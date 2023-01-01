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*Новое видео DOKKEN 31
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 17
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Документальный фильм про OZZFEST представят летом



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Документальный фильм про OZZFEST "We Sold Our Souls For Rock 'N' Roll" будет представлен в кинотеатрах Лос-Анджелеса 18 августа.

View the unreleased @TheOzzfest 1999 movie вЂњWe Sold Our Souls for Rock вЂNвЂ™ RollвЂќ featuring @BlackSabbath, directed by Penelope Spheeris https://t.co/63vaHa0Xpgpic.twitter.com/Tg7VnejQMH






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