сегодня



WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м



Промоутеры Wacken Open Air, крупнейшего в мире фестиваля хэви-метала, объявили, что из-за продолжающейся пандемии COVID-19 фестиваль, который должен был проходить в конце июля, не сможет состояться в запланированные сроки. Поэтому 31-й выпуск культового фестиваля перенесён на август 2022 года, он пройдёт с 4 по 6 августа в Вакене, Германия.



«Мы буквально кровоточим от этого решения, но... — говорит Томас Йенсен, босс и основатель фестиваля. — Все посетители, музыканты и вся команда возлагали большие надежды на возможность снова вместе повеселиться в Вакене уже в этом году в июле, но у нас нет другого выбора, кроме как подождать ещё немного. Здоровье и безопасность имеют приоритет, тут двух мнений быть не может».



Его партнёр и соучредитель Хольгер Хюбнер добавляет:



«Даже если бы мы смогли провести фестиваль, многие люди всё равно не смогли бы приехать, как планировалось, из-за ограничений на поездки. Мы — международный фестиваль, и в Вакен приезжают люди из более чем 80 стран. Wacken Open Air — это фестиваль для всего мира, и для этого нам нужны открытые границы без карантинов, а также безопасность для всех участников, особенно для людей, живущих в регионе Вакена».



Организаторы хотели бы выразить благодарность терпеливым фанатам, а также властям, политикам и другим причастным лицам, которые приложили все усилия, чтобы фестиваль в конце июля стал возможным.



«Поэтапный план является важным шагом в правильном направлении, он позволит многим представителям нашей многострадальной индустрии наконец-то вернуть культуру на сцены этим летом, — продолжает Хюбнер. — К сожалению, открытие произошло слишком поздно, чтобы было возможно провести наш фестиваль, однако мы очень рады продуктивному обмену мнениями в округах и по всему государству. Все участники объединились для решения проблем».



Обмен билетов на следующий год, как ожидается, начнётся в середине июня:



«Как и прежде, мы предложим нашим посетителям выбор: они могут произвести обмен до 2022 года или обратиться за выплатой. В прошлом году более 90 % фанатов предпочли обменять билеты на следующий год, и мы уверены, что можем и дальше полагаться на лояльность и доверие наших поклонников. Те, кто хочет поддержать нас дополнительно, могут также получить в процессе обмена новую фэн-экипировку, которая доступна только в рамках этого процесса».



Однако поклонникам музыки не придётся полностью отказываться от музыки в Вакене в 2021 году. Организаторы в настоящее время изучают идеи для формата живой музыки этой осенью, но просят немного терпения, пока они разрабатывают концепцию.



«В настоящее время мы рассматриваем все возможные варианты и надеемся, что ситуация продолжит развиваться в позитивное русле, — говорит Йенсен. — Если всё пойдет по плану, возможно, мы сможем провести новое мероприятие в Вакене в сентябре этого года, что может помочь перезапустить живую музыку. Но мы точно знаем, что металхэды вернутся в Вакен летом 2022 года!»







+5 -1



( 28 ) просмотров: 1870

