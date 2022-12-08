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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 13
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров



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По сообщению Billboard, DEF LEPPARD and MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, MY CHEMICAL ROMANCE, IRON MAIDEN и TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA оказались среди прочих в списках самых успешных артистов за 12 месяцев с отсечкой по 31 октября.

Возглавляет список пуэрториканский рэпер Bad Bunny, Элтон Джон занимает вторую строчку и Эд Ширан на третьей позиции; THE ROLLING STONES оказались лучшими среди рокеров.

06. THE ROLLING STONES - $179,349,815 (20 shows)
07. RED HOT CHILI PEPPERS - $176,998,650 (31 shows)
08. DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE - $173,474,649 (35 shows)
17. GUNS N' ROSES - $93,383,197 (27 shows)
20. MY CHEMICAL ROMANCE - $87,926,378 (55 shows)
26. IRON MAIDEN - $76,147,773 (47 shows)
36. TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA - $54,649,313 (98 shows)






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8 дек 2022
Klawd Air
Никогда бы не подумал, что перцы больше ганзов собирают. Да, у перцев концертов больше, но даже если они сравняются в этом плане, всë равно получится разница около 70 млн. Или ганзы откатали тур в местах, где цены на билеты невысокие?

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