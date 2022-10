12 окт 2022



ROADRUNNER UNITED будет переиздан



Релиз ROADRUNNER UNITED, выпущенный к юбилею лейбла ROADRUNNER, будет переиздан в различных вариантах десятого марта — он будет доступен в цифровом варианте, на виниле, CD и впервые в HD-видео. Фрагмент из этого релиза, "The End" (Live), доступен ниже.



Roadrunner United: The Concert (Live At The Nokia Theatre, New York,Ny, 12/15/2005):



Side A:

Biohazard' - "Punishment"

Madball - "Set It Off"

Stormtroopers of Death - "March of The S.O.D."

Life of Agony - "River Runs Red"

Obituary - "The End Complete"





Side B:

Mercyful Fate - "Curse pf The Pharaohs"

King Diamond ''Abigail”

Annihilator - "Alison Hell"

Deicide - "Dead By Dawn"





Side C:

Trivium - "Pull Harder On The Strings Of Your Martyr"

Killswitch Engage - "My Last Serenade"

Chimaira - Pure Hatred"

Fear Factory - "Replica"





Side D:

Type O Negative - "Black No. 1"

Roadrunner United - Tired ‘N Lonely"

Stone Sour - "Brother"

Roadrunner United - "The Rich Man"





Side E:

Roadrunner United - "The Dagger"

Roadrunner United - "The End"

Soulfly - "Eye For An Eye"

Sepultura - "Refuse/Resist"





Side F:

Slipknot - "Surfacing"

Machine Head - "Davidian"

Slipknot - "(sic)"

Sepultura - "Roots Bloody Roots"



Музыканты: Steve Asheim, Matt Baumbach, Cory Beaulieu, Glen Benton, Rob Caggiano, Keith Caputo, Dino Cazares, Mike D’Antonio, Phil Demmel, Adam Duce, Brian Fair, Robb Flynn, Justin Foley, Paul Gray, Billy Graziadei, Paolo Gregoletto, Matthew K. Heafy, Andols Herrick, Scott Ian, Jamey Jasta, Howard Jones, Joey Jordison, Andreas Kisser, Jesse Leach, Logan Mader, Roy Mayorga, James Murphy, Tim “Ripper” Owens, Nadja Peulen, Evan Seinfeld, Acey Slade, Travis Smith, Joel Stroetzel, Corey Taylor, Ville Valo, Tommy Vext, Jeff Waters, Jordan Whelan, Tim Williams



Roadrunner United: The All-Star Sessions CD:



"The Dagger"

"The Enemy"

"Annihilation by the Hands of God"

"In the Fire"

"The End"

"Tired 'n Lonely"

"Independent (Voice of the Voiceless)"

"Dawn of a Golden Age"

"The Rich Man"

"No Way Out"

"Baptized in the Redemption"

"Roads"

"Blood & Flames"

"Constitution Down"

"I Don't Wanna Be (A Superhero)"

"Army of the Sun"

"No Más Control"

"Enemy of the State"















