêè DEEP PURPLE, DREAM THEATER, GENESIS, MARILLION íà "Proggy Christmas"
11 îêò 2012 :
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RUSH è DEEP PURPLE íîìèíèðîâàíû íà ââåäåíèå â Çàë ñëàâû ðîê-í-ðîëëà
10 îêò 2012 :
|
Ó÷àñòíèêè DEICIDE, CANNIBAL CORPSE íà òðèáüþòå DAYGLO ABORTIONS
30 ñåí 2012 :
|
MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN ïëàíèðóþò âûïóñòèòü DVD
29 ñåí 2012 :
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TOM MORELLO, SERJ TANKIAN, TOM MCILRATH ñîâìåñòíî çàïèñàëè ïåñíþ
24 ñåí 2012 :
|
Âèäåî ñ Marshall's 50 Years Of Loud
23 ñåí 2012 :
|
Âèäåî ñ Marshall's 50 Years Of Loud
20 ñåí 2012 :
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BRUCE DICKINSON, BRIAN MAY, ALICE COOPER, ULI JON ROTH âûñòóïèëè íà 'The Sunflower Jam'
18 ñåí 2012 :
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CENTURY MEDIA ïîäàþò â ñóä íà áîëåå ÷åì 7000 ÷åëîâåê çà íåëåãàëüíîå ñêà÷èâàíèå àëüáîìîâ ICED EARTH è LACUNA COIL
18 ñåí 2012 :
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RAMMSTEIN, MACHINE HEAD, IN FLAMES, SABATON ïîëó÷èëè íàãðàäû Metal Hammer
15 ñåí 2012 :
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Ñàìûå áîãàòûå âîêàëèñòû ìèðà
14 ñåí 2012 :
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DAVE LOMBARDO ïðîòèâ CHARLIE BENANTE
10 ñåí 2012 :
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Ðåïîðòàæ î ôåñòèâàëå TUSKA
8 ñåí 2012 :
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Ó÷àñòíèêè SLAYER, EXODUS, ANTHRAX, Ex-PANTERA âûñòóïèëè íà 'Metal Masters 4'
7 ñåí 2012 :
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DEF LEPPARD, POISON, WHITESNAKE, TWISTED SISTER íà Blu-Ray 'Rock Of Ages'
7 ñåí 2012 :
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Ó÷àñòíèêè MOTÖRHEAD, NEW YORK DOLLS, BLACK COUNTRY COMMUNION ïî÷òÿò Chuck'a Berry
31 àâã 2012 :
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SUFFOCATION, ZEBRA áóäó âêëþ÷åíû â LONG ISLAND MUSIC HALL OF FAME
29 àâã 2012 :
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SAMMY HAGAR, DAVID COVERDALE, GEOFF TATE óäîñòîåíû íàãðàä æóðíàëà Vegas Rocks!
27 àâã 2012 :
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Ó÷àñòíèêè SAXON, MARILLION, SLEEP, MORTAD, CANDLIGHT RED, HEXVESSEL âñïîìèíàþò Íèëà Àðìñòðîíãà
25 àâã 2012 :
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Ðàññêàç î 'Re-Machined - A Tribute To Deep Purple's Machine Head'
14 àâã 2012 :
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"Mayhem Festival Cruise" îòìåíåí
12 àâã 2012 :
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Òðåéëåð òðèáüþòà DEEP PURPLE
9 àâã 2012 :
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Òðèáüþò àëüáîìó DEEP PURPLE 'Re-Machined' âûéäåò â Ñåâåðíîé Àìåðèêå â ñåíòÿáðå
7 àâã 2012 :
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"Bloodstock Open Air" áóäåò òðàíñëèðîâàòüñÿ â ïðÿìîì ýôèðå!
5 àâã 2012 :
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DEEP PURPLE, NIGHTWISH, SABATON, ARCH ENEMY, AMORPHIS ïîäòâåðäèëè ó÷àñòèå â WACKEN OPEN AIR
4 àâã 2012 :
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Ìóçûêàíòû CANNIBAL CORPSE, THE FACELESS, PERIPHERY â ïîääåðæêó Ramdy Blythe'a
1 àâã 2012 :
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Êîíöåðò "Summer Slaughter" â Òàìïå áûë îñòàíîâëåí èç-çà óãðîçû ñòðåëüáû
3 èþë 2012 :
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Ó÷àñòíèêè SLAYER, THE DEVIL WEARS PRADA, WHITECHAPEL êîììåíòèðóþò àðåñò Randy Blythe'a
2 èþë 2012 :
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Âûøåë íîìåð æóðíàëà DECIBEL 'Women In Metal' I
1 èþë 2012 :
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Ëåãåíäû øâåäñêîé ìóçûêè áîðÿòñÿ ñ òâîåé áîëüþ
28 èþí 2012 :
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MIKE PORTNOY ïðîòèâ BILLY RYMER'à íà “Drum Fight IX”
27 èþí 2012 :
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IN FLAMES, LACUNA COIL, NILE, SABATON, DORO ïðèìóò ó÷àñòèå â êðóèçå '70000 Tons Of Metal'
21 èþí 2012 :
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Îáëîæêà òðèáüþòà àëüáîìà "Metallica" îò æóðíàëà KERRANG!
16 èþí 2012 :
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Óäà÷íûå è íåóäà÷íûå äâèæåíèÿ íà ñöåíå â ìåòàëëå
14 èþí 2012 :
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RISE TO REMAIN, DEVILDRIVER íà òðèáüþòå àëüáîìó "Metallica" îò æóðíàëà KERRANG!
12 èþí 2012 :
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SAXON, ANTHRAX, FEAR FACTORY, MACHINE HEAD ïîëó÷èëè 'Metal Hammer Golden Gods'
9 èþí 2012 :
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Âèäåî ñ "÷åðíîé äîðîæêè" KERRANG! AWARDS 2012
8 èþí 2012 :
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'Bonzo's Birthday Bash':èíòåðâüþ, ðåïåòèöèÿ è âûñòóïëåíèå
4 èþí 2012 :
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Òîì Êðóç èñïîëíÿåò êëàññèêó GUNS N' ROSES
3 èþí 2012 :
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Áàðàáàíùèêè KORN, QUIET RIOT, CINDERELLA, WHITESNAKE âûñòóïèëè íà 'Bonzo's Birthday Bash'
25 ìàé 2012 :
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TIM 'RIPPER' OWENS, PAUL DI'ANNO ïðèìóò ó÷àñòèå â 'Millennium Tribute To Iron Maiden'
23 ìàé 2012 :
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Glenn Hughes, Kip Winger, Mike Portnoy, THE DOORS ïî÷òèëè ïàìÿòü Robin’à Gibb’à
15 ìàé 2012 :
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Íå ïðîïóñòè êðóïíåéøèé çà ïîñëåäíèå ãîäû ìåòàë-ôåñò íà Óðàëå!
