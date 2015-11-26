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Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem



Гитарист METALLICA Kirk Hammett, вокалист R.E.M. Michael Stipe, Suzi Quatro, барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS Chad Smith и многие другие приняли участие в работе над документальным фильмом "Creem: America's Only Rock 'N' Roll Magazine", премьера которого состоялась на SXSW Film Festival в прошлом году. Трейлер к этому фильму доступен ниже.



















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