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ROBIN ZANDER, TOMMY THAYER, SEBASTIAN BACH выступили на дне рождения Criss'a Angel'a



Robin Zander (CHEAP TRICK), Tommy Thayer (KISS), Mark Slaughter (SLAUGHTER), George Lynch (DOKKEN), Dee Snider (TWISTED SISTER), Stephen Pearcy (RATT), Kip Winger (WINGER), Taime Downe (FASTER PUSSYCAT), Sebastian Bach (SKID ROW), Rudy Sarzo (QUIET RIOT), Phil Lewis (L.A. GUNS) среди прочих выступили на дне рождения иллюзиониста Criss'a Angel'a 18 декабря в House Of Blues at Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada.







































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