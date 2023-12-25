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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 80
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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|||| сегодня

DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA и другие в фильме о покорении металла женщинами



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Deutsche Welle опубликовали 26-минутный фильм "How Women Are Conquering Metal", рассказывающий о появлении женщин в металле.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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25 дек 2023
father
"Завоевание" - странное понятие. Доро охуенная вокалистка (ну когда-то была), в том числе поэтому Warlock и стрельнули. И Nervosa бы вряд ли стал кто-то слушать только из-за того, что там тёлки играют, просто и они, и впоследствии Crypta, нарезают крутое музло. А вот Holy Moses или Hole просто играют/играли хуету, поэтому они нахер не нужны сейчас уже, и дело тут не в бабах в группе.
25 дек 2023
Corpsegrinder04
Странно, что обошли стороной вагон всяких готических и псевдоготических мамок. Анне Нурми, Лив Кристин, Скаббия, Симонс, целый легион Therion-овских тёлок, бля да уйма их.
25 дек 2023
Damien
Да, мне действительно порой не хватает мысленно в ушах Сабины Классен, истошно ревущей: "WORLD CHAOS!!!" Мне много кого не хватает из женщин-вокалисток, многих из которых уже даже давно нет в живых -Эдит Пиаф Эллы Фитцджеральд, Анны Герман, Долорес О'Риордан и др.

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