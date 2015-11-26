Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 312
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 53
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



29 июл 2020 : 		 Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью

19 июл 2020 : 		 Звездное видео FRONTIERS ALL STARS

11 июл 2020 : 		 BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN и другие в рамках виртуального Wacken Open Air 2020

9 июл 2020 : 		 Архивное видео фестиваля Keep It True

3 июл 2020 : 		 Более 1500 британских музыкантов обратились к правительству

1 июл 2020 : 		 Музыканты SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND выпустят диск

29 июн 2020 : 		 Гитарист METALLICA в документальном фильме о журнале Creem

25 июн 2020 : 		 Независимые металл-фестивали проведут онлайн-концерт

13 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

11 июн 2020 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, SOILWORK и DARK TRANQUILLITY записали партии для игры

9 июн 2020 : 		 Новые виды пауков названы в честь участников IRON MAIDEN, SCORPIONS, DEF LEPPARD и ANGRA

6 июн 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

18 май 2020 : 		 Участники WHITESNAKE, SEPULTURA, Ex-KISS в кавер-версии POLICE

17 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

14 май 2020 : 		 68 музыкантов записали кавер-версию THE BEATLES

10 май 2020 : 		 JIMMY PAGE, GENE SIMMONS, DAVID COVERDALE почтили память Литлл Ричарда

8 май 2020 : 		 VOIVOD, BORKNAGAR, INSOMNIUM в онлайн-концерте

6 май 2020 : 		 Музыканты OCEANS OF SLUMBER, PALADIN, HELION PRIME в кавер-версии Hear 'N Aid

5 май 2020 : 		 BLOODSTOCK OPEN AIR отменен

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от музыкантов SOILWORK, HAMMERFALL, ROYAL HUNT и KING DIAMOND

25 апр 2020 : 		 50 металлистов исполняют "We Are The World"

22 апр 2020 : 		 Фрагмент документального фильма Murder In The Front Row

20 апр 2020 : 		 Фестиваль DOWNLOAD будет виртуальным в 2020 году

16 апр 2020 : 		 SLASH, DUFF MCKAGAN, SEBASTIAN BACH, NIKKI SIXX и другие почтили память Джимми Уэбба

10 апр 2020 : 		 Организаторы HELLFEST — страховщикам: «Да пошли вы нах!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью



*
zoom
*
* *
Zee Production объявили о выпуске восемнадцатого сентября целого набора пазлов, основанных на оформлении классических работ IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC и других исполнителей — каждый из них состоит из 1000 элементов:

* AC/DC – "Highway To Hell"

* DAVID BOWIE - "Let's Dance"

* ELTON JOHN - "Goodbye Yellow Brick Road"

* ELTON JOHN - "Captain Fantastic"

* IRON MAIDEN - The Number Of The Beast"

* KISS - "Destroyer"

* METALLICA - "Master Of Puppets"

* NIRVANA - "Nevermind"

* QUEEN - "News Of The World"

* QUEEN - Queen II"

* THE ROLLING STONES - "It's Only Rock 'N Roll"

Classic Albums By IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC and NIRVANA To Be Released As 1,000-Piece Jigsaw Puzzles



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 202

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом