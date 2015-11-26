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2 июн 2021 : 		 WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м

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20 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS And DISTURBED будут хэдлайнерами WELCOME TO ROCKVILLE

19 май 2021 : 		 LAMB OF GOD, I PREVAIL, STEEL PANTHER, SEVENDUST, P.O.D. на ShipRocked 2022

15 май 2021 : 		 METALLICA, NINE INCH NAILS, KORN, JUDAS PRIEST выступят на фестивале Louder Than Life 2021

15 май 2021 : 		 NINE INCH NAILS, FAITH NO MORE и MR. BUNGLE выступят на RIOT FEST

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5 май 2021 : 		 Baphomet выйдет летом

1 май 2021 : 		 STEVE VAI, BILLY CORGAN и PETER FRAMPTON в "The Pedal Movie"

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21 апр 2021 : 		 Музыканты FOREIGNER, WHITESNAKE, STRYPER, L.A. GUNS в фильме о COVID-19

20 апр 2021 : 		 Summer Breeze 2021 не все. Пока

16 апр 2021 : 		 LIVE NATION и VEEPS запускают более 60 площадок для трансляций

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20 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, EPICA, SYMPHONY X, WITHIN TEMPTATION в Of Bird And Cage

18 мар 2021 : 		 Музыканты GUNS N’ ROSES, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют хит Пола Янга

16 мар 2021 : 		 Участники KISS, GUNS N' ROSES, SKID ROW и других скорбят по Джерри Миллер

6 мар 2021 : 		 ROCK IN RIO всё. В 21

2 мар 2021 : 		 DOWNLOAD всё. В 21

28 фев 2021 : 		 GRASPOP всё. В 21

23 фев 2021 : 		 HELLFEST все. В 21

10 фев 2021 : 		 IRON MAIDEN, NEW YORK DOLLS, RAGE AGAINST THE MACHINE и FOO FIGHTERS среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-н-Ролла

10 фев 2021 : 		 Музыканты METALLICA, GUNS N’ ROSES, SLIPKNOT, KORN, ROB ZOMBIE в фильме "Long Live Rock…Celebrate The Chaos"
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WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м



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Промоутеры Wacken Open Air, крупнейшего в мире фестиваля хэви-метала, объявили, что из-за продолжающейся пандемии COVID-19 фестиваль, который должен был проходить в конце июля, не сможет состояться в запланированные сроки. Поэтому 31-й выпуск культового фестиваля перенесён на август 2022 года, он пройдёт с 4 по 6 августа в Вакене, Германия.

«Мы буквально кровоточим от этого решения, но... — говорит Томас Йенсен, босс и основатель фестиваля. — Все посетители, музыканты и вся команда возлагали большие надежды на возможность снова вместе повеселиться в Вакене уже в этом году в июле, но у нас нет другого выбора, кроме как подождать ещё немного. Здоровье и безопасность имеют приоритет, тут двух мнений быть не может».

Его партнёр и соучредитель Хольгер Хюбнер добавляет:

«Даже если бы мы смогли провести фестиваль, многие люди всё равно не смогли бы приехать, как планировалось, из-за ограничений на поездки. Мы — международный фестиваль, и в Вакен приезжают люди из более чем 80 стран. Wacken Open Air — это фестиваль для всего мира, и для этого нам нужны открытые границы без карантинов, а также безопасность для всех участников, особенно для людей, живущих в регионе Вакена».

Организаторы хотели бы выразить благодарность терпеливым фанатам, а также властям, политикам и другим причастным лицам, которые приложили все усилия, чтобы фестиваль в конце июля стал возможным.

«Поэтапный план является важным шагом в правильном направлении, он позволит многим представителям нашей многострадальной индустрии наконец-то вернуть культуру на сцены этим летом, — продолжает Хюбнер. — К сожалению, открытие произошло слишком поздно, чтобы было возможно провести наш фестиваль, однако мы очень рады продуктивному обмену мнениями в округах и по всему государству. Все участники объединились для решения проблем».

Обмен билетов на следующий год, как ожидается, начнётся в середине июня:

«Как и прежде, мы предложим нашим посетителям выбор: они могут произвести обмен до 2022 года или обратиться за выплатой. В прошлом году более 90 % фанатов предпочли обменять билеты на следующий год, и мы уверены, что можем и дальше полагаться на лояльность и доверие наших поклонников. Те, кто хочет поддержать нас дополнительно, могут также получить в процессе обмена новую фэн-экипировку, которая доступна только в рамках этого процесса».

Однако поклонникам музыки не придётся полностью отказываться от музыки в Вакене в 2021 году. Организаторы в настоящее время изучают идеи для формата живой музыки этой осенью, но просят немного терпения, пока они разрабатывают концепцию.

