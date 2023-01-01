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Документальный фильм про OZZFEST представят летом



Документальный фильм про OZZFEST "We Sold Our Souls For Rock 'N' Roll" будет представлен в кинотеатрах Лос-Анджелеса 18 августа.









pic.twitter.com/Tg7VnejQMH View the unreleased @TheOzzfest 1999 movie вЂњWe Sold Our Souls for Rock вЂNвЂ™ RollвЂќ featuring @BlackSabbath , directed by Penelope Spheeris https://t.co/63vaHa0Xpg





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