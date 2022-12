сегодня



DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров



По сообщению Billboard, DEF LEPPARD and MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, MY CHEMICAL ROMANCE, IRON MAIDEN и TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA оказались среди прочих в списках самых успешных артистов за 12 месяцев с отсечкой по 31 октября.



Возглавляет список пуэрториканский рэпер Bad Bunny, Элтон Джон занимает вторую строчку и Эд Ширан на третьей позиции; THE ROLLING STONES оказались лучшими среди рокеров.



06. THE ROLLING STONES - $179,349,815 (20 shows)

07. RED HOT CHILI PEPPERS - $176,998,650 (31 shows)

08. DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE - $173,474,649 (35 shows)

17. GUNS N' ROSES - $93,383,197 (27 shows)

20. MY CHEMICAL ROMANCE - $87,926,378 (55 shows)

26. IRON MAIDEN - $76,147,773 (47 shows)

36. TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA - $54,649,313 (98 shows)