14 ìàé 2012 :
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Ó÷àñòíèêè KORN, DREAM THEATER, SOULFLY, MACHINE HEAD áëàãîäàðÿò ñâîèõ ìàòåðåé çà ïîääåðæêó
12 ìàé 2012 :
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Ëîãîòèïû METALLICA, KISS, AEROSMITH, VAN HALEN, LED ZEPPELIN âîøëè â ÷èñëî 50-òè ëó÷øèõ
5 ìàé 2012 :
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Ðîê- è ìåòàëë-ìóçûêàíòû î ñìåðòè ó÷àñòíèêà BEASTIE BOYS
2 ìàé 2012 :
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Îáëîæêà è òðåê-ëèñò ïðîåêòà ÒÐÈÅÄÈÍÑÒÂÎ
28 àïð 2012 :
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Êîíöåðò ïàìÿòè Äæèìà Ìàðøàëëà
27 àïð 2012 :
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TOM CRUISE ñïåë êëàññèêó GUNS N' ROSES, DEF LEPPARD
25 àïð 2012 :
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Êîëûáåëüíûå íà îñíîâå ìóçûêè MÖTLEY CRÜE, WHITESNAKE, POISON, SKID ROW, RATT
24 àïð 2012 :
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ 'Rock 'N' Roll Allstars'
22 àïð 2012 :
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Êðóïíåéøèé áðàçèëüñêèé ìåòàëë-ôåñòèâàëü ñ òðåñêîì ïðîâàëèëñÿ
21 àïð 2012 :
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Âèäåî ñ ïåðâîãî êîíöåðòà 'Rock 'N' Roll Allstars'
20 àïð 2012 :
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Ìóçûêàíòû KISS, DISTURBED, STRYPER î Äèêå Êëàðêå
20 àïð 2012 :
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Äåòàëè êðóèçà Rockstar Energy Drink Mayhem Festival
19 àïð 2012 :
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LAMB OF GOD, MACHINE HEAD, SUICIDE SILENCE, ANTHRAX ïðèìóò ó÷àñòèå â êðóèçå 'Mayhem'
18 àïð 2012 :
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MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN ïðèåäóò â Ðîññèþ
13 àïð 2012 :
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PHIL ANSELMO, GEEZER BUTLER èñïîëíèëè êëàññèêó PANTERA, SLAYER, BLACK SABBATH íà 'Metal Masters'
12 àïð 2012 :
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Ñïèñîê âñåõ ïîáåäèòåëåé 'Revolver Golden Gods'
8 àïð 2012 :
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Ðåïîðòàæ ñ 30-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷èíû RANDY RHOADS'a
7 àïð 2012 :
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Êîìïèëÿöèÿ îò WTFMetalMusic
5 àïð 2012 :
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Ìóçûêàíòû IRON MAIDEN, DEEP PURPLE âûñòóïèëè ñ BUDDY RICH ORCHESTRA
4 àïð 2012 :
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Limp Bizkit, Garbage è Zaz âûñòóïÿò íà ôåñòèâàëå "Ðîê íàä Âîëãîé"
3 àïð 2012 :
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Âîêàëèñòêà EYES SET TO KILL è áàðàáàíùèê SUICIDE SILENCE îòêðûëè ìàãàçèí
3 àïð 2012 :
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ULRICH è FLYNN â 'That Metal Show'
30 ìàð 2012 :
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Áðèòàíñêèé SONISPHERE îôèöèàëüíî îòìåíåí
29 ìàð 2012 :
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SEPULTURA, SODOM è äðóãèå ãðóïïû â êðóèçå 'Barge To Hell'
27 ìàð 2012 :
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Ó÷àñòíèêè CHICKENFOOT, JOURNEY, KISS âûñòóïÿò íà êîíöåðòå â ÷åñòü RONNIE MONTROSE
23 ìàð 2012 :
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JOE SATRIANI, STEVE VAI And STEVE MORSE â òóðå 'G3' ïîñåòÿò Ìîñêâó
20 ìàð 2012 :
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Trisol ïåðåèçäàñò ðÿä àëüáîìîâ
20 ìàð 2012 :
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THERION, EVERGREY, SANCTUARY, FORBIDDEN íà 'ProgPower USA XII' DVD
17 ìàð 2012 :
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Îáëîæêà òðèáüþò-àëüáîìà Ozzy
10 ìàð 2012 :
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BON JOVI, MÖTLEY CRÜE, RUSH, JOURNEY â òîï-40 ñàìûõ çàðàáàòûâàþùèõ ãðóïï
9 ìàð 2012 :
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METALLICA, IRON MAIDEN, SAXON, LAMB OF GOD, OPETH ñðåäè íîìèíàíòîâ íà 'Metal Hammer Golden Gods'
8 ìàð 2012 :
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Ïðèáëèçèòåëüíûé ñåò-ëèñò òóðà 'Rock 'N' Roll Allstars'
7 ìàð 2012 :
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PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN íà 'Drum Off Grand Finals'
5 ìàð 2012 :
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Ìóçûêàíòû SLASH, ALTER BRIDGE, MEGADETH, WINGER î ñìåðòè RONNIE MONTROSE
5 ìàð 2012 :
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MATT SORUM, GLENN HUGHES, GENE SIMMONS î òóðå 'Rock 'N' Roll Allstars'
27 ôåâ 2012 :
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Òðåéëåð ê "Help! For JAPAN"
21 ôåâ 2012 :
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KISS, QUEEN + ADAM LAMBERT, FAITH NO MORE ñòàíóò õýäëàéíåðàìè Sonisphere Knebworth
19 ôåâ 2012 :
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TURISAS, INSOMNIUM, NIGHTWISH ñðåäè òåõ, êòî ïîëó÷èë Finnish Metal Awards 2011
17 ôåâ 2012 :
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Êàâåð-âåðñèè METALLICA, MEGADETH, QUEENSRŸCHE íà þáèëåéíîì äèñêå Tribunal Records
16 ôåâ 2012 :
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Âèäåî èç òóðà CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH
14 ôåâ 2012 :
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Âèäåî ñ êîíöåðòà 'Bonded By Baloff: A Decade Of Remembrance'
13 ôåâ 2012 :
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Áûâøèå è íûíåøíèå ó÷àñòíèêè GUNS N' ROSES, METALLICA, DEF LEPPARD â 'Titans Of Rock'
9 ôåâ 2012 :
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Ðåçþìå '70,000 Tons Of Metal'
8 ôåâ 2012 :
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Òðèáüþò BATHORY âûéäåò â ìàå
8 ôåâ 2012 :
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ANVIL, DEVIN TOWNSEND PROJECT, CAULDRON íîìèíèðîâàíû íà JUNO
4 ôåâ 2012 :
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Hellfest 2012: îáúÿâëåíû ïîñëåäíèå ãðóïïû è íîâûé ñàéò!
3 ôåâ 2012 :
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Òèçåð ê òðèáüþò àëüáîìó HELLOWEEN/GAMMA RAY
2 ôåâ 2012 :
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METALLICA, BLACK LABEL SOCIETY, GOJIRA íà ïîëüñêîì Sonisphere
1 ôåâ 2012 :
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Åâðîïåéñêàÿ ïðåìüåðà “Brutal Balett” ñîñòîèòñÿ â Ôèíëÿíäèè íà ñëåäóþùåé íåäåëå
31 ÿíâ 2012 :
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Ó÷àñòíèêè ANNIHILATOR, TRISTANIA, CHILDREN OF BODOM èñïîëíÿþò êàðàîêå
29 ÿíâ 2012 :
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Ó÷àñòíèêè CHILDREN OF BODOM, SUFFOCATION, CROWBAR èñïîëíÿþò êàðàîêå
28 ÿíâ 2012 :
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Ðåïîðòàæ CNN î êðóèçå "70000 TONS OF METAL"
28 ÿíâ 2012 :
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METALLICA, SOUNDGARDEN, SLAYER íà èñïàíñêîì ôåñòèâàëå SONISPHERE
27 ÿíâ 2012 :
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METALLICA, MACHINE HEAD, AMORPHIS, GOJIRA, GHOST íà ôèíñêîì SONISPHERE
24 ÿíâ 2012 :
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PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN â 'Sabian Live'
23 ÿíâ 2012 :
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NICKO MCBRAIN, CHRIS SLADE â 'Living Legends Jam'
23 ÿíâ 2012 :
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EDGUY, MOONSPELL, EPICA, SEPTICFLESH ïðèìóò ó÷àñòèå â Metalfest 2012
22 ÿíâ 2012 :
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MONSTERS OF METAL VOL. 8 âûéäåò â ìàðòå
22 ÿíâ 2012 :
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Áûâøèå ìóçûêàíòû ANTHRAX, MICHAEL SCHENKER GROUP â "NAMM Metal Jam"
22 ÿíâ 2012 :
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CHILDREN OF BODOM, MICHAEL MONROE, NIGHTWISH ïîëó÷èëè EMMA GAALA
16 ÿíâ 2012 :
