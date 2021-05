сегодня



Baphomet выйдет летом



Cleopatra Entertainment сообщила о том, что восьмого июня на Blu-ray, DVD и в цифровом варианте состоится выход фильма "Baphomet", в съёмках которого принимал участие вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth.14 мая состоится релиз саундтрека.



Трек-лист:



"Opening" - Fabio Amurri

"There Was Somebody Out There" - Fabio Amurri

"Welcome To Hell" - Align The Tide

"Shark Attack" - Fabio Amurri

"Shellshock" (With Dani Filth) - Tank

"It's A Rattlesnake!" - Fabio Amurri

"Warmth Of Your Hell" - Vile A Sin

"Mark" - Fabio Amurri

"First Blood" - Not My God

"It Can Be Done" - Fabio Amurri

"Discipline" - Paranormales

"Resurrection" - Fabio Amurri

"Try Death" - Luna 13

"What Was That" - Fabio Amurri

"I'll See You Soon" - Fabio Amurri

"Baphomet" - Fabio Amurri

"The Way This Will End" - Witch Of The Vale

"This Is The End" - Skold







