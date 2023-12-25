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DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA и другие в фильме о покорении металла женщинами



Deutsche Welle опубликовали 26-минутный фильм "How Women Are Conquering Metal", рассказывающий о появлении женщин в металле.







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