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ROCK MEETS CLASSIC 2012 âûïóñòÿò DVD
16 ÿíâ 2012 :
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PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN âûñòóïèëè íà 'Drum Off Grand Finals'
3 ÿíâ 2012 :
|
Ïðîìî-ðîëèê Metalfest 2012
31 äåê 2011 :
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U2 âîçãëàâèëè ñïèñîê ñàìûõ óñïåøíûõ òóðîâ 2011
27 äåê 2011 :
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MINISTRY, LACUNA COIL, EVANESCENCE â ñàóíäòðåêå "Äðóãîé ìèð 4: Ïðîáóæäåíèå"
26 äåê 2011 :
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Êîìïèëÿöèÿ îò Nuclear Blast Records
26 äåê 2011 :
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Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïåñíÿ îò Dragon Slayer All Star Project
26 äåê 2011 :
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Ôèëüì î òóðå SEPULTURA, EXODUS, DESTRUCTION, HEATHEN, MORTAL SIN
21 äåê 2011 :
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ROB HALFORD, ALICE COOPER íà êîíöåðòå 'Christmas Pudding'
19 äåê 2011 :
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IN FLAMES, HAMMERFALL, OPETH, THE HAUNTED íîìèíèðîâàíû íà øâåäñêóþ íàãðàäó GRAMMIS
19 äåê 2011 :
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Òåñòû âèí AC/DC, MOTÖRHEAD, WARRANT, RATT, WHITESNAKE
19 äåê 2011 :
|
CHINO MORENO, GLENN HUGHES, STEVEN ADLER âûñòóïèëè ñ CAMP FREDDY
17 äåê 2011 :
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Ó÷àñòíèêè BLACK SABBATH, DISTURBED, ALICE IN CHAINS â òðèáüþòå DIMEBAG'y
17 äåê 2011 :
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SHINING, TAAKE, VREID, INSENSE íîìèíèðîâàíû íà íîðâåæñêóþ Ãðýììè
17 äåê 2011 :
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VINCE NEIL, GEORGE LYNCH, MARK SLAUGHTER íà òðèáüþòå OZZY OSBOURNE
14 äåê 2011 :
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Âîêàëèñòû IRON MAIDEN, JETHRO TULL âûñòóïèëè íà áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå
12 äåê 2011 :
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Ìóçûêàíòû DEEP PURPLE, HELLOWEEN, EDGUY, KROKUS, GOTTHARD çàïèøóò áëàãîòâîðèòåëüíûé ÅÐ äëÿ ßïîíèè
11 äåê 2011 :
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PAUL STANLEY, FRED DURST, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH âûñòóïèëè ñ CAMP FREDDY
7 äåê 2011 :
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SODOM, KRUX, NOCTURNAL RITES íà Sweden Rock Cruise 2012
7 äåê 2011 :
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IN FLAMES, OPETH, ARCH ENEMY, THE HAUNTED, GRAVEYARD íîìèíèðîâàíû íà P3 GULD
3 äåê 2011 :
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30 ëó÷øèõ ãèòàðèñòîâ ïî âåðñèè 30 ãèòàðèñòîâ
2 äåê 2011 :
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Ìóçûêàíòû SLIPKNOT, SLAYER, JANE'S ADDICTION, ANTHRAX â áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå
30 íîÿ 2011 :
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Wacken 2012 Sold Out
29 íîÿ 2011 :
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Íîâûå ó÷àñòíèêè HELLFEST 2012
25 íîÿ 2011 :
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DRAGONFORCE, SWALLOW THE SUN, SHINING, AMARANTHE ïîäòâåðäèëè ó÷àñòèå â Spinefeast At Sea 2012
24 íîÿ 2011 :
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JIMMY PAGE, EDDIE VAN HALEN, TONY IOMMI âîøëè â ÷èñëî «100 ëó÷øèõ ãèòàðèñòîâ âñåõ âðåì¸í»
16 íîÿ 2011 :
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Áàðàáàíùèêè OBITUARY, DEICIDE, Ex-NILE â 'Titans Of The Throne'
11 íîÿ 2011 :
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SCORPIONS, DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION ïîëó÷èëè íàãðàäû 'Classic Rock'
11 íîÿ 2011 :
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Àëüáîìû NAPALM DEATH, WORMROT, INSECT WARFARE, NARCOSIS â ïîäáîðêå îò Earache
10 íîÿ 2011 :
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10 ëó÷øèõ àëüáîìîâ Roadrunner
10 íîÿ 2011 :
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Áåñïëàòíûé ñáîðíèê îò InsideOut Music
7 íîÿ 2011 :
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MINISTRY, OVERKILL, SAINT VITUS, SWALLOW THE SUN íà TUSKA 2012
1 íîÿ 2011 :
|
Ó÷àñòíèêè TRIVIUM, OTEP, SKID ROW, ALL THAT REMAINS ðàññêàçàëè ñâîè èñòîðèè î Õýëëîóèíå
25 îêò 2011 :
|
MÖTLEY CRÜE, BLUE ÖYSTER CULT, DIMMU BORGIR, EDGUY, GAMMA RAY íà Sweden Rock 2012
6 îêò 2011 :
|
Äàííûå î ïðîäàæàõ äèñêîâ MASTODON, CHICKENFOOT, SEBASTIAN BACH
3 îêò 2011 :
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Êàòåãîðèÿ "Ìåòàëë" íà êàíàäñêîì JUNO AWARDS
28 ñåí 2011 :
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EDGUY, ICS VORTEX, SWALLOW THE SUN, STAM1NA âûñòóïÿò íà FINNISH METAL EXPO
27 ñåí 2011 :
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DYING FETUS, SUFFOCATION, LOCK UP, HAIL OF BULLETS â DVD 'Death Feast Open Air 2010'
22 ñåí 2011 :
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THE DILLINGER ESCAPE PLAN, EVILE, RISE TO REMAIN íà òðèáüþòå NIRVANA
22 ñåí 2011 :
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Äàííûå î ïðîäàæàõ äèñêîâ ANTHRAX, ALICE COOPER, DREAM THEATER
21 ñåí 2011 :
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Âèäåî î âòîðîì àìåðèêàíñêîì êîíöåðòå "Big Four"-2
17 ñåí 2011 :
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Âèäåî î âòîðîì àìåðèêàíñêîì êîíöåðòå "Big Four"
13 ñåí 2011 :
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METALLICA, KREATOR, IN FLAMES, VOLBEAT ïîëó÷èëè íàãðàäû METAL HAMMER AWARDS
11 ñåí 2011 :
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Ó÷àñòíèêè SLIPKNOT, GODSMACK, UNEARTH î 9/11
2 ñåí 2011 :
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Ôåñòèâàëü Rock In Rio â ïðÿìîì ýôèðå
2 ñåí 2011 :
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BLIND GUARDIAN, KREATOR, HYPOCRISY, ENSIFERUM ïîäòâåðäèëè ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå METALFEST
1 ñåí 2011 :
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Ó÷àñòíèêè IRON MAIDEN, JETHRO TULL, MOODY BLUES âûñòóïÿò â Êåíòåðáåðèéñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå
25 àâã 2011 :
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STEVEN TYLER, MASTODON, WOLFMOTHER, FILTER íà òðèáüþòå ZZ TOP
20 àâã 2011 :
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Íîâûå ïåñíè ANTHRAX, BUSH â 'NHL 12'
16 àâã 2011 :
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Ó÷àñòíèêè JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD, NAPALM DEATH, MAYHEM î ïÿòèäåñÿòèëåòèè Áåðëèíñêîé ñòåíû
13 àâã 2011 :
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Ó÷àñòíèêè DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, SUICIDE SILENCE èñïîëíèëè ïåñíþ â ÷åñòü Dimebag'a
12 àâã 2011 :
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Ó÷àñòíèêè DISTURBED, GODSMACK, TRIVIUM, ALL SHALL PERISH èñïîëíèëè ïåñíþ â ÷åñòü Dimebag'a
11 àâã 2011 :
|
Ïåñíè METALLICA, IRON MAIDEN, AC/DC, GUNS N' ROSES â ñïèñêå ëó÷øèõ ïåñåí øâåäñêîé ðàäèîñòàíöèè
28 èþë 2011 :
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PAUL SHORTINO, VINNY, CARMINE APPICE èñïîëíèëè êëàññèêó DIO
24 èþë 2011 :
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Õàðä ðîê è õýâè ìåòàëë-ìóçûêàíòû âûñêàçàëèñü î ñìåðòè Amy Winehouse
24 èþë 2011 :
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Ìóçûêàíòû î ñîáûòèÿõ â Íîðâåãèè
20 èþë 2011 :
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Ðåäêèé òðåê ñ ó÷àñòèåì DIMEBAG, PHILIP ANSELMO, SEAN YSEULT
9 èþë 2011 :
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Ìóçûêàíòû IN FLAMES, ARCH ENEMY, FOZZY, SOULFLY î ëó÷øåé ãðóïïå "Big 4"
8 èþë 2011 :
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ARCH ENEMY, LACUNA COIL, IN THIS MOMENT â íîâîé êîìïèëÿöèè
8 èþë 2011 :
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Àëüáîìû AXEL RUDI PELL, MAGNUM, FREEDOM CALL âûéäóò íà âèíèëå
6 èþë 2011 :
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Âèäåî î çàïèñè þáèëåéíîãî ñáîðíèêà SPINEFARM RECORDS
24 èþí 2011 :
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Ðåïîðòàæ î HELLFEST 2011
23 èþí 2011 :
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SPINEFARM RECORDS âûïóñòÿò þáèëåéíûé ñáîðíèê
21 èþí 2011 :
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GORGOROTH è VADER ïîåäóò â ñîâìåñòíûé åâðîïåéñêèé òóð
14 èþí 2011 :
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IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, TWISTED SISTER ïîëó÷èëè íàãðàäû 'Metal Hammer Golden Gods'
14 èþí 2011 :
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Áîëãàðñêèé SONISPHERE îôèöèàëüíî îòìåíåí
14 èþí 2011 :
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Ó÷àñòíèêè MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, JANE'S ADDICTION â íîâîé ñóïåð-ãðóïïå
4 èþí 2011 :
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Îáëîæêà òðèáüþòó ENSLAVED
2 èþí 2011 :
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STAIND, MASTODON, BLACK VEIL BRIDES íà ñàóíäòðåêå "Transformers: Dark of the Moon"
27 ìàé 2011 :
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Êîíöåðò "Big 4" ïî ÒÂ
16 ìàé 2011 :
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Ó÷àñòíèêè BLOTTED SCIENCE, OBSCURA, SPASTIC INK îáúåäèíèëèñü äëÿ ñèíãëà TERRESTRIAL EXILED
12 ìàé 2011 :
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RONNIE JAMES DIO, PAUL GRAY, PETER STEELE, MIKE STARR â ôèëüìå 'Fallen Heroes'
12 ìàé 2011 :
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Ó÷àñòíèêè PRIMAL FEAR, TNT, Ex-YNGWIE MALMSTEEN â ìþçèêëå
30 àïð 2011 :
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Ëó÷øåå ñ '÷åðíîé äîðîæêè' REVOLVER GOLDEN GODS 2011
27 àïð 2011 :
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Çà âåùè IRON MAIDEN, MEGADETH, ALICE IN CHAINS íà àóêöèîíå áûëî âûðó÷åíî $940,000
26 àïð 2011 :
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Ëó÷øåå ñ '÷åðíîé äîðîæêè' REVOLVER GOLDEN GODS 2011
25 àïð 2011 :
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DVD "Big Four" ïîëó÷èë âòîðîé ïëàòèíîâûé ñòàòóñ
24 àïð 2011 :
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HANNEMAN ñûãðàë ñî SLAYER äâå ïåñíè íà âûñòóïëåíèè 'Big 4'
23 àïð 2011 :
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OZZY OSBOURNE, IRON MAIDEN ïîïàëè íà ýòîé íåäåëå â 'Hot Tours' Chart'
22 àïð 2011 :
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Íàçâàíû ïîáåäèòåëè REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS 2011
21 àïð 2011 :
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Áûâøèå è íûíåøíèå ó÷àñòíèêè AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN ïðèíÿëè ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå
18 àïð 2011 :
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MIKE VESCERA, RUDY SARZO, SCOTT TRAVIS, CHRIS IMPELLITTERI â íîâîé ãðóïïå
7 àïð 2011 :
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Äàííûå î ïðîäàæàõ äèñêîâ THE HAUNTED, CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, WHITESNAKE
4 àïð 2011 :
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IRON MAIDEN, AVENGED SEVENFOLD, IN FLAMES, SABATON ïîëó÷èëè BANDIT ROCK AWARDS
3 àïð 2011 :
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×ëåíû SEPULTURA, ENSLAVED, BLIND GUARDIAN î 25-ëåòíåì þáèëåå "Master of Puppets"
1 àïð 2011 :
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Áûâøèå è íûíåøíèå ó÷àñòíèêè AC/DC, WHITESNAKE, DIO, DOKKEN ïðèìóò ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå
30 ìàð 2011 :
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HAMMETT, SLASH, CANTRELL â ôèëüìå 'Cry Baby: The Pedal That Rocks The World'
24 ìàð 2011 :
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Íîâîå âèäåî èç êðóèçà 70000 TONS OF METAL
22 ìàð 2011 :
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SPINEFARM RECORDS ïðåäñòàâÿò 6 ëèìèòèðîâàííûõ ñèíãëîâ äëÿ "Record Store Day"
22 ìàð 2011 :
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Ïîëíûé ñïèñîê ãðóïï òðèáüþòà ENSLAVED
21 ìàð 2011 :
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Ìóçûêàíòû AFTER FOREVER, PAGAN'S MIND, DEATH ANGEL ïðèìóò ó÷àñòèå â "Winter Metal Symphony"
20 ìàð 2011 :
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IRON MAIDEN, IN FLAMES, JOE SATRIANI, MICHAEL SCHENKER ïðåäëàãàþò ïîääåðæêó æåðòâàì çåìëåòðÿñåíèÿ
13 ìàð 2011 :
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Ó÷àñòíèêè JUDAS PRIEST, KISS, AEROSMITH, URIAH HEEP î ßïîíèè
12 ìàð 2011 :
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IRON MAIDEN, SLIPKNOT, SLAYER, STONE SOUR ñðåäè íîìèíàíòîâ íà íàãðàäû Metal Hammer Golden Gods
9 ìàð 2011 :
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Ó÷àñòíèêè GUNS N' ROSES, MÖTLEY CRÜE, DREAM THEATER î Mike Starr'e
5 ìàð 2011 :
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Ó÷àñòíèêè BLACK SABBATH, HAMMERFALL, KING DIAMOND, VENOM â íîâîé ãðóïïå
2 ìàð 2011 :
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METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX âûñòóïÿò â Øâåöèè
28 ôåâ 2011 :
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STAM1NA, APOCALYPTICA ïîëó÷èëè ôèíñêèå íàãðàäû
25 ôåâ 2011 :
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Îáúÿâëåíû íîìèíàíòû íà REVOLVER GOLDEN GODS 2011
22 ôåâ 2011 :
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METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX âûñòóïÿò â Èòàëèè
21 ôåâ 2011 :
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STAM1NA, MOKOMA, BARREN EARTH ïîëó÷èëè ôèíñêèå íàãðàäû
18 ôåâ 2011 :
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SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON, OPETH íà ôèíñêîì SONISPHERE
18 ôåâ 2011 :
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METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX àíîíñèðîâàëè åùå îäíî âûñòóïëåíèå
18 ôåâ 2011 :
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SLIPKNOT, IN FLAMES, MASTODON íà øâåäñêîì SONISPHERE
15 ôåâ 2011 :
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Áðàçèëüñêèå ãðóïïû çàïèñàëè òðèáüþò SEPULTURA
8 ôåâ 2011 :
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Ðåïîðòàæ ñ êðóèçà 70000 TONS OF METAL
7 ôåâ 2011 :
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TAAKE, HELHEIM, TROLL, HORNA ïðèìóò ó÷àñòèå â òðèáüþòå EMPEROR
6 ôåâ 2011 :
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Âèäåî ñ êðóèçà 70000 TONS OF METAL
3 ôåâ 2011 :
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Ñîâìåñòíîå âûñòóïëåíèå SLAYER, MEGADETH â Øâåöèè îòìåíåíî
3 ôåâ 2011 :
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RUSH íîìèíèðîâàíû íà íàãðàäó Juno
30 ÿíâ 2011 :
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Ó÷àñòíèêè FEAR FACTORY, TÝR, ENSIFERUM, SWASHBUCKLE èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèè â êðóèçå
30 ÿíâ 2011 :
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Ó÷àñòíèêè EXODUS, TESTAMENT, DEATH ANGEL èñïîëíèëè THE EAGLES
26 ÿíâ 2011 :
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ENSLAVED, SHINING, IHSAHN, SOLEFALD íîìèíèðîâàíû íà íàãðàäû SPELLEMANN
25 ÿíâ 2011 :
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Ó÷àñòíèêè ANTHRAX, TWISTED SISTER, DEEP PURPLE, QUEENSRŸCHE â òðèáüþòå FRANK'y SINATRA
18 ÿíâ 2011 :
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DARK TRANQUILLITY, WATAIN íîìèíèðîâàíû íà íàãðàäû Manifest
17 ÿíâ 2011 :
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Âèäåî ñ êîíöåðòîâ "Bonzo: The Groove Remains The Same: A Double Encore!"
