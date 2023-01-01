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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 30
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 12
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 12
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5 апр 2023 : 		 HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW и ALICE COOPER в саундтреке фильма "Стражи Галактики 3"

30 мар 2023 : 		 GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALLICA, TOOL на одном фестивале

20 фев 2023 : 		 Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в список «50 ужacных альбомов блестящих исполнителей»

19 фев 2023 : 		 Специальные релизы ко дню музыкального магазина

17 фев 2023 : 		 METALLICA, RED HOT CHILI PEPPERS And BULLET FOR MY VALENTINE в саундтреке "WWE 2K23"

14 фев 2023 : 		 Участники ROB ZOMBIE, SEPULTURA, ARCH ENEMY в новом фильме MOBY

9 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY, OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL и JOAN JETT против принижения термина «рок-звезда»

1 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, SOUNDGARDEN и другие претендуют на ЗСРнР

22 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER, STEVE PERRY, STEVIE NICKS и другие на альбоме DOLLY PARTON

10 янв 2023 : 		 Туры GUNS N’ ROSES, ROGER WATERS, IRON MAIDEN в Top-20

3 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 величайших певцов

28 дек 2022 : 		 Новое видео SLEIGHER

24 дек 2022 : 		 Открывается музей панка

21 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY, ROBIN ZANDER, LITA FORD, STEPHEN PEARCY, SEBASTIAN BACH на дне рождения CRISS ANGEL

8 дек 2022 : 		 DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE, GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN среди самых успешных туров

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, GHOST претендуют на Грэмми

16 окт 2022 : 		 ARCH ENEMY, JUDAS PRIEST, EPICA, AMON AMARTH, SLIPKNOT и другие в фильме о Wacken 2022

12 окт 2022 : 		 ROADRUNNER UNITED будет переиздан

8 окт 2022 : 		 ROB HALFORD, SLASH, JOHN TEMPESTA, TRACII GUNS и другие помогают котикам

22 сен 2022 : 		 Новое видео от Two Minutes To Late Night Crew

16 сен 2022 : 		 MEGADETH, SLAYER, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES, ALICE IN CHAINS и ANTHRAX в документальном фильме 1991 года

1 сен 2022 : 		 Водка от Metal Blade Records

28 авг 2022 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, TRIVIUM, DARK TRANQUILLITY на Gamescom

10 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY, PETER FRAMPTON, SEBASTIAN BACH и другие почтили память Оливии Ньютон-Джон

8 авг 2022 : 		 WACKEN OPEN AIR 2023 продан!

3 авг 2022 : 		 THE ROLLING STONES лучшие за 40 лет по сборам
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|||| сегодня

HEART, FAITH NO MORE, RAINBOW и ALICE COOPER в саундтреке фильма "Стражи Галактики 3"



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Третьего мая на CD и в цифровом варианте, пятого мая на двойном виниле и седьмого июля на кассете состоится релиз "Guardians Of The Galaxy Vol. 3: Awesome Mix Vol. 3 Original Motion Picture Soundtrack":

01. "Creep" (Acoustic Version) - Performed by RADIOHEAD
02. "Crazy On You" - Performed by HEART
03. "Since You Been Gone" - Performed by RAINBOW
04. "In The Meantime" - Performed by SPACEHOG
05. "Reasons" - Performed by EARTH, WIND AND FIRE
06. "Do You Realize??" - Performed by THE FLAMING LIPS
07. "We Care a Lot" - Performed by FAITH NO MORE
08. "Koinu No Carnival" (From "Minute Waltz") - Performed by EHAMIC
09. "I'm Always Chasing Rainbows" - Performed by ALICE COOPER
10. "San Francisco" - Performed by THE MOWGLI'S
11. "Poor Girl" - Performed by X
12. "This Is The Day" - Performed by THE THE
13. "No Sleep Till Brooklyn" - Performed by BEASTIE BOYS
14. "Dog Days Are Over" - Performed by FLORENCE + THE MACHINE
15. "Badlands" - Performed by BRUCE SPRINGSTEEN
16. "I Will Dare" - Performed by THE REPLACEMENTS
17. "Come And Get Your Love" - Performed by REDBONE




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