«В настоящее время мы рассматриваем все возможные варианты и надеемся, что ситуация продолжит развиваться в позитивное русле, — говорит Йенсен. — Если всё пойдет по плану, возможно, мы сможем провести новое мероприятие в Вакене в сентябре этого года, что может помочь перезапустить живую музыку. Но мы точно знаем, что металхэды вернутся в Вакен летом 2022 года!»

WACKEN OPEN AIR Festival Postponed Once Again



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КомментарииСкрыть/показать 28 )

Санчез


2 июн 2021, 14:26		Как удивительно, кто ж знал, что так случится...

Evil3062


2 июн 2021, 14:31		Давайте в рашу у нас и чемпионат и форум мы не боимся ковида даешь вакен на красной площади

decided


2 июн 2021, 14:47		У нас уже есть свой фестиваль - BIG GUN называется! И его не отменяют как в гейропах ваших.

Санчез


2 июн 2021, 14:47		>даешь вакен на красной площади
Было бы неплохо кста

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 июн 2021, 14:49		> > > "У нас уже есть свой фестиваль - BIG GUN называется! И его не отменяют как в гейропах ваших."

Ну точно... Там только три четверти артистов не приедут из заявленного лайнапа, а так-то конечно фестиваль не отменяют))

CosmicBear


2 июн 2021, 14:54		Аж на август 22...

Санчез


2 июн 2021, 14:55		CosmicBear, а потом еще на год, а в 23 году еще на два)))

decided


2 июн 2021, 15:02		Где пруфы что не приедут на Биг Ган 3/4 групп?
Тем более сейчас из-за отмены Вакена многие европейские команды на Биг Ган переметнутся и тогда можно аншлаг ожидать.

Hellg


2 июн 2021, 15:15		decided, многие из тех, на кого бы я хотел посмотреть в этом году не приедут.
Организаторы не меняют афишу, но список иностранных групп поделён на 2 части - 2021 год и 2022 год.
Так что можно легко ошибиться.
Например, Destruction, Crematory, Dagoba, The Agonist, Lacrimas Profundere в этом году точно не будет.
Они перенесены на следующий год. Заполнят брешь русским лайн-ап'ом. Но я тогда тоже уж лучше на следующий год поеду.

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 июн 2021, 15:19		> > > "Тем более сейчас из-за отмены Вакена многие европейские команды на Биг Ган переметнутся и тогда можно аншлаг ожидать."

Вы из какой сказки к нам в реальность пришли?)
На официальном сайте БигГана опубликовано расписание на сей год. Там нет уже абсолютного большинства ранее заявленных исполнителей, включая почти всех "больших" хедлайнеров.
И это ещё не конец, потому что они дополнительно слетают по одному почти каждую неделю)

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 июн 2021, 15:21		30.06.2021
Среда

Bai Bang
Artillery
Pyogenesis
Crossbones' Creed

01.07.2021
Четверг

Wind Rose
Holy Dragons
Brainstorm
Manic Depression
Waltari

02.07.2021
Пятница

Ross The Boss
Nightmare
Crystal Viper
Almanac
Darkness
Trust X

03.07.2021
Суббота

Kryptos
Exile D.C.
Therion
Легион
Антагония

04.07.2021
Воскресенье

Slowmesh
Sinheresy
Ektomorf
Soilwork
Imfinix

Вот вам актуальный список Big Gun 2021 на 02.06.
Тупо скопировал с сайта.

Svarg_1349


2 июн 2021, 15:43		Starbreaker, ну и что? Лайн-ап все равно достаточно жирный. Хватит за глаза одних Ektomorf и Soilwork. Остальных смело можно выкидывать и позвать русских и все равно будет аншлаг и дикий разъеб. Лучше так, чем никак. Я кстати в этом году еще еду на Metal Over Russia.

hamster


2 июн 2021, 16:13		>>Я кстати в этом году еще еду на Metal Over Russia.
Тоже собирался. Потом, когда увидел, что Rotting Christ заменили группой louna, передумал.

Hellg


2 июн 2021, 16:19		С Metal Over Russia всё гораздо хуже, чем с Big Gun на мой вкус.

ElectricRetard


2 июн 2021, 16:23		>Лайн-ап все равно достаточно жирный.
Остановись, человек-анекдот.