9 ÿíâ 2011 :
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Century Media Records îïðåäåëèëè 4 ôèíàëèñòîâ äëÿ Suomi Metal Star 2011 Competition
7 ÿíâ 2011 :
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MIKE PORTNOY, STEVE MORSE, NEAL MORSE, DAVE LARUE â íîâîì ïðîåêòå
4 ÿíâ 2011 :
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Ó÷àñòíèêè QUEENSRŸCHE, TESTAMENT, DOKKEN, KEEL âûñòóïèëè íà áëàãîòâîðèòåëüíîì êîíöåðòå
2 ÿíâ 2011 :
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LEMMY, DAVE LOMBARDO, STEVEN ADLER, BILLY DUFFY âûñòóïèëè âìåñòå ñ CAMP FREDDY
31 äåê 2010 :
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BON JOVI âîçãëàâèëè ñïèñîê ñàìûõ äîõîäíûõ òóðîâ 2010
31 äåê 2010 :
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ STAM1NA, MOKOMA, RYTMIHÄIRIÖ, FM2000
30 äåê 2010 :
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LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, AVENGED SEVENFOLD, DISTURBED â 200 ëó÷øèõ ïî ïðîäàæàì äèñêîâ çà 2010
28 äåê 2010 :
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ANDREW LLOYD WEBBER âîçâðàùàåò Jesus Christ Superstar?
27 äåê 2010 :
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Ñåìïëû ñ "Reborn In Sleaze: A Tribute To Dave Lepard"
25 äåê 2010 :
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Ïîäàðîê îò Nightmare Records
24 äåê 2010 :
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèé REVOCATION, DESPISED ICON, MISERY INDEX
22 äåê 2010 :
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Ó÷àñòíèêè NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI, KIUAS èñïîëíèëè ðîæäåñòâåíñêèå òðåêè
21 äåê 2010 :
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Âèäåî KREATOR, IMMORTAL, EXODUS, DEATH ANGEL, SAMAEL ñ EINDHOVEN METAL MEEETING
17 äåê 2010 :
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METALLICA, SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX ïîäòâåðäèëè ñâîå ó÷àñòèå â äâóõ ôåñòèâàëÿõ Sonisphere
17 äåê 2010 :
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APOCALYPTICA, HIM, STAM1NA, MOKOMA íîìèíèðîâàíû íà EMMA GAALA
17 äåê 2010 :
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Ðîæäåñòâåíñêîå øîó ñ ó÷àñòèåì PERRY, RODGERS, ANTHONY, BONHAM
17 äåê 2010 :
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The 10 Best Road-Trip Songs
12 äåê 2010 :
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Ó÷àñòíèêè PANTHEON I, DEAD TROOPER, DEN SAAKALDTE â òðèáüþò-ãðóïïå METALLICA
11 äåê 2010 :
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BON JOVI, AC/DC, METALLICA â ñïèñêå ëó÷øèõ òóðîâ 2010
11 äåê 2010 :
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LINKIN PARK, AC/DC, GODSMACK, DISTURBED ñðåäè ëó÷øèõ ïî ïðîäàæàì äèñêîâ â 2010
2 äåê 2010 :
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IRON MAIDEN, SLAYER, MEGADETH, OZZY, KORN - íîìèíàíòû íà Ãðýììè
17 íîÿ 2010 :
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Ó÷àñòíèêè SOILWORK, Ex-AFTER FOREVER, Ex-ORPHANAGE â 'Winter Metal Symphony'
17 íîÿ 2010 :
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CENTURY MEDIA RECORDS èùåò ñëåäóþùóþ ôèíñêóþ «ìåòàëë-çâåçäó»
13 íîÿ 2010 :
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Lars Ulrich ñêàçàë, ÷òî òóð «Áîëüøîé ÷åòâ¸ðêè» áûë «âåñ¸ëûì» äëÿ METALLICA
11 íîÿ 2010 :
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SLASH, AC/DC, RUSH, RONNIE JAMES DIO óäîñòîåíû MARSHALL CLASSIC ROCK ROLL OF HONOUR AWARDS
4 íîÿ 2010 :
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Äàííûå î ïðîäàæàõ äèñêîâ DAATH, TRIPTYKON, ILL NIÑO, FORBIDDEN
22 îêò 2010 :
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Ó÷àñòíèêè KING DIAMOND, Ex-HAMMERFALL, YNGWIE MALMSTEEN â íîâîì ïðîåêòå
16 îêò 2010 :
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Áûâøèé áàñèñò METALLICA è ãèòàðèñò HIM â ïðîåêòå WHOCARES
16 îêò 2010 :
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Äàííûå î ïðîäàæàõ äèñêîâ BRING ME THE HORIZON, JOE SATRIANI, HALFORD, ENSLAVED, OPETH, SLIPKNOT
14 îêò 2010 :
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Ó÷àñòíèêè NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, TERÄSBETONI â íîâîì òóðå RASKAS JOULU
14 îêò 2010 :
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AC/DC, BON JOVI ñðåäè ãëàâíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà Billboard Touring Awards
14 îêò 2010 :
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Íîâûå òèçåðû ñ DVD 'The Big Four'
12 îêò 2010 :
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Òðåê-ëèñò ñ òðèáüþò-êîíöåðòà DIO
9 îêò 2010 :
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Øâåäñêèå ìóçûêàíòû îòäàëè äàíü óâàæåíèÿ Ronnie James'y Dio
9 îêò 2010 :
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CAVALERA CONSPIRACY, MASTODON â íîâîì ñàóíäòðåêå
8 îêò 2010 :
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TONY IOMMI çàïèñàë ïåñíþ ñ IAN GILLAN, NICKO MCBRAIN, JON LORD
7 îêò 2010 :
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DEAD BY SUNRISE, LORDI, KROKUS, DIR EN GREY â ñàóíäòðåêå 'Saw 3D'
30 ñåí 2010 :
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Ó÷àñòíèêè BLACK SABBATH, DEEP PURPLE, IRON MAIDEN çàïèøóò ïåñíþ äëÿ Àðìåíèè
30 ñåí 2010 :
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AIRBOURNE, PARKWAY DRIVE íîìèíèðîâàíû íà ARIA AWARDS
30 ñåí 2010 :
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Ó÷àñòíèêè TOOL, GUNS N' ROSES, RATT, CINDERELLA, QUIET RIOT â òðèáüþò-êîíöåðòå John'a Bonham'a
29 ñåí 2010 :
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ALICE COOPER, BON JOVI íîìèíèðîâàíû â ROCK AND ROLL HALL OF FAME
24 ñåí 2010 :
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Ìóçûêàíòû NIGHTWISH, MESHUGGAH, SOILWORK, EVERGREY, CLAWFINGER ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñïåöèàëüíîì ïðîåêòå
23 ñåí 2010 :
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Äàííûå î ïðîäàæàõ äèñêîâ PANTERA, TERROR, TARJA, LORDI, ACCEPT, ROBERT'a PLANT'a
22 ñåí 2010 :
|
Òðåéëåð DVD "The Big Four"
20 ñåí 2010 :
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Äàòà âûõîäà DVD "The Big Four"
20 ñåí 2010 :
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OZZY OSBOURNE, LINKIN PARK íîìèíèðîâàíû íà åâðîïåéñêóþ ïðåìèþ MTV
19 ñåí 2010 :
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Óäàðíèê TOOL ïðèìåò ó÷àñòèå â òðèáüþò-êîíöåðòå John'a Bonham'a
16 ñåí 2010 :
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Ïåðâîå ôîòî áîêñ-ñåòà 'áîëüøîé ÷åòâåðêè'
9 ñåí 2010 :
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Ðåçóëüòàòû ïðîäàæ äèñêîâ DISTURBED, MURDERDOLLS', 10 YEARS, CEPHALIC CARNAGE
9 ñåí 2010 :
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Íîâûé òðèáüþò ALICE COOPER'y âûéäåò â îêòÿáðå
7 ñåí 2010 :
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SEBASTIAN BACH, JANI LANE, ERIC MARTIN, GEORGE LYNCH â òðèáüþò-àëüáîìå SIAM SHADE
4 ñåí 2010 :
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Óäàðíèêè JANE'S ADDICTION, PAUL McCARTNEY è RATT ïðèìóò ó÷àñòèå â êîíöåðòå ïàìÿòè JOHN'a BONHAM'a
1 ñåí 2010 :
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Ðåçóëüòàòû ïðîäàæ äèñêîâ BLIND GUARDIAN, THE DEVIL WEARS PRADA, THE SWORD, APOCALYPTICA
31 àâã 2010 :
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Áàðàáàíùèêè SCORPIONS, QUIET RIOT, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES ïî÷òÿò ïàìÿòü JOHN'a BONHAM'a
26 àâã 2010 :
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Îáëîæêà è òðåê-ëèñò 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'
26 àâã 2010 :
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Ïîäðîáíîñòè î DVD 'The Big Four: Live From Sofia, Bulgaria'
24 àâã 2010 :
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LEMMY, GLENN HUGHES, DEE SNIDER óäîñòîåíû íàãðàä VEGAS ROCKS! MAGAZINE
24 àâã 2010 :
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Ó÷àñòíèêè DEEP PURPLE, FOREIGNER, GOTTHARD, NAZARETH â íîâîì òóðå "Rock Meets Classic"
23 àâã 2010 :
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5TH ELEMENT, ILUNGARA ñòàëè ïîñëåäíèìè ó÷àñòíèêàìè òðèáüþòà HELLORAY
20 àâã 2010 :
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Òèçåð íîâîãî òðèáüþòà BLACK SABBATH
15 àâã 2010 :
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DVD "áîëüøîé ÷åòâåðêè" âûéäåò â îêòÿáðå
13 àâã 2010 :
|
DVD "áîëüøîé ÷åòâåðêè" âûéäåò â îêòÿáðå
13 àâã 2010 :
|
Îáúÿâëåíû íîìèìíàíòû íà ïåðìèþ Classic Rock Roll Of Honour 2010
12 àâã 2010 :
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AC/DC, GUNS N' ROSES, KISS, OZZY OSBOURNE â ñàóíäòðåêå ê 'Madden NFL 11'
12 àâã 2010 :
|
IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, RONNIE JAMES DIO ïîëó÷èëè íàãðàäû METAL HAMMER
11 àâã 2010 :
|
CAVALERA CONSPIRACY, AMON AMARTH, APOCALYPTICA â òðèáüþòå BLACK SABBATH
11 àâã 2010 :
|
Ñåìïëû èç ñàóíäòðåêà ê èãðå "nail'd "
5 àâã 2010 :
|
Ó÷àñòíèêè DEFTONES, HATEBREED, STATIC-X, FEAR FACTORY â ñàóíäòðåêå ê èãðå 'Nail'd'
4 àâã 2010 :
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Live At Wacken 2009 DVD âûéäåò íà ýòîé íåäåëå
30 èþë 2010 :
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MÖTLEY CRÜE, RAMMSTEIN, BULLET FOR MY VALENTINE ïîëó÷èëè íàãðàäû KERRANG!
22 èþë 2010 :
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LEMMY, JAMES KOTTAK, GLENN HUGHES, DEE SNIDER ïîëó÷àò íàãðàäû VEGAS ROCKS!
21 èþë 2010 :
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MEGADETH, PANTERA, BULLET FOR MY VALENTINE â íîâîì NHL 11
18 èþë 2010 :
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AC/DC è BON JOVI ëèäåðû ïî ñáîðàì â ÑØÀ
9 èþë 2010 :
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DORO PESCH, KAI HANSEN, DOOGIE WHITE, AXEL RUDI PELL âûñòóïÿò íà òðèáüþò-êîíöåðòå DIO
2 èþë 2010 :
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SPV / Steamhammer âûïóñòÿò ñðàçó òðè âèíèëà ñ áîíóñ-òðåêàìè
2 èþë 2010 :
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METALLICA, VAN HALEN íîìèíèðîâàíû íà íàãðàäó GOLDEN JOYSTICK
26 èþí 2010 :
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Âûñòóïëåíèå 'áîëüøîé ÷åòâåðêè' ïîñìîòðåëè áîëåå 100 000
25 èþí 2010 :
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Íîâàÿ êîìïèëÿöèÿ îò AFM Records
22 èþí 2010 :
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Ê áîéêîòó BP ïðèñîåäèíèëèñü íîâûå àðòèñòû
17 èþí 2010 :
|
Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå âûñòóïëåíèå «Áîëüøîé ÷åòâ¸ðêè» òðýøà
3 ìàé 2010 :
|
10 ëó÷øèõ êëèïîâ â èñòîðèè Roadrunner. #5 - #1
3 ìàé 2010 :
|
10 ëó÷øèõ êëèïîâ â èñòîðèè Roadrunner. #10 - #6
22 ôåâ 2010 :
|
AMORPHIS, INSOMNIUM ïîëó÷èëè FINNISH METAL AWARDS
6 ôåâ 2010 :
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AMORPHIS, THE 69 EYES ïîëó÷èëè íàãðàäó EMMA GAALA
1 ôåâ 2010 :
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CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR, HYPOCRISY ïîëó÷èëè øâåäñêèå íàãðàäû
1 ôåâ 2010 :
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IN FLAMES, KILLSWITCH ENGAGE, SONIC SYNDICATE ïîëó÷èëè íàãðàäó
19 ÿíâ 2010 :
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Îáúÿâëåí òðåê-ëèñò ñàóíäòðåêà ê ôèëüìó ALICE IN WONDERLAND
14 ÿíâ 2010 :
|
Ìóçûêàíòû BLACK SABBATH, OPETH è BIGELF ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôèëüìå "Mellodrama: The Mellotron Movie"
3 ÿíâ 2010 :
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AC/DC, METALLICA îêàçàëèñü â ÷èñëå ñàìûõ ïðèáûëüíûõ ãðóïï
31 äåê 2009 :
|
Ó÷àñòíèêè SLIPKNOT, SOULFLY, KILLSWITCH ENGAGE, TRIVIUM ñîñòàâèëè 10-êó ëó÷øèõ àëüáîìîâ 00-õ
30 äåê 2009 :
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Êîìïîçèöèè DISTURBED, KORN, LIMP BIZKIT è äðóãèå ïîïàëè â ñïèñîõ õóäøèõ ïåñåí
25 äåê 2009 :
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Ó÷àñòíèêè THRESHOLD, EPICA, MASTERPLAN âî âòîðîé ðîæäåñòâåíñêîé ñèìôîíèè
22 äåê 2009 :
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VREID, DORDEDUH íà òðèáüþòå ENSLAVED
18 äåê 2009 :
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CANDLEMASS, HAMMERFALL, HARDCORE SUPERSTAR âîøëè â ÷èñëî íîìèíàíòîâ íà GRAMMIS
25 íîÿ 2009 :
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Äåòàëè DVD "Summer Breeze 2008"
25 íîÿ 2009 :
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Jimmy Page, Joe Perry, Brad Whitford è Eric Clapton â íîâîé ñóïåðãðóïïå?
