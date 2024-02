сегодня



RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте



Raven Drum Foundation, организация, основанная барабанщиком DEF LEPPARD Rick'ом Allen'ом и его женой Lauren Monroe, 14 марта в Cutting Room проведет первый благотворительный вечер, в котором примут участие такие известные личности как Paul Shaffer and Will Lee (The World's Most Dangerous Band),Peter Criss (KISS),Jim Keltner (Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eric Clapton, THE TRAVELING WILBURYS),Eddie Brigati (THE RASCALS),Liberty DeVitto (Billy Joel),Duane Trucks (WIDESPREAD PANIC),Shawn Pelton ("Saturday Night Live" band),Corky Laing (MOUNTAIN),Christine Ohlman ("Saturday Night Live" band), Simon Kirke (BAD COMPANY) и другие.







