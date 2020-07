сегодня



Пазлы IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC выйдут осенью



Zee Production объявили о выпуске восемнадцатого сентября целого набора пазлов, основанных на оформлении классических работ IRON MAIDEN, METALLICA, QUEEN, KISS, AC/DC и других исполнителей — каждый из них состоит из 1000 элементов:



* AC/DC – "Highway To Hell"



* DAVID BOWIE - "Let's Dance"



* ELTON JOHN - "Goodbye Yellow Brick Road"



* ELTON JOHN - "Captain Fantastic"



* IRON MAIDEN - The Number Of The Beast"



* KISS - "Destroyer"



* METALLICA - "Master Of Puppets"



* NIRVANA - "Nevermind"



* QUEEN - "News Of The World"



* QUEEN - Queen II"



* THE ROLLING STONES - "It's Only Rock 'N Roll"