14 íîÿ 2009 :
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Îáúÿâëåíû íîìèíàíòû DANISH METAL AWARDS
26 îêò 2009 :
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Þáèëåéíûé ñáîðíèê îò SPV
21 îêò 2009 :
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Joachim Luetke âûïóñêàåò DVD
19 îêò 2009 :
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Àëüáîìû LED ZEPPELIN, THE CLASH, PINK FLOYD íà ìàðêàõ
7 ñåí 2009 :
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Ãðåêè âûáðàëè 100 ëó÷øèõ àëüáîìîâ
5 ñåí 2009 :
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Ó÷àñòíèêè MASTERPLAN, THRESHOLD, U.D.O., DELAIN â "Christmas Metal Symphony"
31 àâã 2009 :
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Ó÷àñòíèêè METALLICA, KORN, SLIPKNOT, MACHINE HEAD ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè çàïèñàëè ïåñíþ
20 àâã 2009 :
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Íîâûé ñáîðíèê îò Helvete
8 àâã 2009 :
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EARACHE âûïóñòÿò ñáîðíèê "Grind Madness At The BBC (The Earache Peel Sessions)"
2 èþë 2009 :
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METALLICA, SLIPKNOT, LAMB OF GOD, MASTODON íîìèíèðîâàíû íà íàãðàäû Kerrang!
29 èþí 2009 :
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ALICE COOPER, CHRIS CORNELL, FRED DURST îòäàëè äàíü óâàæåíèÿ Ìàéêëó Äæåêñîíó
24 àïð 2009 :
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TESTAMENT, KREATOR, ANTHRAX, DESTRUCTION íà íîâîì ñáîðíèêå AFM Records
24 àïð 2009 :
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Â ðàáîòå íîâûé òðèáüþò HELLOWEEN è GAMMA RAY
18 ôåâ 2009 :
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Àëüáîìû AC/DC, METALLICA, GUNS N' ROSES ñðåäè ëó÷øèõ ìèðîâûõ áåñòñåëëåðîâ
12 ôåâ 2009 :
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BON JOVI, AC/DC è JOURNEY ïîïàëè â Top 20 ñàìûõ óñïåøíûõ àðòèñòîâ çà 2008 ãîä
16 ÿíâ 2009 :
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MASTODON çàïèøóò êàâåð íà ZZ TOP, à DISTURBED íà FAITH NO MORE
13 ÿíâ 2009 :
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OPETH, DISMEMBER è BURST íîìèíèðîâàíû íà íàãðàäó
13 ÿíâ 2009 :
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ENSLAVED è KEEP OF KALESSIN íîìèíèðîâàíû íà íîðâåæñêèé àíàëîã Ãðýììè
8 ÿíâ 2009 :
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FREDDIE MERCURY áûë íàçâàí Ðîê-áîãîì
8 ÿíâ 2009 :
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AC/DC íàçâàíà ëó÷øåé ãðóïïîé äëÿ ñîáèðàòåëåé àâòîãðàôîâ, à LED ZEPPELIN - õóäøåé
8 ÿíâ 2009 :
|
Ó÷àñòíèêè MACHINE HEAD, KILLSWITCH ENGAGE, MEGADETH î ñâîèõ ëþáèìûõ äèñêàõ 2008 ãîäà
5 ÿíâ 2009 :
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VH1 íàçâàë 100 âåëè÷àéøèõ ïåñåí òÿæåëîé ìóçûêè
4 ÿíâ 2009 :
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Àëüáîì ENSLAVED "Vertebrae" íàçâàí àëüáîìîì ãîäà ïî âåðñèè TERRORIZER
4 ÿíâ 2009 :
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Àëüáîìû AC/DC è METALLICA ñðåäè áåñòñåëëåðîâ 2008 ãîäà!
4 ÿíâ 2009 :
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Âñå áèëåòû íà WACKEN OPEN AIR 2009 ïðîäàíû
2 ÿíâ 2009 :
|
Robert Plant âîçãëàâèë ñïèñîê ëó÷øèõ
31 äåê 2008 :
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Ðîæäåñòâåíñêàÿ ìåòàëë-ñèìôîíèÿ â Ãîëëàíäèè
24 ñåí 2008 :
|
Íîâîñòè îá àëüáîìå "Metal Xmas And A Headbanging New Year"
28 èþë 2008 :
|
Ãîòîâèòñÿ òðèáüþò Ñèäó Áàððåòó
31 ìàð 2008 :
|
"Beautiful Voices Vol. 3" âûéäåò â àïðåëå
30 ÿíâ 2008 :
|
Íîâûé DVD Metalmania óâèäèò ñâåò â ôåâðàëå
17 íîÿ 2007 :
|
Íîâûå êîìïèëÿöèè îò AFM Records
23 ñåí 2007 :
|
Ó÷àñòíèêè CANNIBAL CORPSE, MALEVOLENT CREATION è PYREXIA îáúÿâèëè î ñîçäàíèè íîâîé ãðóïïû
26 àâã 2007 :
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Ó÷àñòíèêè STRATOVARIUS, CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH íà CD 'Guitar Heroes'
26 àâã 2007 :
|
Âûõîäèò êîìïèëÿöèÿ 'Monster Ballads Xmas'
15 àâã 2007 :
|
Ñáîðíèê 'Metal: A Headbanger's Companion II' âûéäåò â ñåíòÿáðå
13 àâã 2007 :
|
Âûøåë ñáîðíèê "MSR Compilation vol.1"
7 àâã 2007 :
|
20 ëó÷øèõ ãèòàðíûõ ñîëî ïî âåðñèè æóðíàëà Q
27 èþë 2007 :
|
Êëàññè÷åñêèå ïåñíè JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, SLAYER íà ñáîðíèêå 'Heavy Metal Box'
24 èþë 2007 :
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REVEREND BIZARRE, SOLSTICE â êîìïèëÿöèè "Knock 'Em Down To Size" 7"
13 èþí 2007 :
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Äîñòóïåí âèäåîäíåâíèê öåðåìîíèè METAL HAMMER GOLDEN GODS
12 èþí 2007 :
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Ñòàë èçâåñòåí ñîñòàâ Rock Palace Open Air - 2007
22 ìàé 2007 :
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Ó÷àñòíèêè èç ANGRA & TRIBUZY â íîâîé ìåòàëë îïåðå
16 ìàé 2007 :
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Áûâøèé ãèòàðèñò SOILWORK çàêîí÷èë ðàáîòó íàä âòîðîé ÷àñòüþ þáèëåéíîãî ñáîðíèêà NUCLEAR BLAST
11 ìàé 2007 :
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Ãîòîâà ïåðâàÿ ÷àñòü þáèëåéíîãî ñáîðíèêà Nuclear Blast
12 àïð 2007 :
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BLACK SABBATH, SHADOWS FALL, STATIC-X: ïðîäàæè çà ïåðâóþ íåäåëþ
11 àïð 2007 :
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MACHINE HEAD, LAMB OF GOD, DIMMU BORGIR âûñòóïÿò íà METAL HAMMER AWARDS
21 ìàð 2007 :
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Portnoy , Cherone, Sheehan è Gilbert çàïèñàëè òðèáüþò THE WHO
26 ôåâ 2007 :
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GAMMA RAY, HATEBREED, DARK FUNERAL ïîäòâåðäèëè ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå EXTREME POWER â Êèåâå
18 ôåâ 2007 :
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Ñáîðíèêà ïåñåí â ÷åñòü þáèëåÿ NUCLEAR BLAST
7 ÿíâ 2007 :
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Â ñâåò âûõîäèò êîìïèëÿöèÿ "ìåòàëè÷åñêèõ êîëûáåëüíûõ"
25 äåê 2006 :
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Çâåçäû õýâè-ìåòàë ðàáîòàþò íàä ñáîðíèêîì, ïîñâÿùåííûì 20-ëåòíåìó þáèëåþ NUCLEAR BLAST
18 äåê 2006 :
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Ó÷àñòíèêè CHILDREN OF BODOM, NIGHTWISH è STRATOVARIUS ïîÿâÿòñÿ íà ìåòàëëè÷åñêîì ðîæäåñòâåíñêîì àëüáîìå
20 îêò 2006 :
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Ïîäðîáíîñòè î DVD/CD SWEDEN ROCK 2006
20 èþë 2006 :
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Ôåñòèâàëü MONSTERS OF ROCK â Áîëãàðèè îòìåíåí
9 äåê 2005 :
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Ëåéáë ELITIST RECORDS çàêðûëñÿ
2 äåê 2005 :
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Ìóçûêàíòû î íîâèíêàõ 2005 ãîäà
9 íîÿ 2005 :
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Íîâèíêè Moral Insanity Prods
10 ìàð 2005 :
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×òî áóäåì èãðàòü íà ïîõîðîíàõ?