Svarg_1349


2 июн 2021, 16:27		"С Metal Over Russia всё гораздо хуже, чем с Big Gun на мой вкус"

На мой взгляд все заебись. Луна и Монгол Шуудан там действительно лишние, к остальным в целом претензий нет.

kircore


2 июн 2021, 16:46		"Здоровье и безопасность имеют приоритет..."
Что случилось с металлом в XXI-м веке, посоны? Откуда эти ссыкуны, собирающие деньги на борьбу с прокурорами, у которых какая-то "безопасность" имеет приоритет?
Кстати, а зачем нужно менять билеты?
P.S. Метал овер рашка это очень символично. Ничего в этой стране сделать нормально не могут. Зато денег хочется всем.

kircore


2 июн 2021, 16:53		-На мой взгляд все ... Луна и Монгол Шуудан там действительно лишние, к остальным в целом претензий нет.

Аматори ночью под одеялом слушаешь? Или Арктиду?

decided


2 июн 2021, 17:53		Спасибо за инфу. Не поеду тогда.

Darkside.ru Member

Starbreaker


2 июн 2021, 18:06		Svarg_1349

Что "ну и что?"
Человек написал, что у нас фесты не отменяют, представляя РФ, как нечто особенное в масштабе Европы.
Я ему ответил, что фесты технически не отменяют, но при этом на них не будет либо вообще всех иностранцев, как на MOR, либо большей части ранее заявленных, как на Big Gun.

Кого устраивают или не устраивают оставшиеся исполнители - дело вкуса, об этом никто речи и не вёл.
Хотя "аншлаг" на БигГане - согласен с Ретардом, это весьма анекдотично даже при полном лайнапе)
Не говоря уже о текущем.

Svarg_1349


2 июн 2021, 18:46		"Аматори ночью под одеялом слушаешь? Или Арктиду?"

AMATORY я слушаю не под одеялом, а как правило в наушниках. Был на двух юбилейных концертах в Москве, поеду еще на них и в Питер. Отличное шоу, шикарный звук и да, это настоящий метал, вдруг кто из местных пациентов дома престарелых об этом не знал.

Svarg_1349


2 июн 2021, 18:49		А The Korea делали в самом зените своей карьеры шикарный chaotic metalcore. Вот такие дела.

"Человек написал, что у нас фесты не отменяют, представляя РФ, как нечто особенное в масштабе Европы"

Так и есть. Попробуй переубеди.

kircore


2 июн 2021, 19:09		-да, это настоящий метал, вдруг кто из местных пациентов дома престарелых об этом не знал.

Ну и зашквар. Прошу прощения. Местные пациенты, кстати, отличают действительно ядрёные группы вроде "Психея" (только отдельные песни, разумеется, да и группа кал ещё тот) от всякой лютейшей срани навроде оматори. Т.е. в сортах говна разбираемся, братишка.

Svarg_1349


2 июн 2021, 19:53		Сравнивать Психею и AMATORY, все равно что сравнивать Deftones и Chimaira. Группы с двух разных планет. Да и мне как-то лично похуй, нравится там что-то кому-то или нет.

Baldurs Tod


2 июн 2021, 20:10		Чё вы накинулись на MOR, орги предложили всем выбор: либо перенос всего на 22 год, а в этом хуй, либо забить недостающий лайнап попсовыми группами, лишь бы в ноль выйти, зато посмотреть на нормальные российские команды. Люди сами выбрали второй вариант, так что этот снобизм про "фесты в рашке" неуместен. Аматори, Луна и иже с ними это шлак само собой, ну так и слушать их никто не заставляет. Зато там будет куча всякого атмоблека типа Grima и Elderwind, прикольно же. Надеюсь и верю, что через год или два у оргов всё-таки получится провести фест с участием Moonsorrow и Solstafir, это будет лютая пушка. А для этого надо поддерживать фест уже сейчас.

kircore


2 июн 2021, 20:20		-Сравнивать Психею и AMATORY, все равно что сравнивать Deftones и Chimaira. Группы с двух разных планет.

Аматори и Психея - группы совершенно одного стиля. Играли в одних и тех же местах для одной и той же (не по их воле) аудитории. Только одни говнари продажные с ориентацией исключительно на тёлочек, а вторые хоть что-то достойное записали.

kircore


2 июн 2021, 20:21		-Чё вы накинулись на MOR, орги предложили всем выбор: либо перенос всего на 22 год

Чувачок, ты, видимо, не в курсе, что билеты на Метал овер рашка 2021 якобы действительны на 2022-й год, ахахахах.
И скажи-ка, ты действительно, на голубом глазу, заявляешь, что металхэдов должно волновать, выйдут организаторы в ноль или нет? Тебе бы на концерт Ласкового мая тогда.
P.S. А, я понял, ты, видимо, от организаторов. Тогда твоя риторика полностью понятна. Бабло вместо музыки.

Svarg_1349


2 июн 2021, 20:29		"Аматори и Психея - группы совершенно одного стиля"

Мне кажется диалог на этом можно заканчивать. Что за стиль за такой, не подскажите? :)


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