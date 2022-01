сегодня



Умер продюсер и звукорежиссер THIN LIZZY, UFO, CRADLE OF FILTH, TONY IOMMI



Утром 26 января в возрасте 71 года скончался британский музыкальный продюсер, инженер и владелец студии InPhase Management Кит Вулвен.



Вульвену принадлежит заслуга в создании альбомов Thin Lizzy "Black Rose: A Rock Legend" и "Renegade", а также продюсирование, сведение альбомов группы "Chinatown", "Adventures Of Thin Lizzy" и "Thin Lizzy Live". Он также был продюсером/инженером/занимался сведением на альбомах вокалиста Thin Lizzy Фила Лайнотта Solo In Soho и Philip Lynott Album.



Он также работал над David Gilmour's About Face, David Bowie's Scary Monsters (And Super Creeps), Magnum "On A Storyteller's Night", продюсировал и сводил для Cathedral Carnival Bizarre, Supernatural Birth Machine и The VIIth Coming; работал с UFO (High Stakes And Dangerous Men), Tony Iommi ("Wonderful Land" on Twang!: A Tribute To Hank Marvin & The Shadows), Steelheart (Wait), Cradle Of Filth (Dusk And Her Embrace), Anathema (Alternative 4, and Judgement), Dario Mollo/Tony Martin (The Cage) и многими многими другими...







+0 -0



просмотров: 357