6 ôåâ 2005 :
|
Armageddon Music ãîòîâÿò ñóïåð-ñáîðíèê
3 ôåâ 2005 :
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Íîâûå ðåëèçû
18 ÿíâ 2005 :
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Áîññ ëåéáëà AFM RECORDS ïîãèá â àâòîêàòàñòðîôå
16 ÿíâ 2005 :
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Íîâûå ðåëèçû
16 äåê 2004 :
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Ãðóïïû, êîòîðûå ÷àùå èùóò â Èíòåðíåòå
1 äåê 2004 :
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Ðîê-çâåçäû â äåòñòâå
26 îêò 2004 :
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Æóðíàë Decibel âûáðàë 40 ëó÷øèõ ëîãîòèïîâ
18 îêò 2004 :
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TIAMAT, PAIN, THEATRE OF TRAGEDY è SIRENIA óñòðàèâàþò ñîâìåñòíûé òóð
14 îêò 2004 :
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Ñïèñîê ëó÷øèõ ãðóïï âñåõ âðåìåí æóðíàëà Q
26 àâã 2004 :
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Íîìèíàíòû KERRANG! AWARDS 2004
16 èþë 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
16 èþë 2004 :
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Íîâîñòè ìóçèíäóñòðèè
9 èþë 2004 :
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Íîâîñòè ìóçèíäóñòðèè
21 èþí 2004 :
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Ñïèñîê íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ ïåðñîí â ðîê-ìóçûêå
18 èþí 2004 :
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Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ íà ëó÷øóþ ðîê-êîìïîçèöèþ ïîñëåäíèõ 50 ëåò
8 èþí 2004 :
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Íàãðàäû METAL HAMMER
31 ìàé 2004 :
|
Ïðîãðàììà "Headbanger's Ball" âûáèðàåò ëó÷øåå ìåòàëëè÷åñêîå âèäåî
29 ìàé 2004 :
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Íîâîñòè ìóçèíäóñòðèè
21 ìàé 2004 :
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Íîâîñòè ìóçèíäóñòðèè
8 ìàé 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
1 ìàé 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
1 ìàé 2004 :
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Íîâîñòè ìóçèíäóñòðèè
16 àïð 2004 :
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Ïîäïèñàëèñü
16 àïð 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
15 àïð 2004 :
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FINNTROLL è RAWHEAD REXX íà ôåñòèâàëå SUMMER BREEZE
9 àïð 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
2 àïð 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
2 àïð 2004 :
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Ñìåíà ñîñòàâîâ
26 ìàð 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
23 ìàð 2004 :
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Èòàëüÿíñêèé ôåñòèâàëü GODS OF METAL
18 ìàð 2004 :
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Íîâûå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ SWEDEN ROCK
9 ìàð 2004 :
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ICED EARTH íà ôåñòèâàëå BANG YOUR HEAD
21 ôåâ 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
21 ôåâ 2004 :
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Ñìåíà ñîñòàâîâ
16 ôåâ 2004 :
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SCORPIONS ïîäòâåðäèëè ó÷àñòèå íà SWEDEN ROCK
15 ôåâ 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
13 ôåâ 2004 :
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SENTENCED ïîäòâåðäèëè ñâîå ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå SUMMER BREEZE
7 ôåâ 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
31 ÿíâ 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
29 ÿíâ 2004 :
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Íàèáîëåå ïðîäàâàåìûå Hard Rock èñïîëíèòåëè
24 ÿíâ 2004 :
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100 ëó÷øèõ ãèòàðèñòîâ ìèðà
24 ÿíâ 2004 :
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Íîâûå ðåëèçû
19 äåê 2003 :
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ALICE COOPER íà BANG YOUR HEAD 2004
6 äåê 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
2 äåê 2003 :
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Æóðíàë ROLLING STONE îïóáëèêîâàë ñïèñîê 500 ñàìûõ ëó÷øèõ àëüáîìîâ âñåõ âðåìåí
22 íîÿ 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
15 íîÿ 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
12 íîÿ 2003 :
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ANTHRAX âûñòóïÿò íà ôåñòèâàëå Bang Your Head
7 íîÿ 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
17 îêò 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
11 îêò 2003 :
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Ñìåíà ñîñòàâîâ
10 îêò 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
3 îêò 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
29 àâã 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
22 àâã 2003 :
|
Ïîäïèñàëèñü
22 àâã 2003 :
|
Íîâûå ðåëèçû
18 àâã 2003 :
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Íîâûé "Ì" æóðíàë â ïðîäàæå
15 àâã 2003 :
|
Íîâûå ðåëèçû
8 àâã 2003 :
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Ñìåíà ñîñòàâîâ
29 èþë 2003 :
|
Îáíîâëåíèÿ ñàéòîâ
27 èþí 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
20 èþí 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
14 èþí 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
14 èþí 2003 :
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Ñìåíà ñîñòàâîâ
6 èþí 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
30 ìàé 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
23 ìàé 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
16 ìàé 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
16 ìàé 2003 :
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Ïåðåìåíû â ñîñòàâàõ
9 ìàé 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
5 ìàé 2003 :
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Íîâîñòè îò Nuclear Blast
2 ìàé 2003 :
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Ïîäïèñàëèñü
6 àïð 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
28 ìàð 2003 :
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Ïåðåìåíû â ñîñòàâàõ
7 ìàð 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
5 ìàð 2003 :
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Ïåðåèçäàíèÿ è íîâûå ðåëèçû PEACEVILLE
28 ôåâ 2003 :
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Íîâûå ðåëèçû
21 ôåâ 2003 :
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Ïëàí ðåëèçîâ
14 ôåâ 2003 :
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Ïëàí ðåëèçîâ
17 ÿíâ 2003 :
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Àíîíñ ïåðåäà÷ íà Darkside Special Radio
13 ÿíâ 2003 :
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Íîâîñòè
6 äåê 2002 :
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Íîâûå ðåëèçû
24 íîÿ 2002 :
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Ïëàí ðåëèçîâ
15 íîÿ 2002 :
|
Ïëàí ðåëèçîâ
1 íîÿ 2002 :
|
Ïëàí ðåëèçîâ
25 îêò 2002 :
|
Ïëàí ðåëèçîâ
21 îêò 2002 :
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Òðèáüþò METALLICA
18 îêò 2002 :
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Ïëàí ðåëèçîâ
4 îêò 2002 :
|
Ïëàí ðåëèçîâ
27 ñåí 2002 :
|
Ïëàí ðåëèçîâ
24 ñåí 2002 :
|
Õîðîøî ÿïîíöàì..
23 ñåí 2002 :
|
Íîâûå ïîëüñêèå ðåëèçû
20 ñåí 2002 :
|
Ïîäïèñàíû..
20 ñåí 2002 :
|
Ïëàí ðåëèçîâ
18 ñåí 2002 :
|
Êîíöåðòíûé DVD
17 ñåí 2002 :
|
Øâåäñêèé TOP ïî ïðîäàæàì
6 ñåí 2002 :
|
Ðàñïèñàíèå ðåëèçîâ
5 ñåí 2002 :
|
Ìåòðîíîâîñòè
12 àâã 2002 :
|
Íîâûé êîòðàêòû
2 àâã 2002 :
|
Ðàñïèñàíèå Ðåëèçîâ
2 àâã 2002 :
|
Íîâûå Êîíòðàêòû.
20 èþë 2002 :
|
Íîâûå êîíòðàêòû.
20 èþë 2002 :
|
Ðàñïèñàíèå ðåëèçîâ
18 èþë 2002 :
|
Íîâûé òðèáüþò Judas Priest
16 èþë 2002 :
|
Íîâûå êîíòðàêòû.
29 èþí 2002 :
|
Ðàñïèñàíèå ðåëèçîâ
25 èþí 2002 :
|
Íîâûå ðåëèçû íà Black Mark
7 èþí 2002 :
|
Ôåñòèâàëü LONG LIVE ROCK'N'ROLL â Ìîñêâå
7 ôåâ 2002 :
|
Ðåëèçû Nuclear Blast
25 ÿíâ 2002 :
|
Óêðàèíñêèé òðüáüþò Death
3 äåê 2001 :
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Box-Set êîëëåêöèÿ ê äåñÿòèëåòèþ Century Media
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò