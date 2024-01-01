Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв» 15
*NILE готовы к сведению 15
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 15
*SABATON о Attero Dominatus 14
*BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
[= ||| все новости группы



*

V/A

*



15 фев 2024 : 		 GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль на Евровидение

15 фев 2024 : 		 RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте

11 фев 2024 : 		 Ozzy Osbourne, FOREIGNER, JANE'S ADDICTION, OASIS, Peter Frampton и Lenny Kravitz номинированы в ЗСРнР

9 фев 2024 : 		 KATAKLYSM, CRYPTOPSY, VOIVOD, DANKO JONES претендуют на JUNO Awards

4 фев 2024 : 		 Музыканты WHITESNAKE, ZEBRA, VIXEN, Ex-MEGADETH и SLAUGHTER выступили на "Ronnie Montrose Remembered"

27 янв 2024 : 		 PEARL JAM и OZZY OSBOURNE получат Clio Music Awards

25 янв 2024 : 		 THE ROLLING STONES, BRING ME THE HORIZON, FOO FIGHTERS номинированы на BRIT Awards

25 дек 2023 : 		 Сенатор Рэнд Пол: «Зачем мы спонсируем SLIPKNOT, KORN и NICKELBACK?»

25 дек 2023 : 		 ROBIN ZANDER, TOMMY THAYER, SEBASTIAN BACH выступили на дне рождения Criss'a Angel'a

25 дек 2023 : 		 DORO PESCH, BURNING WITCHES, NERVOSA и другие в фильме о покорении металла женщинами

24 дек 2023 : 		 Рождественский хит от GRAHAM BONNET & MICK BOX

20 дек 2023 : 		 MICK MARS, SEBASTIAN BACH, TIM 'RIPPER' OWENS, CARLOS CAVAZO будут введены в 'Metal Hall Of Fame'

29 ноя 2023 : 		 Стриминг для рокеров и металлистов

16 ноя 2023 : 		 Рождественский хит от GLENN HUGHES и TRACII GUNS

15 ноя 2023 : 		 Документальный фильм об OZZFEST будет выпущен

13 ноя 2023 : 		 Участники Ex-GUNS N' ROSES, BLACK LABEL SOCIETY выступили с T.T. QUICK

3 ноя 2023 : 		 TIM “RIPPER” OWENS, BUMBLEFOOT & DAVID ELLEFSON исполняют хит MARIAH CAREY

24 окт 2023 : 		 FOO FIGHTERS, MEGADETH, BRUCE DICKINSON, DIMMU BORGIR выступят на Hellfest 2024

3 окт 2023 : 		 Релизы MÖTLEY CRÜE, DEATH, ERIC CARR, KIX, SKID ROW, L.A. GUNS, JEFF BECK выйдут на RSD

20 сен 2023 : 		 Сколько сыграют AC/DC, METALLICA, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES и TOOL?

13 сен 2023 : 		 JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON и STEVE VAI едут в новый тур G3

27 авг 2023 : 		 DAVE GROHL, CHAD SMITH и STEPHEN PERKINS выступили в баре

13 авг 2023 : 		 Документальный фильм про OZZFEST представят летом

10 авг 2023 : 		 Промоутеры о WACKEN OPEN AIR 2023

7 авг 2023 : 		 Wacken Open Air 2024 продан за рекордное время

5 авг 2023 : 		 METALDAYS смыло
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RICK ALLEN, PETER CRISS и SIMON KIRKE примут участие в благотворительном концерте



zoom
Raven Drum Foundation, организация, основанная барабанщиком DEF LEPPARD Rick'ом Allen'ом и его женой Lauren Monroe, 14 марта в Cutting Room проведет первый благотворительный вечер, в котором примут участие такие известные личности как Paul Shaffer and Will Lee (The World's Most Dangerous Band),Peter Criss (KISS),Jim Keltner (Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eric Clapton, THE TRAVELING WILBURYS),Eddie Brigati (THE RASCALS),Liberty DeVitto (Billy Joel),Duane Trucks (WIDESPREAD PANIC),Shawn Pelton ("Saturday Night Live" band),Corky Laing (MOUNTAIN),Christine Ohlman ("Saturday Night Live" band), Simon Kirke (BAD COMPANY) и другие.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 89

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом